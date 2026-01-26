Понад 80% ворожих цілей знищується завдяки українським дронам, - Зеленський

Індустрія дронів

Станом на зараз понад 80% російських цілей знищується дронами вітчизняного виробництва. За минулий рік дрони знищили 819 737 ворожих цілей.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали", передає Цензор.НЕТ.

Результати дронів

"На сьогодні понад 80% ворожих цілей знищується саме дронами. Абсолютна більшість –– це дрони вітчизняні. Приємно, що це дрони українського виробництва. Тільки за один минулий рік були вражені 819 737 цілей саме дронами. Ми чітко фіксуємо кожне ураження. Також у нас є бали за кожне враження –– ви це знаєте на особистому прикладі. Наша бонусна система електронних балів працює на масштабуванні результатів захисту", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що українцям зараз доводиться бути кращими, сильнішими та ефективнішими у своєму захисті, ніж росіяни можуть бути у нападі на Україну.

Технологічний прорив

Глава держави зауважив, що Україні життєво необхідне лідерство у технологіях.

"Ще кілька років тому на відповідь на питання: "Хто сильніший?", "Хто ефективніший?" зводилася до обсягів артилерії, і, безумовно, до кількості особового складу. Зараз артилерія має значення, але вже інше. Особовий склад і передусім наша піхота виконують фундаментальні завдання. Але сама війна проходить через еволюцію і все стає надзвичайно залежним також від іншого важливого елементу - від того, хто швидший і сильніший у застосуванні технологій, у зміні технологій та правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою", - додав Зеленський.

