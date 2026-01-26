Федоров о результатах "Армии дронов": Более 240 тыс. оккупантов ликвидировано в течение 2025 года

Военные подразделения, присоединившиеся к программе "Армия дронов. Бонус", в течение прошлого года ликвидировали 240 тысяч российских захватчиков.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время мероприятия "Армия дронов - 2025", информирует Цензор.НЕТ.

Результаты работы

"Современная война — это война данных, скорости и точных решений. Именно так сегодня работает программа "Армия дронов.Бонус", которая стала геймченджером на поле боя. Уникальные данные о линии боевого столкновения, качественная мотивация военных и инновационный подход к заказам подразделений через Brave1 Market — мы построили систему, которая дает измеримый результат здесь и сейчас", — рассказал глава оборонного ведомства.

Главные результаты "Армии дронов.Бонус" в 2025 году:

  • поражено почти 820 тысяч вражеских целей;
  • более 240 тысяч оккупантов ликвидировано;
  • 62 тысячи поражений легкой техники;
  • 29 тысяч единиц тяжелой техники;
  • 32 тысячи ударных и разведывательных БПЛА.

Самые эффективные подразделения 

Во время мероприятия Федоров также отметил самые эффективные подразделения, которые за год внесли значительный вклад в уничтожение врага. В топ-10 подразделений, набравших наибольшее количество е-баллов в системе "Армия дронов.Бонус" за реальные результаты на поле боя, вошли:

  • "Птахи Мадяра"
  • Спецподразделение СБУ "Альфа"
  • Группа Лазаря
  • "Феникс"
  • 3-я отдельная штурмовая бригада
  • "Ахиллес"
  • Рарог
  • 59-я ОШБр БпС "Степные хищники"
  • NEMESIS
  • Батальон беспилотных систем 63-й бригады.

"Каждая из наград — это конкретный результат на поле боя, который мы масштабируем на всю линию фронта. Именно так усиливаем Силы обороны и строим технологическое преимущество над врагом", - добавил Федоров.

Топ комментарии
+6
почалися звіти - бо звіт це головне для Міністра Оборони!
26.01.2026 23:49 Ответить
+6
Шоу перш за все.
26.01.2026 23:51 Ответить
+6
нічого не маю проти Федорова, але починати свою діяльність на посаді Міністра Оборони України з активністі в інфопросторі?
це так по зеленому, так по фотографістські тамадівські!
зроби шось дійсно дійове на своїй посаді і сам за себе і звітуй...
27.01.2026 00:11 Ответить
Є міні-пзрк що влазять у бусік.
Такими можна збити літак шаломова при вильоті з умовного Таджикістану, підігнавши за 10 км до аеропорту.
Працюйте, браття. ☝️
26.01.2026 23:48 Ответить
Альбертич - рекламщик.
Раніше впарював гербалайф, тепер - *****.🍆🍆🍆
добре, що він тепер за ІТ не відповідає (бо з піаром кривуватої Дії вже трохи за*****)
27.01.2026 09:34 Ответить
26.01.2026 23:54 Ответить
фьодоров, ти не переплутав? Може, асфальтовий?
27.01.2026 12:56 Ответить
Федоров, скільки ти вкрав на дронах? Признавайся?!)))???
26.01.2026 23:59 Ответить
У тебе є мозок, зізнавайся?
27.01.2026 02:13 Ответить
Повірю в це число лише тоді, коли на сайті міністерства оборони викладуть 240 000 відео з ураженнями кацапів.
27.01.2026 00:02 Ответить
Интересно кто сможет смонтировать 240 000 видео для тебя )
27.01.2026 00:47 Ответить
Підрахуї, статисти, аналітики у владі ... технарів, промисловців нема, ця держава приречена на існування..
27.01.2026 01:10 Ответить
Враховуючи що моб.ресурси двох областей на зараз Луганської та Донецкою близько півмільйона і плюс чебуреки з бурятами, то заявлення Федорова ніочем.
27.01.2026 01:12 Ответить
клован - ***** ми не забули.
27.01.2026 03:01 Ответить
А буде звіт---скільки вкрали на закупках зброї,кого посадили,скільки території здали ворогу,скільки наших загиблих (бо там і мої близькі0,скільки розрушено міст і сіл??? Бо в нас все побудовано на піарі,брехні .Краще говоріть правду,а не брешіть про "успіхи".,
27.01.2026 06:37 Ответить
Саме прикольне що зелені виродки до цього не мають ані якого стосунку....
27.01.2026 06:43 Ответить
Воно підр прийло в МО картинки малювать?
27.01.2026 08:36 Ответить
820 - 240 - 62 - 29 - 32 = 457 як ви думаєте що за 457 тисяч ворожих цілей - не окупантів не легкої не важкої техніки не ударних не розвідувальних бпла?
у кращому разі наївний пізд@ж, у гіршому - 5000 доларів х 457000 = пара мільярдів розлетілася двушками по правильних кишенях...
27.01.2026 10:10 Ответить
Пи#дунів багато; а хто ж справу робити буде?
27.01.2026 12:53 Ответить
 
 