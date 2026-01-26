Федоров про результати "Армії дронів": Понад 240 тис. окупантів ліквідовано впродовж 2025 року

Військові підрозділи, які долучилися до програми "Армія дронів. Бонус", впродовж минулого року ліквідували 240 тисяч російських загарбників.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час заходу "Армія дронів - 2025", інформує Цензор.НЕТ.

Результати роботи

"Сучасна війна — це війна даних, швидкості й точних рішень. Саме так сьогодні працює програма Армія дронів.Бонус, яка стала геймченджером на полі бою. Унікальні дані про Лінію бойового зіткнення, якісна мотивація військових та інноваційний підхід до замовлень підрозділів через Brave1 Market — ми побудували систему, що дає вимірюваний результат тут і зараз", - розповів очільник оборонного відомства.

Головні результати "Армії дронів.Бонус" у 2025 році:

  • Уражено майже 820 тисяч ворожих цілей;
  • Понад 240 тисяч окупантів ліквідовано;
  • 62 тисячі вражень легкої техніки;
  • 29 тисяч важкої техніки;
  • 32 тисячі ударних та розвідувальних БпЛА.

Найефективніші підрозділи 

Під час заходу Федоров також відзначив найефективніші підрозділи, які за рік зробили значний внесок у знищення ворога. До топ-10 підрозділів, які набрали найбільшу кількість єБалів у системі "Армія дронів.Бонус" за реальні результати на полі бою, увійшли:

  • Птахи Мадяра
  • Спецпідрозділ СБУ Альфа
  • Група Лазаря
  • Фенікс
  • 3 окрема штурмова бригада
  • Ахіллес
  • Рарог
  • 59 ОШБр БпС "Степові хижаки"
  • NEMESIS
  • Батальйон безпілотних систем 63 бригади.

"Кожна з нагород — це конкретний результат на полі бою, який ми масштабуємо на всю лінію фронту. Саме так підсилюємо Сили оборони й будуємо технологічну перевагу над ворогом", - додав Федоров.

почалися звіти - бо звіт це головне для Міністра Оборони!
26.01.2026 23:49 Відповісти
Шоу перш за все.
26.01.2026 23:51 Відповісти
нічого не маю проти Федорова, але починати свою діяльність на посаді Міністра Оборони України з активністі в інфопросторі?
це так по зеленому, так по фотографістські тамадівські!
зроби шось дійсно дійове на своїй посаді і сам за себе і звітуй...
27.01.2026 00:11 Відповісти
Є міні-пзрк що влазять у бусік.
Такими можна збити літак шаломова при вильоті з умовного Таджикістану, підігнавши за 10 км до аеропорту.
Працюйте, браття. ☝️
26.01.2026 23:48 Відповісти
Альбертич - рекламщик.
Раніше впарював гербалайф, тепер - *****.🍆🍆🍆
добре, що він тепер за ІТ не відповідає (бо з піаром кривуватої Дії вже трохи за*****)
27.01.2026 09:34 Відповісти
26.01.2026 23:54 Відповісти
фьодоров, ти не переплутав? Може, асфальтовий?
27.01.2026 12:56 Відповісти
Федоров, скільки ти вкрав на дронах? Признавайся?!)))???
26.01.2026 23:59 Відповісти
У тебе є мозок, зізнавайся?
27.01.2026 02:13 Відповісти
Повірю в це число лише тоді, коли на сайті міністерства оборони викладуть 240 000 відео з ураженнями кацапів.
27.01.2026 00:02 Відповісти
Интересно кто сможет смонтировать 240 000 видео для тебя )
27.01.2026 00:47 Відповісти
Підрахуї, статисти, аналітики у владі ... технарів, промисловців нема, ця держава приречена на існування..
27.01.2026 01:10 Відповісти
Враховуючи що моб.ресурси двох областей на зараз Луганської та Донецкою близько півмільйона і плюс чебуреки з бурятами, то заявлення Федорова ніочем.
27.01.2026 01:12 Відповісти
клован - ***** ми не забули.
27.01.2026 03:01 Відповісти
А буде звіт---скільки вкрали на закупках зброї,кого посадили,скільки території здали ворогу,скільки наших загиблих (бо там і мої близькі0,скільки розрушено міст і сіл??? Бо в нас все побудовано на піарі,брехні .Краще говоріть правду,а не брешіть про "успіхи".,
27.01.2026 06:37 Відповісти
Саме прикольне що зелені виродки до цього не мають ані якого стосунку....
27.01.2026 06:43 Відповісти
Воно підр прийло в МО картинки малювать?
27.01.2026 08:36 Відповісти
820 - 240 - 62 - 29 - 32 = 457 як ви думаєте що за 457 тисяч ворожих цілей - не окупантів не легкої не важкої техніки не ударних не розвідувальних бпла?
у кращому разі наївний пізд@ж, у гіршому - 5000 доларів х 457000 = пара мільярдів розлетілася двушками по правильних кишенях...
27.01.2026 10:10 Відповісти
Пи#дунів багато; а хто ж справу робити буде?
27.01.2026 12:53 Відповісти
 
 