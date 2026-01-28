Зеленський заслухав доповідь Хмари: "Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни"

У середу, 28 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь тимчасового голови СБУ Євгенія Хмари.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили

"Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари. Передусім про бойові операції Служби безпеки України. І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої "Альфи", і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що "постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни".

Завдання на напрямку посилення санкційної політики

Окремо, за словами президента, було визначено задачі на напрямку посилення санкційної політики – важливого елемента зміцнення національної безпеки України.

