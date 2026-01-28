Рубио о вопросе Донбасса на мирных переговорах: "Это мост, который еще не перешли"

Рубио, Трамп

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что территориальные претензии России на Донецкую область являются ключевым вопросом, который остается нерешенным в переговорах о прекращении войны в Украине. 

Об этом он сказал во время выступления перед Сенатом, цитирует CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Вопрос Донбасса требует согласования позиций на переговорах

По словам Рубио, сейчас пытаются найти точки соприкосновения между позициями Киева и Москвы, однако вопрос будущего статуса Донбасса является одним из самых сложных этапов переговоров.

"Я знаю, что ведется активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли примирить взгляды обеих сторон по этому вопросу. Это все еще мост, который мы не перешли. Это все еще расхождение, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложным вопросом, однако над ним продолжается работа", - заявил он.

Украине сложно рассматривать идею об изменении границ

Кроме того, Рубио признал политическую сложность для Украины даже обдумывать "идею о возможности изменения границ".

"В случае с Россией, они уже два с половиной года рассказывают своим гражданам, что они побеждают в этой войне с огромным преимуществом. Поэтому люди будут удивляться, почему мы отдаем землю, если мы так уверенно побеждаем?" - отметил госсекретарь.

Он описал темпы развития событий как изменчивые и быстрые. Рубио также сказал, что он контактирует со специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером "пожалуй, 10 раз в день".

Он также отметил, что в следующих переговорах относительно мира в Украине может присутствовать США, но Уиткофф и Кушнер, которые были на предыдущих раундах, на этот раз не будут участвовать.

Рубио отметил, что американская сторона согласилась на гарантии безопасности, но подчеркнул, что они вступят в силу только после окончания войны.

переговоры (5751) территориальная целостность (380) Донбасс (26315) Рубио Марко (412)
Топ комментарии
+16
США стали на бік РФії - весь Світ зараз це бачить .
показать весь комментарий
28.01.2026 20:56 Ответить
+15
https://spektrnews.in.ua/news/ce-yakas-hitka-konstrukc-ya-dlya-peregovor-v---valer-y-chaliy/183651#gsc.tab=0 Валерій Чалий:
Отримати «гарантії» безпеки й територіальної цілісності, щоб потім гаранти «в чотири руки» змушували тебе відмовитися від твоєї територіальної цілісності, і отримати «ще надійніші гарантії твоєї територіальної цілісності»… Це явно хитка конструкція для переговорів!
Навіщо ворогам тримати таку фактично безпрограшну для них позицію можна пояснити, а от навіщо Україні будувати переговори на такій основі - не зрозуміло.
Якщо ведете переговори на основі підходів і категоричних вимог лише однієї сторони, то такі переговори - фейкові!
Україні потрібні переговори? Так. А якщо вони фейкові, імітаційні, для затягування війни? Тоді треба про це чітко заявити і не підігрувати, начеб-то все йде добре. Треба не виходячі з загального процесу переговорів заявити чітко й недвозначно: ми за переговори, але точно не за їх імітацію! Спочатку перемирʼя, а потім все інше!!!
показать весь комментарий
28.01.2026 21:34 Ответить
+12
Ви міст перейшли коли рудого довбня вибрали призедентом.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:58 Ответить
Їм допомагає Китай грошима та технологіями. КНДР військами. Угорщина та Словакія голосами в раді Європи. Тепер ще й трамп на їх боці. Не забагато ворогів ми собі нажили криворізькою школою дипломатії?
показать весь комментарий
28.01.2026 22:14 Ответить
Нажили ...?
Якщо хтось забув - війна почалася в 2014 - до чого там "криворізька школа" ?
показать весь комментарий
28.01.2026 22:21 Ответить
В 14 році навіть Білорусь не визнавала Крим російським. Не були такі напружені стосунки з Угорщиною. Про Словаччину як ворога ми взагалі і гадки не мали. Порошенко хоч був колишній дипломат і не рвав зі всіма зв'язки і не забороняв сам собі вести переговори. Як прийшла та сама дипломатія з кривого рогу все кардинально змінилося і ми в оточені ворогів + США більше не на нашому боці.
показать весь комментарий
28.01.2026 23:08 Ответить
у 2019 році називалася сума близько 108 мільярдів гривень (станом на кінець 2019 року) виплачених пенсій мешканцям ОРДЛО
показать весь комментарий
29.01.2026 00:19 Ответить
Порівняйте це з тими грошима що вкрали хоча б, наприклад ТимурМіндіч та його команда сцукерманів.А ще є детективні менеджери...Хуже нє стало?
показать весь комментарий
29.01.2026 07:13 Ответить
Мав на увазі д'ефективних, перепрошую за помилку.
показать весь комментарий
29.01.2026 07:15 Ответить
Але мовчить й робить вигляд що не бачить. Тільки президент Португалії мав сміливість сказати що думає - " Дональд Трамп поводиться як агент росії" (чи щось подібне).
показать весь комментарий
29.01.2026 01:15 Ответить
Мабуть договір вже підписаний. Тепер за традицією молоді мости об'їжджають.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:15 Ответить
Рубио - пи@й переходить мост Майями-Гавана.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:57 Ответить
"...обох сторін...". Йди на хер,рубіо..
показать весь комментарий
28.01.2026 20:59 Ответить
Рубіо зазначив, що американська сторона погодилася на гарантії безпеки, але наголосив, що вони набудуть чинності лише після закінчення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3597777
- а чому ж не зараз ? Чим майбутня агресія Рашки буде відрізнятися від агресії теперішньої ..?!
показать весь комментарий
28.01.2026 21:00 Ответить
Бо руда потвора пообіцла ***** донбас.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:10 Ответить
тим що після папірця вони забють на всі обіцянки - АМЕРИ ЗАВЖДИ ЗРАДЖУЮТЬ
показать весь комментарий
28.01.2026 21:32 Ответить
Не сподівайтесь ,що ті гарантії безпеки будуть для країни.Торг іде як підписати капітуляцію та залишитись недоторканим десь на розкішній віллі при баблі з усім сімейством Тому такі труднощі, бо поки нема країни яка готова взяти на себе таке відверте лайно, в ті що згодні не кошерні.
показать весь комментарий
29.01.2026 07:21 Ответить
Є там ше тих ключів - Херсон Запоріжжя "Новоросія"
показать весь комментарий
28.01.2026 21:03 Ответить
Щось подібне, казала свого часу кучмі і Мегі Олбрайт, усіляко примушуючи його здати ядерну зброю з України, отим московитам!!!
показать весь комментарий
28.01.2026 21:28 Ответить
23 роки тому, у цей день

