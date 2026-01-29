Зеленський заслухав доповідь Поклада: Є хороші результати СБУ в протидії російським операціям

Зеленський відзначив СБУ за успішну протидію російським операціям

У четвер, 29 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Є результати протидії операціям РФ

"Доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей. Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії. Дякую працівникам СБУ, всім, хто зриває плани ворога й цим захищає країну", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що "кожен такий результат посилює нас у дипломатії та наближенні надійного миру".

Читайте також: Зеленський заслухав доповідь Хмари: "Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни"

Автор: 

Зеленський Володимир СБУ Поклад Олександр
Топ коментарі
+10
Малюк курить в сторонці і планує....
29.01.2026 20:51 Відповісти
+9
Один агент параші заслуховує іншого. Супер!
29.01.2026 21:02 Відповісти
+7
Ну не знаю. Мені більше подобається діяльність НАБУ. Добре струсанули агентуру ворога
29.01.2026 21:01 Відповісти
«Генерал-майор СБУ Поклад саме з Єрмаком мав найближчі стосунки у нашій владі
29.01.2026 23:16 Відповісти
Болтун находка для шпиона.
29.01.2026 20:56 Відповісти
Коли закриють телеграм?
29.01.2026 21:02 Відповісти
а може краще весь інтернет - як на болотах?
29.01.2026 21:05 Відповісти
На болотах телеграм працює. А у нас не закривають тому що мусора торгують наркотою через нього. Ось і все.
29.01.2026 21:06 Відповісти
Заяву подай, якщо факт є....
29.01.2026 21:08 Відповісти
Заяву мусорам на мусорів? А хто тоді мажорам кокс з доставкою привезе 😁
А диверсанти то їм пох... Головне гешефт іде
29.01.2026 21:10 Відповісти
я зрозумів - СПАМіст... диванний!
29.01.2026 21:14 Відповісти
Ти зрозумів що диверсії куплені через гебе-грам будуть кожен день?
29.01.2026 21:16 Відповісти
Один агент параші заслуховує іншого. Супер!
29.01.2026 21:02 Відповісти
частота може викликати підозру... План - не частіше за пониження рейтингів... !
29.01.2026 21:06 Відповісти
Чому при Порошенко "Слугу народу" показували по тв, а при Зеленському ні?
29.01.2026 21:17 Відповісти
Ворожа пропаганда. Загрожує державному устрою.
29.01.2026 23:18 Відповісти
Ригоанала христенка, назад в Емірати, поверніть!, вже всім, все ясно...
29.01.2026 21:35 Відповісти
Вова активно рекламує свого бєзпрєдєльщика.
30.01.2026 01:07 Відповісти
Поклад розповів зеленському, що зупинив продаж на росії цукерок відомої української фірми, а власника віддали під суд.
30.01.2026 01:11 Відповісти
 
 