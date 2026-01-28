Зеленський заслухав доповідь Хмари: "Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни"
У середу, 28 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь тимчасового голови СБУ Євгенія Хмари.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили
"Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари. Передусім про бойові операції Служби безпеки України. І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої "Альфи", і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю", - розповів президент.
Зеленський наголосив, що "постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни".
Завдання на напрямку посилення санкційної політики
Окремо, за словами президента, було визначено задачі на напрямку посилення санкційної політики – важливого елемента зміцнення національної безпеки України.
-Кошмарити москву
-Робити зброю масового ураження
-Змусити захід ввести війська
Виконувати, слуги народу❗️
І ти це знаєш, тому це ще і хуцпа.
Ядерна зброя реальніша ніж перемога над корупцією.
Скачем русні по голові 🔪🐷
А головне - такий обгрунтований та детальний звіт не міг зробити будь-який Вася з водокачки:
Ми постійно працюємо. Невпиннно плануємо. Потужно реалізуємо.
Ось ця промова.
«За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
Та закликав українців не допустити початку продажу землі: «Як тільки вони спробують проголосувати в другому читанні (закон про відкриття ринку землі, - ВН), ми, всі українці, хто має совість і відповідальність, маємо прийти сюди (до Верховної Ради) і просто викинути цю падаль, цих покидьків. Викинути. Бо вони не знають аргументів, переконувати їх - це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути, як роса на сонці».