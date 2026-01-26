Новости Индустрия дронов
Более 80% вражеских целей уничтожается благодаря украинским дронам, - Зеленский

На данный момент более 80% российских целей уничтожается дронами отечественного производства. За прошлый год дроны уничтожили 819 737 вражеских целей.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы", передает Цензор.НЕТ. 

Результаты дронов

"На сегодняшний день более 80% вражеских целей уничтожается именно дронами. Абсолютное большинство – это дроны отечественного производства. Приятно, что это дроны украинского производства. Только за один прошлый год были поражены 819 737 целей именно дронами. Мы четко фиксируем каждое поражение. Также у нас есть баллы за каждое поражение –– вы это знаете на личном примере. Наша бонусная система электронных баллов работает на масштабировании результатов защиты", - заявил Зеленский.

  • Президент подчеркнул, что украинцам сейчас приходится быть лучше, сильнее и эффективнее в своей защите, чем россияне могут быть в нападении на Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия передаст Украине FPV-дроны на оптоволокне, разработанные на основе перехваченного российского БПЛА. ФОТОрепортаж

Технологический прорыв

Глава государства отметил, что Украине жизненно необходимо лидерство в технологиях.

"Еще несколько лет назад ответ на вопросы: "Кто сильнее?", "Кто эффективнее?" сводился к объемам артиллерии и, безусловно, к количеству личного состава. Сейчас артиллерия имеет значение, но уже другое. Личный состав и прежде всего наша пехота выполняют фундаментальные задачи. Но сама война проходит через эволюцию и все становится чрезвычайно зависимым также от другого важного элемента - от того, кто быстрее и сильнее в применении технологий, в изменении технологий и правдивой верификации того, что происходит на поле боя", - добавил Зеленский.

Читайте также: Украина сейчас номер один в Европе в технологиях, - Зеленский

Зеленский Владимир украинское оружие дроны
Топ комментарии
Статист вийшов на арену...
26.01.2026 21:13 Ответить
Згадується резніков з його ,"весільними дронами війну не виграєш"цікаво, який довбойоб його призначив?
26.01.2026 21:14 Ответить
Ну яке вітчизняне виробництво,падло ти брехливе? Максимум,збірка вітчизняна з китайських комплектуючих.
26.01.2026 21:17 Ответить
Ну а шо...
***** та Лука вважають вітчизняним виробництвом вітчизняні шильдики на китайським виробах.
ЗЄ нічим не кращий - все своє, самі все забезпечуємо. Але, чуть шо - дайте грошей, дайте ППО, дайте літаки. От Китай перестане продавати комплектуючі і вітчизняне виробництво одразу потухне.

Також, як потужна ЗЕкономіка здувається разом з закінченням західних грошей.
26.01.2026 22:10 Ответить
Спасибі, що не сказав- дронами, яке виробляє, моє племя...
26.01.2026 21:29 Ответить
Цікаво у ворога який розклад за відсотками. Думаю, приблизно такий же.
26.01.2026 21:34 Ответить
Якщо 80 відсотків знищуються дронами , то чого в трансформатори постійно попадають? Це якісь особливі трансформаторні дрони?
26.01.2026 21:40 Ответить
Пам'ятаємо:
Якщо ЗЄ ворушить губами або пальцями рук - значит бреше.
26.01.2026 22:04 Ответить
Хвате срати, рiдхуйловiк
26.01.2026 22:12 Ответить
Шобло голоборотька жодним чином до цього не причетне.
11.02.2026 13:11 Ответить
 
 