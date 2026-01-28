Рубио о вопросе Донбасса на мирных переговорах: "Это мост, который еще не перешли"
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что территориальные претензии России на Донецкую область являются ключевым вопросом, который остается нерешенным в переговорах о прекращении войны в Украине.
Об этом он сказал во время выступления перед Сенатом, цитирует CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Вопрос Донбасса требует согласования позиций на переговорах
По словам Рубио, сейчас пытаются найти точки соприкосновения между позициями Киева и Москвы, однако вопрос будущего статуса Донбасса является одним из самых сложных этапов переговоров.
"Я знаю, что ведется активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли примирить взгляды обеих сторон по этому вопросу. Это все еще мост, который мы не перешли. Это все еще расхождение, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложным вопросом, однако над ним продолжается работа", - заявил он.
Украине сложно рассматривать идею об изменении границ
Кроме того, Рубио признал политическую сложность для Украины даже обдумывать "идею о возможности изменения границ".
"В случае с Россией, они уже два с половиной года рассказывают своим гражданам, что они побеждают в этой войне с огромным преимуществом. Поэтому люди будут удивляться, почему мы отдаем землю, если мы так уверенно побеждаем?" - отметил госсекретарь.
Он описал темпы развития событий как изменчивые и быстрые. Рубио также сказал, что он контактирует со специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером "пожалуй, 10 раз в день".
Он также отметил, что в следующих переговорах относительно мира в Украине может присутствовать США, но Уиткофф и Кушнер, которые были на предыдущих раундах, на этот раз не будут участвовать.
Рубио отметил, что американская сторона согласилась на гарантии безопасности, но подчеркнул, что они вступят в силу только после окончания войны.
- Напомним, по данным СМИ, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на вывод войск с неоккупированных Россией территорий Донбасса.
Якщо хтось забув - війна почалася в 2014 - до чого там "криворізька школа" ?
- а чому ж не зараз ? Чим майбутня агресія Рашки буде відрізнятися від агресії теперішньої ..?!
Отримати «гарантії» безпеки й територіальної цілісності, щоб потім гаранти «в чотири руки» змушували тебе відмовитися від твоєї територіальної цілісності, і отримати «ще надійніші гарантії твоєї територіальної цілісності»… Це явно хитка конструкція для переговорів!
Навіщо ворогам тримати таку фактично безпрограшну для них позицію можна пояснити, а от навіщо Україні будувати переговори на такій основі - не зрозуміло.
Якщо ведете переговори на основі підходів і категоричних вимог лише однієї сторони, то такі переговори - фейкові!
Україні потрібні переговори? Так. А якщо вони фейкові, імітаційні, для затягування війни? Тоді треба про це чітко заявити і не підігрувати, начеб-то все йде добре. Треба не виходячі з загального процесу переговорів заявити чітко й недвозначно: ми за переговори, але точно не за їх імітацію! Спочатку перемирʼя, а потім все інше!!!
28 січня 2003 року під час візиту президента РФ Володимира Путіна до Києва був підписаний Договір про державний кордон між двома країнами, що зафіксував його сухопутну частину
Чехословаччиноюабо Україну - вже тому, що він ніколи, ніколи не зупиниться!
Навіщо автор повторює рашиські наративи?!
Є питання окупації рашистами частини України.