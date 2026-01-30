Зеленский о задачах, которые поставил Федорову: закрытие неба, решение "бусификации", контракты в ВСУ

Какие задачи Зеленский поставил Федорову в Минобороны?

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие задачи поставил перед министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно

"Номер один - закрытие неба. Закрытие неба важно в любом случае, независимо от того, как будет развиваться ситуация (мирные переговоры. - Ред.).

Пункт номер два: разобраться с вопросом "бусификации".

Пункт номер три: просил заместителя руководителя ОПУ Палиса вместе с Федоровым поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии, всех форматах контрактов, которых уже разработано очень много, контракты должны реально работать", - отметил глава государства.

Также среди вопросов президент назвал вопрос дронов и замещения артиллерии, чтобы Украина не переплачивала.

Что предшествовало?

+16
Мобілізація - прямий обов'язок головнокомандувача!
Але треба це на когось спихнути бо рейтинг - понад усе!
30.01.2026 10:25 Ответить
+8
Що там по дорозі, яка веде від Покровська до Павлограду? Там залишаються відрізаними мешканці Шахтарська, Петропавлівки та купи сіл. Скільки буде Голобородько проводити нарад і селекторів на показуху? Що робив 7 років?
30.01.2026 10:26 Ответить
+8
Термін служби є: до 60 років, смерті, каліцтва або перемоги.
30.01.2026 10:54 Ответить
розібратися з питанням "бусифікації" Джерело: https://censor.net/ua/n3598020

А шо тут розбиратися. ДБР-КОРД-Арешт-10 років з конфіскацією. І в "турборежимі"
30.01.2026 10:24 Ответить
Дуже довго і дорого. І 10 років- в нас тюрем не вистачить, потрібно десь пів мільйону вертухаїв і якусь область під концтабір виділяти. Може, циклоном б після після винесення вироку трійною?
30.01.2026 11:12 Ответить
У міністра оборони є чітко визначені обовязки, а доручення йому додатково може надавати премєр-міністр
30.01.2026 13:26 Ответить
"Мартышка и очки".
30.01.2026 10:25 Ответить
а задачі про термін служби чому не має? Рабів до дому не пускають?
30.01.2026 10:25 Ответить
Тему спижжених фламінгів не розкрито.
30.01.2026 10:26 Ответить
Фламінги полетіли в Ізраїль. Там тепло та сухо... )
30.01.2026 11:17 Ответить
Пункт номер 1 - что бы все было хорошо.

Пункт номер 2 - что бы все были довольны.

Пункт номер 3 - что бы добро победило зло.
30.01.2026 10:28 Ответить
І ще - "главноє шоби костюмчік сідєв"...
30.01.2026 10:38 Ответить
Закриття неба + вирішення питання бусифікації. Сіткомети з дронів?
30.01.2026 10:28 Ответить
"закриття неба України " згідно Конституції ,належить "зеленому херанту"
30.01.2026 10:29 Ответить
відповіді готові ("запомнітє єтот твіт" (с))
1. партнери не надали ппо, грошей нема
2. бусифікация посилиться
3. альтернативи бескінечної служби немає. А взагалі, як може це називатися "контрактом", його що можна розірвати, коли армія не виконає свої забов"язання, вказані в т.з. "контракті "
30.01.2026 10:37 Ответить
"розібратися з питанням "бусифікації""
Прощавай питання справедливої мобілізації.
30.01.2026 10:38 Ответить
30.01.2026 10:56 Ответить
Справедлива мобілізація - це н мобілізувати всіх підряд.
Стерненко фактично пішов, допомагаючи забезпечувати військо дронами він дорівнює мабуть цілій бригаді. Та і у тилу одного підкацапника знищив)
Щодо лисого не скажу, не знаю.
30.01.2026 11:27 Ответить
Він так і не надав детальних звітів куди були витрачені донати. Деякі "волонтери" розкрадають 100% пожертв. Якщо жертвувати гроші, то краще безпосередньо військовим підрозділам - вони в себе не вкрадуть і краще знають, що їм треба.
Замовляти дрони та передавати їх військовим може й жінка.
30.01.2026 19:20 Ответить
Єдина справедлива мобілізація - це добровільна контрактна служба. Ви ніколи не зможете пояснити, чого одні повинні ставати безкоштовними рабами-смертниками, а інші (особливо олігархи) навіть не сплачують підвищені податки. Відсутність плати за підписання контракту - це ГРАБУНОК українських військових.
30.01.2026 19:22 Ответить
Зеленский, так все это - твои обязанности вместе с Главнокомандующим, но не МО.
Ты действуешь по принципу, делай мое, а я займусь твоими многомиллиардными закупками.
И нос свой туда не сунь. Занимайся мобилизацией.
30.01.2026 10:38 Ответить
Потрібно шоб на фронт мали доступ "недоторкані" - підняти зарплату на передку до 200 тис а то якось не по людськи коли під час війни на виживання прокурори судді відсуджують собі пенсію по 200 тис - небо - ти ж обіцяв шо вже є дофіга шустрих дронів які будуть валити Шахеди
30.01.2026 10:39 Ответить
30.01.2026 10:42 Ответить
Недолугий ставить задання нездатному ,чи навпаки.
30.01.2026 10:43 Ответить
Вирішення бусифікації не буде, а от посилення запросто! Хоча вже нікого хапати..
30.01.2026 11:03 Ответить
Та ще є "рибні" місця для тцк-шників .
30.01.2026 11:14 Ответить
Ще по хатах конкретно не ходили. Фейкове рішення суду на обшук, виламування дверей, запуск в хату оповіщувателів. Потім- ой, вибачте, переплутали адресу- а тут опір законним вимогам.
30.01.2026 11:21 Ответить
Обкурений ішак і надалі шукає цапів-відбувайлів.
30.01.2026 11:51 Ответить
Закінчіться бусіфікація почнеться квартиризація . Вона вже судячі з деякіх повідолмлень почалася. Людей будуть витягуваті з їх домівок під різними приводами
30.01.2026 12:05 Ответить
І почнеться масове випадання цкунів з вікон і встромляння ножів, єскалація цього процесу (бусифікація) буде ще більше
30.01.2026 12:45 Ответить
вирішення "бусифікації"

