РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8126 посетителей онлайн
Новости Территориальные уступки
14 295 33

Дмитриев поссорился с журналистом FT: "Вывод ВСУ из Донбасса - это путь к миру"

Дмитриев поссорился с журналистом FT: подробности

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев устроил спор с журналистом Financial Times.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Журналист Кристофер Миллер опубликовал материал, в котором издание FT пишет, что США связывают гарантии безопасности для Украины с выводом ВСУ из Донбасса.

Читайте также: Песков озвучил "важное условие" РФ: ВСУ должны покинуть Донбасс

На пост отреагировал спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев. По его словам, "вывод войск из Донбасса – это путь к миру для Украины".

Дмитриев поссорился с журналистом FT: подробности

Миллер ответил: "Действительно, вывод России из Донбасса – и полный вывод ее из Украины – это путь к миру".

"Мы с тобой оба знаем, что пока российские войска остаются на украинской земле, мира не будет. Оккупация – это не мир", – добавил журналист.

Дмитриев поссорился с журналистом FT: подробности
Дмитриев поссорился с журналистом FT: подробности

В то же время Дмитриев ответил: "Мы оба знаем, что ты подстрекатель войны, который распространяет фейковые британские нарративы, задерживающие мир".

Читайте: Германия критикует Россию за "упорное настаивание" на максималистских территориальных требованиях

Дмитриев поссорился с журналистом FT: подробности

Автор: 

Донбасс (26315) Дмитриев Кирилл (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
"війна - це мир
мир - це війна"

Русский мир - это всегда война
показать весь комментарий
27.01.2026 12:34 Ответить
+20
Виведення військ РФ з Кенінсберга - це шлях до миру. Так само як із

Чечні
Бурятії
Якутії
Хакасії
Петербурга(Швеція)
Кубані
Татарстана
і тд

.....на рахунок Московської області спірне питання бо Москву заснував наш князь і щось і не бачив документ де він би дарував це МОКШАМ. А значить як каже Путін - воно ІСКОННО НАШЕ
показать весь комментарий
27.01.2026 12:41 Ответить
+17
Ще один комік. Він з пісковим змагається у гуморі.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один комік. Він з пісковим змагається у гуморі.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:30 Ответить
Виведення ВСУ з Донбасу-- це завершальний етап "полностью успєшной сво".
показать весь комментарий
27.01.2026 12:33 Ответить
"війна - це мир
мир - це війна"

Русский мир - это всегда война
показать весь комментарий
27.01.2026 12:34 Ответить
Головна новина. - Здох д. а. мєдвєдєв!
https://youtu.be/9LREM3N6-zg?si=AF17tKAVFInG7xsU
Срочно! Скончался Дмитрий Медведев. Военный переворот в Китае. Новости-утро. 27/01/2026
Чекаємо, може і )(уйло ратицею стукне в календар.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:36 Ответить
Я не вірю!!!!!
Невже!!!!!
показать весь комментарий
27.01.2026 12:38 Ответить
Не знаю точно, але на очі попалася новина каналу "Ітон" про цю подію. Можливо підібрали п'яного в сраку і на завтра проспиться. Хз.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:42 Ответить
Цей канал завжди брехав завзятіше ніж манька заХЕРова.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:00 Ответить
Може бути, я ж не сперечаюся. Тому і скинув посилання на відео.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:03 Ответить
Надибав і таку інфу.
СМИ: Бывший президент России Дмитрий Медведев пытался совершить самоубийство. Вчера вечером была предотвращена попытка суицида бывшего президента России Дмитрия Медведева. Во время уборки кабинета Дмитрия Медведева женщина из прислуги обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу, видимо, её заинтересовало содержание.

Обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком, прислуга сразу сообщила охране. Дмитрия Медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров Медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами. При Медведеве была обнаружена ещё одна записка, видимо, шестой окончательный вариант.

Обо всем было немедленно доложено президенту России Владимиру Путину. Путин распорядился не давать Медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения. Инциденту решено не придавать огласки.

"В записках Дмитрий Медведев написал, что не может переносить унижений и душевных переживаний, чувствует себя ничтожеством ни на что не способным, ненавидит войну и тех кто её развязал, и в своей смерти винит президента России Владимира Путина, Юрия Ковальчука, Николая Патрушева, Александра Бортникова и Игоря Сечина.

В одном из вариантов записки Медведев пишет, что ему надоело быть куклой.

