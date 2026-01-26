Федоров о результатах "Армии дронов": Более 240 тыс. оккупантов ликвидировано в течение 2025 года

Военные подразделения, присоединившиеся к программе "Армия дронов. Бонус", в течение прошлого года ликвидировали 240 тысяч российских захватчиков.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время мероприятия "Армия дронов - 2025", информирует Цензор.НЕТ.

Результаты работы

"Современная война — это война данных, скорости и точных решений. Именно так сегодня работает программа "Армия дронов.Бонус", которая стала геймченджером на поле боя. Уникальные данные о линии боевого столкновения, качественная мотивация военных и инновационный подход к заказам подразделений через Brave1 Market — мы построили систему, которая дает измеримый результат здесь и сейчас", — рассказал глава оборонного ведомства.

Главные результаты "Армии дронов.Бонус" в 2025 году:

поражено почти 820 тысяч вражеских целей;

более 240 тысяч оккупантов ликвидировано;

62 тысячи поражений легкой техники;

29 тысяч единиц тяжелой техники;

32 тысячи ударных и разведывательных БПЛА.

Самые эффективные подразделения

Во время мероприятия Федоров также отметил самые эффективные подразделения, которые за год внесли значительный вклад в уничтожение врага. В топ-10 подразделений, набравших наибольшее количество е-баллов в системе "Армия дронов.Бонус" за реальные результаты на поле боя, вошли:

"Птахи Мадяра"

Спецподразделение СБУ "Альфа"

Группа Лазаря

"Феникс"

3-я отдельная штурмовая бригада

"Ахиллес"

Рарог

59-я ОШБр БпС "Степные хищники"

NEMESIS

Батальон беспилотных систем 63-й бригады.

"Каждая из наград — это конкретный результат на поле боя, который мы масштабируем на всю линию фронта. Именно так усиливаем Силы обороны и строим технологическое преимущество над врагом", - добавил Федоров.