https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 28 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року під час візиту президента РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна до Києва був підписаний Договір про державний кордон між двома країнами, що зафіксував його сухопутну частину
показать весь комментарий
28.01.2026 22:52 Ответить
Ми вже вам раз повірили віддавши саму надійну свою гарантію безпеки,тепер ви уроди вимагаєте від нас ще й територію віддати з людьми, щоб потім поговорити про ваші гарантії-тільки поговорити,рубіо ****..й накуй до своєї рижої паклі і соси його бамбулу!!!
показать весь комментарий
28.01.2026 21:42 Ответить
У 1944 році ніхто з Гітлером переговори не вів і міст не переходив, навіть Кушнера до нього не посилали. А висадили десант на узбережжі Франції. І наявність ядерки у Гітлера не означає, що треба поступатися Чехословаччиною або Україну - вже тому, що він ніколи, ніколи не зупиниться!
показать весь комментарий
28.01.2026 21:57 Ответить
Бо це все робили союзники по антигітлірівській коаліції . В України жодного союзника нема .
показать весь комментарий
28.01.2026 22:23 Ответить
а союзників немає, тому що світ морально деградував
показать весь комментарий
28.01.2026 22:34 Ответить
морально деградували гниди що шлють з допомоги душку на москву
показать весь комментарий
29.01.2026 05:41 Ответить
А до 2019 року були, але тож було при " баризі", прийшли " простіпарні" і союзників не стало.Случайность?
показать весь комментарий
29.01.2026 07:26 Ответить
Ще один ідіот
показать весь комментарий
28.01.2026 22:29 Ответить
Ну міст не міст, а хоча б доріжка- думав вовка потираючи носа
показать весь комментарий
28.01.2026 22:37 Ответить
Украина побеждает и Россия истощается. Украина переломит в один момент ситуацию и Россия будет рушится, а Украина вернет свои земли! Иного быть не может, тот кто говорит, что Украина не вернет свои земли и завершит войну - это агенты России - осознанные или не осознанные, но они подпадают под статью нарушение Конституции Украины по которой Украина должна воевать до освобождения своих земель, и также это уголовный кодекс - призывы к изменение территориальной целостности Украины и гос измена. И таких уродов просто надо гасить, ибо они работают на интересы россии. Убивать просто надо таких. Потому что Украина зря прошла ад, чтобы потом капитулировать? вы издеваетесь. Украина победит и история будет сильная!
показать весь комментарий
28.01.2026 22:40 Ответить
Ще один воїн ДШВ (диванно-штурмових військ)?
показать весь комментарий
29.01.2026 07:08 Ответить
Чуєш, аміго, а правда, що твій ідіот-шеф у себе в кабінеті портрет Ху...ла повісив?
показать весь комментарий
28.01.2026 22:51 Ответить
Краще б оригінал.
показать весь комментарий
29.01.2026 06:42 Ответить
Безпека України теж ще не вирішине питтання а їм *****м ДоНбАсС к обеду подавай. Сукі п*ндоські разом з кацапами давно знюхались і цю війну розпочали обоє з наміром поділити між собою Україну
показать весь комментарий
28.01.2026 22:54 Ответить
Тобто кримську область навіть не згадують )) як і передбачалося
показать весь комментарий
28.01.2026 23:33 Ответить
Немає НІЯКОГО "ПИТАННЯ ДОНБАСУ"!!!
Навіщо автор повторює рашиські наративи?!
Є питання окупації рашистами частини України.
показать весь комментарий
29.01.2026 01:11 Ответить
Зараз оманський придумає як підписати черговий будапештський папірець туалетний
показать весь комментарий
29.01.2026 05:40 Ответить
Навіть не маскуються,що тиск здійснюється виключно на Україну, питання тиску на рашу через декокупацію ,навіть не розглядалося...
показать весь комментарий
29.01.2026 08:46 Ответить
 
 