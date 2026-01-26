Более 80% вражеских целей уничтожается благодаря украинским дронам, - Зеленский
Индустрия дронов
На данный момент более 80% российских целей уничтожается дронами отечественного производства. За прошлый год дроны уничтожили 819 737 вражеских целей.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы", передает Цензор.НЕТ.
Результаты дронов
"На сегодняшний день более 80% вражеских целей уничтожается именно дронами. Абсолютное большинство – это дроны отечественного производства. Приятно, что это дроны украинского производства. Только за один прошлый год были поражены 819 737 целей именно дронами. Мы четко фиксируем каждое поражение. Также у нас есть баллы за каждое поражение –– вы это знаете на личном примере. Наша бонусная система электронных баллов работает на масштабировании результатов защиты", - заявил Зеленский.
- Президент подчеркнул, что украинцам сейчас приходится быть лучше, сильнее и эффективнее в своей защите, чем россияне могут быть в нападении на Украину.
Технологический прорыв
Глава государства отметил, что Украине жизненно необходимо лидерство в технологиях.
"Еще несколько лет назад ответ на вопросы: "Кто сильнее?", "Кто эффективнее?" сводился к объемам артиллерии и, безусловно, к количеству личного состава. Сейчас артиллерия имеет значение, но уже другое. Личный состав и прежде всего наша пехота выполняют фундаментальные задачи. Но сама война проходит через эволюцию и все становится чрезвычайно зависимым также от другого важного элемента - от того, кто быстрее и сильнее в применении технологий, в изменении технологий и правдивой верификации того, что происходит на поле боя", - добавил Зеленский.
***** та Лука вважають вітчизняним виробництвом вітчизняні шильдики на китайським виробах.
ЗЄ нічим не кращий - все своє, самі все забезпечуємо. Але, чуть шо - дайте грошей, дайте ППО, дайте літаки. От Китай перестане продавати комплектуючі і вітчизняне виробництво одразу потухне.
Також, як потужна ЗЕкономіка здувається разом з закінченням західних грошей.
Якщо ЗЄ ворушить губами або пальцями рук - значит бреше.