Практически всё написанное носит сумбурный и эмоциональный характер и, видимо, было написало в состоянии алкогольного опьянения.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:09 Ответить
Верьте, верте. Ссылка на Ютуб, а он всегда самые горячие новости подаёт. Ютуб зуб даёт и врать не будет
показать весь комментарий
27.01.2026 13:52 Ответить
Кирюха, що ти верзеш? Ти ж виб.ядок у Києві народився, а не разу не логічний!
показать весь комментарий
27.01.2026 12:37 Ответить
з кацапами жить, по кацапськи вить.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:43 Ответить
Нечисть кацапська,хоче щоб Україна вивела війська з своєї території,а потім втягнутись у ще одні переговори перегрупуватись,і піти далі на дніпро і Харків маючи укріпленні оборонні міста в себе в тилу,і ніякі гарантії безпеки не запрацюють,трам скаже що треба подивитись що станеться за два тижні,ніякі війська європи ніде не будуть розміщені а куйло скаже що новоросія не повністю звільнена тому остаточний 100% мир настане коли віддасьте херсонську і запорізьку область,а далі Миколаїв і Одеса.Москаль завжди наібе особливо якщо в тебе немає ядерної бомби!
показать весь комментарий
27.01.2026 12:37 Ответить
яке кончене! і там усі такі!
показать весь комментарий
27.01.2026 12:38 Ответить
Виведення військ РФ з Кенінсберга - це шлях до миру. Так само як із

Чечні
Бурятії
Якутії
Хакасії
Петербурга(Швеція)
Кубані
Татарстана
і тд

.....на рахунок Московської області спірне питання бо Москву заснував наш князь і щось і не бачив документ де він би дарував це МОКШАМ. А значить як каже Путін - воно ІСКОННО НАШЕ
показать весь комментарий
27.01.2026 12:41 Ответить
Петербург - це Фінляндія... Бо Швеція, стосовно Петербурга - окупант... Укріплення Нієнштадт побудоване було, шведами, на ФІНСЬКИХ землях...
показать весь комментарий
27.01.2026 13:23 Ответить
Тому опудалу ввести треба в дупу кактус і буде мир
показать весь комментарий
27.01.2026 12:50 Ответить
Так само казали Геббельс і Ко про виведення чехословацьких військ із Судетів.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:56 Ответить
шляпа поганая, как же бесит что с этим ру скамом цацкаются вместо того чтобы поставить на место эту быдлоту которая всех за идиотов держит))
показать весь комментарий
27.01.2026 12:58 Ответить
Мало того. Так вважає і Трамп, і Зеленскій. Проти ЄС, тому і виключений з переговорів, і українці, яким шукають причину оголосити це перемогою.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:02 Ответить
Вірно журналіст сказав,що окупація це не мир!
показать весь комментарий
27.01.2026 13:28 Ответить
На ні ми не маньяки,"ми просто вас вбиваємо з любові,просто любов не однозначна нас треба зрозуміти".Більшого уйобіща ніж рашка і її недонародец в світі немає!!!
показать весь комментарий
27.01.2026 13:42 Ответить
Сперечатись з такою курвою, як цей дмітрієв - марна справа. Тільки куля може прочистити мізки цьому манкурту.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:47 Ответить
таких членов кремлевской террористической группировки, как дмитриев , лавров, медведев и прочих реальных помощников пуйла, нужно было давно нейтрализовать.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:45 Ответить
Єдиною залізобетонною гарантією безпеки і миру для України є передача їй Штатами принаймні сотні термоядерних боєголовок з носіями та засобами запуску. Все інше фігня включно з 5 ст. статуту НАТО (бо ніщо нікому не заважає відмовитися її виконувати, якщо запахне смаженим). Лише після такої гарантії можна обговорювати якісь взаємні поступки ( хоча при наявності в нас 100 водневих бомб ще невідомо хто і звідки виводитиме свої війська ).
показать весь комментарий
27.01.2026 13:52 Ответить
и поэтому пуйло держит его в качестве переговорщика с американцами ? )))

все что ты здесь написал -- все наоборот. Такие как дмитриев , лавров, и прочие "серые лошадки", к сожалению преуспели в переговорах с Западом.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:41 Ответить
Знову чуємо те саме...Гусак облізлий, дмитрієв, нормативи назвав британськими...іч як роздумливо..не НАТІвські і не ЄСоюзу а британські..Ну а Міллер це красень...файно врізав про те коли мир буде в Україні.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:56 Ответить
Розпалювачем війни...ммм, наче знову молодий і тримаю в руках свіженький "Перець", який пахне друкарською фарбою. І на звороті...
показать весь комментарий
27.01.2026 14:13 Ответить

Интересно - а вот если к Дмитриеву в дом придут бандиты
С желанием ********* его
****.....жену и детей
То для него самым справедливым решением этой ситуации будет - утереться?
И просто свалить ?
Ну это его выбор
А нам выбор Дмитриева - не подходит .....
показать весь комментарий
27.01.2026 15:05 Ответить
Що робиш те отримуєш
показать весь комментарий
27.01.2026 15:54 Ответить
Може тоді рашинські фашисти з масками на "чесних" обличчях вийдуть з Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Харківської областей і Криму ??? Згадають території Фінляндії, Японії ???
показать весь комментарий
27.01.2026 16:27 Ответить
і де тут сварка?
показать весь комментарий
28.01.2026 02:03 Ответить
 
 