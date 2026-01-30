Зеленский о задачах, которые поставил Федорову: закрытие неба, решение "бусификации", контракты в ВСУ

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие задачи поставил перед министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно

"Номер один - закрытие неба. Закрытие неба важно в любом случае, независимо от того, как будет развиваться ситуация (мирные переговоры. - Ред.).

Пункт номер два: разобраться с вопросом "бусификации".

Пункт номер три: просил заместителя руководителя ОПУ Палиса вместе с Федоровым поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии, всех форматах контрактов, которых уже разработано очень много, контракты должны реально работать", - отметил глава государства.

Также среди вопросов президент назвал вопрос дронов и замещения артиллерии, чтобы Украина не переплачивала.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявил, что задача украинских подразделений - обеспечить такой уровень потерь армии РФ, который будет превышать ежемесячный объем ее пополнения.

