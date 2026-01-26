Федоров о результатах "Армии дронов": Более 240 тыс. оккупантов ликвидировано в течение 2025 года
Индустрия дронов
Военные подразделения, присоединившиеся к программе "Армия дронов. Бонус", в течение прошлого года ликвидировали 240 тысяч российских захватчиков.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время мероприятия "Армия дронов - 2025", информирует Цензор.НЕТ.
Результаты работы
"Современная война — это война данных, скорости и точных решений. Именно так сегодня работает программа "Армия дронов.Бонус", которая стала геймченджером на поле боя. Уникальные данные о линии боевого столкновения, качественная мотивация военных и инновационный подход к заказам подразделений через Brave1 Market — мы построили систему, которая дает измеримый результат здесь и сейчас", — рассказал глава оборонного ведомства.
Главные результаты "Армии дронов.Бонус" в 2025 году:
- поражено почти 820 тысяч вражеских целей;
- более 240 тысяч оккупантов ликвидировано;
- 62 тысячи поражений легкой техники;
- 29 тысяч единиц тяжелой техники;
- 32 тысячи ударных и разведывательных БПЛА.
Самые эффективные подразделения
Во время мероприятия Федоров также отметил самые эффективные подразделения, которые за год внесли значительный вклад в уничтожение врага. В топ-10 подразделений, набравших наибольшее количество е-баллов в системе "Армия дронов.Бонус" за реальные результаты на поле боя, вошли:
- "Птахи Мадяра"
- Спецподразделение СБУ "Альфа"
- Группа Лазаря
- "Феникс"
- 3-я отдельная штурмовая бригада
- "Ахиллес"
- Рарог
- 59-я ОШБр БпС "Степные хищники"
- NEMESIS
- Батальон беспилотных систем 63-й бригады.
"Каждая из наград — это конкретный результат на поле боя, который мы масштабируем на всю линию фронта. Именно так усиливаем Силы обороны и строим технологическое преимущество над врагом", - добавил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такими можна збити літак шаломова при вильоті з умовного Таджикістану, підігнавши за 10 км до аеропорту.
Працюйте, браття. ☝️
Раніше впарював гербалайф, тепер - *****.🍆🍆🍆
добре, що він тепер за ІТ не відповідає (бо з піаром кривуватої Дії вже трохи за*****)
це так по зеленому, так по фотографістські тамадівські!
зроби шось дійсно дійове на своїй посаді і сам за себе і звітуй...
у кращому разі наївний пізд@ж, у гіршому - 5000 доларів х 457000 = пара мільярдів розлетілася двушками по правильних кишенях...