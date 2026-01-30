РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8981 посетитель онлайн
Новости Мирный план США Зеленский о территориальных уступках
1 754 21

Мы готовы к компромиссам, но не к тем, которые ведут к нарушению территориальной целостности, - Зеленский

Зеленский рассказал, к каким компромиссам готова Украина

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока компромисса относительно Донбасса не найдено.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Пока что мы не можем найти компромисс в территориальном вопросе, а именно в отношении части востока Украины. Речь идет о Донецкой области Украины. Мы считаем, что жесткие требования к Украине - это точно не компромисс. Это изменение территориальной целостности Украины.

И именно тот формат, о котором публично давала сигнал российская сторона. Мы много раз говорили, что мы готовы к компромиссам, которые ведут к реальному окончанию войны, но которые точно не связаны с изменением территориальной целостности Украины", - подчеркнул глава государства.

Смотрите: Работа с США над соглашением о послевоенном восстановлении идет активно, - Зеленский. ВИДЕО

По словам Зеленского, США понимают такую позицию и предлагают компромиссное решение относительно свободной экономической зоне.

"Вопрос контроля той или иной территории, даже свободной экономической зоны, должен быть также справедливым. А именно: контроль Украиной тех территорий, которые мы контролируем. Вот примерно наше видение, о котором было и в Абу-Даби впервые подчеркнуто в трехстороннем формате. Я имею в виду, впервые в этом формате открыто между сторонами", - пояснил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Ситуация ночью покажет, будет ли РФ соблюдать энергетическое перемирие

Переговоры в ОАЭ

Зеленский добавил, что на переговорах в ОАЭ договорились, что к этим вопросам стороны вернутся на следующей встрече, когда россияне получат ответ от своего руководства на озвученные инициативы. По его словам, во время переговоров украинская сторона имела возможность оперативно коммуницировать с президентом, а российская - нет.

"Я неоднократно говорил, что такие сложные вопросы будут решаться на уровне лидеров, и это понятно, потому что именно лидеры имеют соответствующий мандат", - подытожил он.

Читайте: Зеленский о задачах, которые поставил Федорову: закрытие неба, решение "бусификации", контракты в ВСУ

Что предшествовало?

Читайте: Рубио о вопросе Донбасса на мирных переговорах: "Это мост, который еще не перешли"

Автор: 

Зеленский Владимир (24169) переговоры (5752) территориальная целостность (380)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А в чому тоді компроміс? Взагалі може досить людей тішитися надіями, а переводити країну в режими життя під час війни, саме життя, а не виживання. В нас блін на 4 війни навіть багато сховищ існують тільки на папері.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:35 Ответить
+6
Які ще компроміси крім територій можна обговорювати: кацапський язик - другий державний, кроти та агентура у всіх державних структурах, кацапські олігархи знову скуповують підприємства і банкротять їх? Що це за компроміси від клоуна?
показать весь комментарий
30.01.2026 10:41 Ответить
+6
Почалося цілий день ЦН коментує цього горе президента ,що він взагалі розумного може сказати ? понад усе догодити Трампу і збереження власної дупи ,щоб ні за що не відповідати.
показать весь комментарий
30.01.2026 11:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МИ ЦЕ ХТО? - ви евреї при владі? Чи рузкіе в керівництві країни? Чи грузин Арахамія який до 2015 і громадянства не мав?
показать весь комментарий
30.01.2026 10:35 Ответить
Член націонал-соціалістичної партії?
показать весь комментарий
30.01.2026 10:50 Ответить
Де ви грузинів бачили у Сухумському звіринці??
показать весь комментарий
30.01.2026 11:33 Ответить
А в чому тоді компроміс? Взагалі може досить людей тішитися надіями, а переводити країну в режими життя під час війни, саме життя, а не виживання. В нас блін на 4 війни навіть багато сховищ існують тільки на папері.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:35 Ответить
Ага. Это надо уметь. А они не умеют. Умеют воровать. Но уходить не хочется. Так шо....
показать весь комментарий
30.01.2026 10:45 Ответить
Не кожен готовий до ліхтаря - тут видосиком не відбрешешся.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:36 Ответить
каштанам та осикам гундосики теж до дупи
показать весь комментарий
30.01.2026 10:39 Ответить
а шо по ЗАЕС?
хіба вже є "компроміс"? шо це за такий компроміс?
показать весь комментарий
30.01.2026 10:38 Ответить
Просрати чверть територій-то не порушення вже , виходить.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:39 Ответить
усе спише на ЗСУ та його командування
як і по енергетиці усе списав на лівих рил та ніц "не знав"
показать весь комментарий
30.01.2026 10:41 Ответить
Ще російський народ не дозрів до компромісів. Ще кілька років бусярення російськими воєнкомами і роздовбування російської економіки українськими ракетами - і тоді можливо дозріє. Тим більше зими холодні, мерзнути в їхніх сараях з вигрібними ямами не надто приємно. А поки що звісно, надто рано. "Треба дати їм навоюватися" (с)
показать весь комментарий
30.01.2026 10:40 Ответить
Які ще компроміси крім територій можна обговорювати: кацапський язик - другий державний, кроти та агентура у всіх державних структурах, кацапські олігархи знову скуповують підприємства і банкротять їх? Що це за компроміси від клоуна?
показать весь комментарий
30.01.2026 10:41 Ответить
Так він все життя жив за такими принципами..Школа мамиРими...
показать весь комментарий
30.01.2026 11:38 Ответить
ПРОСТО ЗДОХНИ У КОРЧАХ ПАСКУДА ЗЕЛЕНА
показать весь комментарий
30.01.2026 10:47 Ответить
Почалося цілий день ЦН коментує цього горе президента ,що він взагалі розумного може сказати ? понад усе догодити Трампу і збереження власної дупи ,щоб ні за що не відповідати.
показать весь комментарий
30.01.2026 11:14 Ответить
"Нет" - компромиссам, "да" - продолжению войны.
показать весь комментарий
30.01.2026 15:20 Ответить
Все вірно - жодної здачі українських земель !
показать весь комментарий
30.01.2026 16:26 Ответить
Как понимаю, вопрос об оккупированном Крыме и оккупированной части Херсонской области вообще не стоит, считаются "утерянными"
показать весь комментарий
30.01.2026 19:22 Ответить
 
 