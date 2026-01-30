Новини Мирний план США Зеленський про територіальні поступки
Ми готові до компромісів, але не тих, що ведуть до порушення територіальної цілісності, - Зеленський

Зеленський розповів, до яких компромісів готова Україна

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі компромісу щодо Донбасу поки не знайдено.

Проце він заявив під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подробиці

"Поки що ми не можемо знайти компроміс у територіальному питанні, а саме щодо частини сходу України. Йдеться про Донецьку область України. Ми вважаємо, що жорсткі вимоги до України - це точно не компроміс. Це зміна територіальної цілісності України.

І саме той формат, про який публічно давала сигнал російська сторона. Ми багато разів говорили, що ми готові до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни, але які точно не пов'язані зі зміною територіальної цілісності України", - наголосив глава держави.

Дивіться: Робота зі США над угодою щодо повоєнної відбудови йде активно, - Зеленський. ВIДЕО

За словами Зеленського, США розуміють таку позицію і пропонують компромісне рішення щодо вільної економічної зони.

"Питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. А саме: контроль Україною тих територій, які ми контролюємо. Ось приблизно наше бачення, про яке було і в Абу-Дабі наголошено вперше в тристоронньому форматі. Я маю на увазі, вперше в цьому форматі відкрито між сторонами", - пояснив президент.

Переговори в ОАЕ

Зеленський додав, що на перемовинах в ОАЕ домовилися, що до цих питань сторони повернуться на наступній зустрічі, коли росіяни матимуть відповідь від свого керівництва на озвучені ініціативи. За його словами, під час перемовин українська сторона мала можливість оперативно комунікувати із Президентом, а російська - ні.

"Я неодноразово говорив, що такі складні питання будуть вирішуватися на рівні лідерів, і це зрозуміло, бо саме лідери мають відповідний мандат", - підсумував він.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27688) перемовини (3741) територіальна цілісність (323)
А в чому тоді компроміс? Взагалі може досить людей тішитися надіями, а переводити країну в режими життя під час війни, саме життя, а не виживання. В нас блін на 4 війни навіть багато сховищ існують тільки на папері.
30.01.2026 10:35 Відповісти
Які ще компроміси крім територій можна обговорювати: кацапський язик - другий державний, кроти та агентура у всіх державних структурах, кацапські олігархи знову скуповують підприємства і банкротять їх? Що це за компроміси від клоуна?
30.01.2026 10:41 Відповісти
Почалося цілий день ЦН коментує цього горе президента ,що він взагалі розумного може сказати ? понад усе догодити Трампу і збереження власної дупи ,щоб ні за що не відповідати.
30.01.2026 11:14 Відповісти
МИ ЦЕ ХТО? - ви евреї при владі? Чи рузкіе в керівництві країни? Чи грузин Арахамія який до 2015 і громадянства не мав?
30.01.2026 10:35 Відповісти
Член націонал-соціалістичної партії?
30.01.2026 10:50 Відповісти
Де ви грузинів бачили у Сухумському звіринці??
30.01.2026 11:33 Відповісти
Ага. Это надо уметь. А они не умеют. Умеют воровать. Но уходить не хочется. Так шо....
30.01.2026 10:45 Відповісти
Не кожен готовий до ліхтаря - тут видосиком не відбрешешся.
30.01.2026 10:36 Відповісти
каштанам та осикам гундосики теж до дупи
30.01.2026 10:39 Відповісти
а шо по ЗАЕС?
хіба вже є "компроміс"? шо це за такий компроміс?
30.01.2026 10:38 Відповісти
Просрати чверть територій-то не порушення вже , виходить.
30.01.2026 10:39 Відповісти
усе спише на ЗСУ та його командування
як і по енергетиці усе списав на лівих рил та ніц "не знав"
30.01.2026 10:41 Відповісти
Ще російський народ не дозрів до компромісів. Ще кілька років бусярення російськими воєнкомами і роздовбування російської економіки українськими ракетами - і тоді можливо дозріє. Тим більше зими холодні, мерзнути в їхніх сараях з вигрібними ямами не надто приємно. А поки що звісно, надто рано. "Треба дати їм навоюватися" (с)
30.01.2026 10:40 Відповісти
Так він все життя жив за такими принципами..Школа мамиРими...
30.01.2026 11:38 Відповісти
ПРОСТО ЗДОХНИ У КОРЧАХ ПАСКУДА ЗЕЛЕНА
30.01.2026 10:47 Відповісти
"Нет" - компромиссам, "да" - продолжению войны.
30.01.2026 15:20 Відповісти
Все вірно - жодної здачі українських земель !
30.01.2026 16:26 Відповісти
Как понимаю, вопрос об оккупированном Крыме и оккупированной части Херсонской области вообще не стоит, считаются "утерянными"
30.01.2026 19:22 Відповісти
 
 