УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7143 відвідувача онлайн
Новини Індустрія дронів
954 13

Понад 80% ворожих цілей знищується завдяки українським дронам, - Зеленський

Індустрія дронів

дрони

Станом на зараз понад 80% російських цілей знищується дронами вітчизняного виробництва. За минулий рік дрони знищили 819 737 ворожих цілей.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали", передає Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати дронів

"На сьогодні понад 80% ворожих цілей знищується саме дронами. Абсолютна більшість –– це дрони вітчизняні. Приємно, що це дрони українського виробництва. Тільки за один минулий рік були вражені 819 737 цілей саме дронами. Ми чітко фіксуємо кожне ураження. Також у нас є бали за кожне враження –– ви це знаєте на особистому прикладі. Наша бонусна система електронних балів працює на масштабуванні результатів захисту", - заявив Зеленський.

  • Президент наголосив, що українцям зараз доводиться бути кращими, сильнішими та ефективнішими у своєму захисті, ніж росіяни можуть бути у нападі на Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія передасть Україні FPV-дрони на оптоволокні, розроблені на основі перехопленого російського БпЛА. ФОТОрепортаж

Технологічний прорив

Глава держави зауважив, що Україні життєво необхідне лідерство у технологіях.

"Ще кілька років тому на відповідь на питання: "Хто сильніший?", "Хто ефективніший?" зводилася до обсягів артилерії, і, безумовно, до кількості особового складу. Зараз артилерія має значення, але вже інше. Особовий склад і передусім наша піхота виконують фундаментальні завдання. Але сама війна проходить через еволюцію і все стає надзвичайно залежним також від іншого важливого елементу - від того, хто швидший і сильніший у застосуванні технологій, у зміні технологій та правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою", - додав Зеленський.

Також читайте: Україна зараз номер один у Європі в технологіях, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27644) українська зброя (209) дрони (8000)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Статист вийшов на арену...
показати весь коментар
26.01.2026 21:13 Відповісти
+5
Згадується резніков з його ,"весільними дронами війну не виграєш"цікаво, який довбойоб його призначив?
показати весь коментар
26.01.2026 21:14 Відповісти
+4
Ну яке вітчизняне виробництво,падло ти брехливе? Максимум,збірка вітчизняна з китайських комплектуючих.
показати весь коментар
26.01.2026 21:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Статист вийшов на арену...
показати весь коментар
26.01.2026 21:13 Відповісти
Згадується резніков з його ,"весільними дронами війну не виграєш"цікаво, який довбойоб його призначив?
показати весь коментар
26.01.2026 21:14 Відповісти
Ну яке вітчизняне виробництво,падло ти брехливе? Максимум,збірка вітчизняна з китайських комплектуючих.
показати весь коментар
26.01.2026 21:17 Відповісти
Ну а шо...
***** та Лука вважають вітчизняним виробництвом вітчизняні шильдики на китайським виробах.
ЗЄ нічим не кращий - все своє, самі все забезпечуємо. Але, чуть шо - дайте грошей, дайте ППО, дайте літаки. От Китай перестане продавати комплектуючі і вітчизняне виробництво одразу потухне.

Також, як потужна ЗЕкономіка здувається разом з закінченням західних грошей.
показати весь коментар
26.01.2026 22:10 Відповісти
Спасибі, що не сказав- дронами, яке виробляє, моє племя...
показати весь коментар
26.01.2026 21:29 Відповісти
Цікаво у ворога який розклад за відсотками. Думаю, приблизно такий же.
показати весь коментар
26.01.2026 21:34 Відповісти
Якщо 80 відсотків знищуються дронами , то чого в трансформатори постійно попадають? Це якісь особливі трансформаторні дрони?
показати весь коментар
26.01.2026 21:40 Відповісти
Пам'ятаємо:
Якщо ЗЄ ворушить губами або пальцями рук - значит бреше.
показати весь коментар
26.01.2026 22:04 Відповісти
Хвате срати, рiдхуйловiк
показати весь коментар
26.01.2026 22:12 Відповісти
Шобло голоборотька жодним чином до цього не причетне.
показати весь коментар
11.02.2026 13:11 Відповісти
 
 