Зеленский заслушал доклад Хмары: "Постоянно идет планирование новых операций СБУ, меняющих ход войны"

В среду, 28 января, президент Владимир Зеленский заслушал доклад временного главы СБУ Евгения Хмары.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили

"Доклад генерал-майора Евгения Хмары. Прежде всего о боевых операциях Службы безопасности Украины. И то, что касается фронта, в частности действия нашей "Альфы", и то, что СБУ вполне справедливо делает на территории агрессора в ответ на все удары, на все российское зло, которое пришло на нашу землю", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "постоянно идет планирование новых операций СБУ, которые меняют ход войны".

Читайте также: Начальник ЦСО "А" Хмара станет временным главой СБУ

Задачи в направлении усиления санкционной политики

Отдельно, по словам президента, были определены задачи по усилению санкционной политики – важного элемента укрепления национальной безопасности Украины.

Смотрите также: Зеленский заслушал доклады Хмары и Малюка: согласовали новые боевые операции СБУ. ФОТО (дополнено)