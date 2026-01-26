Федоров про результати "Армії дронів": Понад 240 тис. окупантів ліквідовано впродовж 2025 року

Військові підрозділи, які долучилися до програми "Армія дронів. Бонус", впродовж минулого року ліквідували 240 тисяч російських загарбників.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час заходу "Армія дронів - 2025", інформує Цензор.НЕТ.

Результати роботи

"Сучасна війна — це війна даних, швидкості й точних рішень. Саме так сьогодні працює програма Армія дронів.Бонус, яка стала геймченджером на полі бою. Унікальні дані про Лінію бойового зіткнення, якісна мотивація військових та інноваційний підхід до замовлень підрозділів через Brave1 Market — ми побудували систему, що дає вимірюваний результат тут і зараз", - розповів очільник оборонного відомства.

Головні результати "Армії дронів.Бонус" у 2025 році:

Уражено майже 820 тисяч ворожих цілей;

Понад 240 тисяч окупантів ліквідовано;

62 тисячі вражень легкої техніки;

29 тисяч важкої техніки;

32 тисячі ударних та розвідувальних БпЛА.

Найефективніші підрозділи

Під час заходу Федоров також відзначив найефективніші підрозділи, які за рік зробили значний внесок у знищення ворога. До топ-10 підрозділів, які набрали найбільшу кількість єБалів у системі "Армія дронів.Бонус" за реальні результати на полі бою, увійшли:

Птахи Мадяра

Спецпідрозділ СБУ Альфа

Група Лазаря

Фенікс

3 окрема штурмова бригада

Ахіллес

Рарог

59 ОШБр БпС "Степові хижаки"

NEMESIS

Батальйон безпілотних систем 63 бригади.

"Кожна з нагород — це конкретний результат на полі бою, який ми масштабуємо на всю лінію фронту. Саме так підсилюємо Сили оборони й будуємо технологічну перевагу над ворогом", - додав Федоров.

