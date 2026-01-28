Рубио о вопросе Донбасса на мирных переговорах: "Это мост, который еще не перешли"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что территориальные претензии России на Донецкую область являются ключевым вопросом, который остается нерешенным в переговорах о прекращении войны в Украине.

Об этом он сказал во время выступления перед Сенатом, цитирует CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Вопрос Донбасса требует согласования позиций на переговорах

По словам Рубио, сейчас пытаются найти точки соприкосновения между позициями Киева и Москвы, однако вопрос будущего статуса Донбасса является одним из самых сложных этапов переговоров.

"Я знаю, что ведется активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли примирить взгляды обеих сторон по этому вопросу. Это все еще мост, который мы не перешли. Это все еще расхождение, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложным вопросом, однако над ним продолжается работа", - заявил он.

Украине сложно рассматривать идею об изменении границ

Кроме того, Рубио признал политическую сложность для Украины даже обдумывать "идею о возможности изменения границ".

"В случае с Россией, они уже два с половиной года рассказывают своим гражданам, что они побеждают в этой войне с огромным преимуществом. Поэтому люди будут удивляться, почему мы отдаем землю, если мы так уверенно побеждаем?" - отметил госсекретарь.

Он описал темпы развития событий как изменчивые и быстрые. Рубио также сказал, что он контактирует со специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером "пожалуй, 10 раз в день".

Он также отметил, что в следующих переговорах относительно мира в Украине может присутствовать США, но Уиткофф и Кушнер, которые были на предыдущих раундах, на этот раз не будут участвовать.

Рубио отметил, что американская сторона согласилась на гарантии безопасности, но подчеркнул, что они вступят в силу только после окончания войны.

Напомним, по данным СМИ, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на вывод войск с неоккупированных Россией территорий Донбасса.

