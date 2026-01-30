Мы готовы к компромиссам, но не к тем, которые ведут к нарушению территориальной целостности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока компромисса относительно Донбасса не найдено.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Пока что мы не можем найти компромисс в территориальном вопросе, а именно в отношении части востока Украины. Речь идет о Донецкой области Украины. Мы считаем, что жесткие требования к Украине - это точно не компромисс. Это изменение территориальной целостности Украины.

И именно тот формат, о котором публично давала сигнал российская сторона. Мы много раз говорили, что мы готовы к компромиссам, которые ведут к реальному окончанию войны, но которые точно не связаны с изменением территориальной целостности Украины", - подчеркнул глава государства.

Смотрите: Работа с США над соглашением о послевоенном восстановлении идет активно, - Зеленский. ВИДЕО

По словам Зеленского, США понимают такую позицию и предлагают компромиссное решение относительно свободной экономической зоне.

"Вопрос контроля той или иной территории, даже свободной экономической зоны, должен быть также справедливым. А именно: контроль Украиной тех территорий, которые мы контролируем. Вот примерно наше видение, о котором было и в Абу-Даби впервые подчеркнуто в трехстороннем формате. Я имею в виду, впервые в этом формате открыто между сторонами", - пояснил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Ситуация ночью покажет, будет ли РФ соблюдать энергетическое перемирие

Переговоры в ОАЭ

Зеленский добавил, что на переговорах в ОАЭ договорились, что к этим вопросам стороны вернутся на следующей встрече, когда россияне получат ответ от своего руководства на озвученные инициативы. По его словам, во время переговоров украинская сторона имела возможность оперативно коммуницировать с президентом, а российская - нет.

"Я неоднократно говорил, что такие сложные вопросы будут решаться на уровне лидеров, и это понятно, потому что именно лидеры имеют соответствующий мандат", - подытожил он.

Читайте: Зеленский о задачах, которые поставил Федорову: закрытие неба, решение "бусификации", контракты в ВСУ

Что предшествовало?

Напомним, по данным СМИ, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на вывод войск с неоккупированных Россией территорий Донбасса.

Читайте: Рубио о вопросе Донбасса на мирных переговорах: "Это мост, который еще не перешли"