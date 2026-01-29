Зеленський заслухав доповідь Поклада: Є хороші результати СБУ в протидії російським операціям

У четвер, 29 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Є результати протидії операціям РФ

"Доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей. Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії. Дякую працівникам СБУ, всім, хто зриває плани ворога й цим захищає країну", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що "кожен такий результат посилює нас у дипломатії та наближенні надійного миру".

