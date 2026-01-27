Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев устроил спор с журналистом Financial Times.

Журналист Кристофер Миллер опубликовал материал, в котором издание FT пишет, что США связывают гарантии безопасности для Украины с выводом ВСУ из Донбасса.

На пост отреагировал спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев. По его словам, "вывод войск из Донбасса – это путь к миру для Украины".

Миллер ответил: "Действительно, вывод России из Донбасса – и полный вывод ее из Украины – это путь к миру".

"Мы с тобой оба знаем, что пока российские войска остаются на украинской земле, мира не будет. Оккупация – это не мир", – добавил журналист.





В то же время Дмитриев ответил: "Мы оба знаем, что ты подстрекатель войны, который распространяет фейковые британские нарративы, задерживающие мир".

