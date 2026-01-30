Зеленский о задачах, которые поставил Федорову: закрытие неба, решение "бусификации", контракты в ВСУ
Президент Владимир Зеленский рассказал, какие задачи поставил перед министром обороны Михаилом Федоровым.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно
"Номер один - закрытие неба. Закрытие неба важно в любом случае, независимо от того, как будет развиваться ситуация (мирные переговоры. - Ред.).
Пункт номер два: разобраться с вопросом "бусификации".
Пункт номер три: просил заместителя руководителя ОПУ Палиса вместе с Федоровым поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии, всех форматах контрактов, которых уже разработано очень много, контракты должны реально работать", - отметил глава государства.
Также среди вопросов президент назвал вопрос дронов и замещения артиллерии, чтобы Украина не переплачивала.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявил, что задача украинских подразделений - обеспечить такой уровень потерь армии РФ, который будет превышать ежемесячный объем ее пополнения.
А шо тут розбиратися. ДБР-КОРД-Арешт-10 років з конфіскацією. І в "турборежимі"
Але треба це на когось спихнути бо рейтинг - понад усе!
Пункт номер 2 - что бы все были довольны.
Пункт номер 3 - что бы добро победило зло.
1. партнери не надали ппо, грошей нема
2. бусифікация посилиться
3. альтернативи бескінечної служби немає. А взагалі, як може це називатися "контрактом", його що можна розірвати, коли армія не виконає свої забов"язання, вказані в т.з. "контракті "
Прощавай питання справедливої мобілізації.
Стерненко фактично пішов, допомагаючи забезпечувати військо дронами він дорівнює мабуть цілій бригаді. Та і у тилу одного підкацапника знищив)
Щодо лисого не скажу, не знаю.
Замовляти дрони та передавати їх військовим може й жінка.
Ты действуешь по принципу, делай мое, а я займусь твоими многомиллиардными закупками.
И нос свой туда не сунь. Занимайся мобилизацией.
5. Разработка и внедрение православного интернета за три месяца.
6. Створення ядерного оружия до нового года.
7. Захват звёздной системы Альфа-центавра.
8. Каждому по пакетику кокса от любимого и патужного Боневтика Хупйпиду.
Тобто, знов ЗЄ типу не причому. От "офігенний" у нас президент та верховний головнокомандувач - ні за що не відповідає.
Мобілізація та "бусифікація": Президент очолює Раду національної безпеки і оборони (РНБО), яка координує діяльність органів виконавчої влади у сфері оборони. Питання законності мобілізаційних процесів та роботи ТЦК підпадають під контроль Верховного Головнокомандувача !!!
Також Закон України "Про оборону України" чітко визначає, що Президент здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони. Покладання завдань на міністра, які вимагають зміни законодавства або системних реформ на рівні всієї держави (як-от боротьба з порушеннями під час мобілізації), це ніщо інше як Спроба зеленського зняти з себе увесь цей негатив і Перекласти відповідальність за це на іншого. !!! Проблеми "бусифікації" викликають велике суспільне невдоволення, тому передача цього питання Федорову є політичним кроком, щоб дистанціюватись самому як Президенту від цієі токсичної теми. Міністр оборони є частиною вертикалі Президента, але він - виконавець. Політичну та юридичну відповідальність за стан оборони має нести саме Президент !!!До того ж зеленський наголошує на "технологічному компоненті", доручаючи Федорову дрони та РЕБ. Проте: Контракти в ЗСУ - це не лише цифровізація, а й фінансове забезпечення, яке затверджує уряд під наглядом Президента !!! "Антидроновий купол" - це питання не лише гаджетів, а й військової стратегії, за яку відповідає Головнокомандувач ЗСУ та Верховний Головнокомандувач !!! ....
Президент, який перекладає свою роботу на підлеглих - це не лідер, а просто глядач у власному кабінеті, у якого є чудовий і хитрий план: повноваження - собі, обов'язки і відповідальність - підлеглим. Питання лише одне: а навіщо нам у цій схемі оплачувати ще й посаду такого президента-глядача який передає свої обов'язки іншим, залишаючи собі лише право на піар? Який працює лише "обличчям", поки його конституційні обов'язки виконують "ліві" люди за принципом: цар - для фотосесій, а за помилки відповідає стрілочник? Нам вже нарешті потрібен справжній Президент, а не "англійська королева", яка тільки роздає вказівки, уникаючи конституційної відповідальності....То може б навіть і королева була б краще ніж цей дурнуватий і хитруватий блазень з зеленого шапіто....