Тобто, знов ЗЄ типу не причому. От "офігенний" у нас президент та верховний головнокомандувач - ні за що не відповідає.
30.01.2026 12:17 Ответить
Цікаво взагалі спостерігати , коли хитре вважає що воно розумне.... Бо якщо це питання розглядати через призму конституційних повноважень та розподілу відповідальності в системі державного управління під час війни, то ситуація, коли міністр оборони отримує такі завдання, дійсно виглядає як спроба делегувати ключові функції Верховного Головнокомандувача..... Поясніть вже хто небудь цьому хитродупому маланцю що ці завдання є безпосередньою відповідальністю Президента.!!! Бо згідно зі статтею 106 https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v&ved=2ahUKEwji4tGruLOSAxVwlIkEHXI1KLUQy_kOegQIBRAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3mUvPZ9IAysjyG1hqACxYb&ust=1769868568023000 Конституції України, саме Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. А це означає: Закриття неба: Стратегіне рішення про розгортання систем ППО та переговори з міжнародними партнерами щодо їх постачання - це рівень Глави держави !!!
Мобілізація та "бусифікація": Президент очолює Раду національної безпеки і оборони (РНБО), яка координує діяльність органів виконавчої влади у сфері оборони. Питання законності мобілізаційних процесів та роботи ТЦК підпадають під контроль Верховного Головнокомандувача !!!
Також Закон України "Про оборону України" чітко визначає, що Президент здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони. Покладання завдань на міністра, які вимагають зміни законодавства або системних реформ на рівні всієї держави (як-от боротьба з порушеннями під час мобілізації), це ніщо інше як Спроба зеленського зняти з себе увесь цей негатив і Перекласти відповідальність за це на іншого. !!! Проблеми "бусифікації" викликають велике суспільне невдоволення, тому передача цього питання Федорову є політичним кроком, щоб дистанціюватись самому як Президенту від цієі токсичної теми. Міністр оборони є частиною вертикалі Президента, але він - виконавець. Політичну та юридичну відповідальність за стан оборони має нести саме Президент !!!До того ж зеленський наголошує на "технологічному компоненті", доручаючи Федорову дрони та РЕБ. Проте: Контракти в ЗСУ - це не лише цифровізація, а й фінансове забезпечення, яке затверджує уряд під наглядом Президента !!! "Антидроновий купол" - це питання не лише гаджетів, а й військової стратегії, за яку відповідає Головнокомандувач ЗСУ та Верховний Головнокомандувач !!! ....
Президент, який перекладає свою роботу на підлеглих - це не лідер, а просто глядач у власному кабінеті, у якого є чудовий і хитрий план: повноваження - собі, обов'язки і відповідальність - підлеглим. Питання лише одне: а навіщо нам у цій схемі оплачувати ще й посаду такого президента-глядача який передає свої обов'язки іншим, залишаючи собі лише право на піар? Який працює лише "обличчям", поки його конституційні обов'язки виконують "ліві" люди за принципом: цар - для фотосесій, а за помилки відповідає стрілочник? Нам вже нарешті потрібен справжній Президент, а не "англійська королева", яка тільки роздає вказівки, уникаючи конституційної відповідальності....То може б навіть і королева була б краще ніж цей дурнуватий і хитруватий блазень з зеленого шапіто....

30.01.2026 17:19 Ответить
 
 