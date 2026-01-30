Ми готові до компромісів, але не тих, що ведуть до порушення територіальної цілісності, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі компромісу щодо Донбасу поки не знайдено.

Проце він заявив під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки що ми не можемо знайти компроміс у територіальному питанні, а саме щодо частини сходу України. Йдеться про Донецьку область України. Ми вважаємо, що жорсткі вимоги до України - це точно не компроміс. Це зміна територіальної цілісності України.

І саме той формат, про який публічно давала сигнал російська сторона. Ми багато разів говорили, що ми готові до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни, але які точно не пов'язані зі зміною територіальної цілісності України", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, США розуміють таку позицію і пропонують компромісне рішення щодо вільної економічної зони.

"Питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. А саме: контроль Україною тих територій, які ми контролюємо. Ось приблизно наше бачення, про яке було і в Абу-Дабі наголошено вперше в тристоронньому форматі. Я маю на увазі, вперше в цьому форматі відкрито між сторонами", - пояснив президент.

Переговори в ОАЕ

Зеленський додав, що на перемовинах в ОАЕ домовилися, що до цих питань сторони повернуться на наступній зустрічі, коли росіяни матимуть відповідь від свого керівництва на озвучені ініціативи. За його словами, під час перемовин українська сторона мала можливість оперативно комунікувати із Президентом, а російська - ні.

"Я неодноразово говорив, що такі складні питання будуть вирішуватися на рівні лідерів, і це зрозуміло, бо саме лідери мають відповідний мандат", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, за даними ЗМІ, гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на виведення військ із неокупованих Росією території Донбасу.

