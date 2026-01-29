Зеленский заслушал доклад Поклада: Есть хорошие результаты СБУ в противодействии российским операциям

В четверг, 29 января, президент Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада.

Есть результаты противодействия операциям РФ

"Доклад первого заместителя главы СБУ Александра Поклада. Есть хорошие результаты Службы безопасности Украины в противодействии российским операциям против нашего государства, наших людей. Александр доложил о деталях работы Службы по обезвреживанию угроз со стороны России. Благодарю сотрудников СБУ, всех, кто срывает планы врага и этим защищает страну", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что "каждый такой результат укрепляет нас в дипломатии и приближении надежного мира".

