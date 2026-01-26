Германия критикует Россию за "упорное настаивание" на максималистских территориальных требованиях

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль осудил "упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе" после переговоров между российской, украинской и американской сторонами в Абу-Даби.

Осуждение России

Свое заявление Вадефуль сделал после переговоров между российскими, украинскими и американскими посланцами в Абу-Даби, которые состоялись в выходные.

"То, что я слышу и читаю сегодня, в частности о переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах, – это лишь упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе", – сказал Вадефуль в Риге.

"И если здесь не будет гибкости, я опасаюсь, что переговоры могут продолжаться еще долго или не быть успешными на этом этапе", - добавил он.

Мирные переговоры в ОАЭ

Топ комментарии
Проснись ,вже в Світі давно існує право сили ,в 1945 році коли США і СССР ділили Європу на сфери впливу теж було право сили.
26.01.2026 17:20 Ответить
А за те, що вже загарбано, не критикує. Тобто можна вбити сотні тисяч людей, загарбати територію і максімум, що отримуєш - ай-я-яй за ще більші хотілки. Вже немає ніякого міжнародного права, а тупо є право сили. Я думаю, Європа - наступна на столі Путіна. Він її з Трампом буде ділити
26.01.2026 16:50 Ответить
Так укр. делегація вже готова де-факто віддати все, що загарбано. Просто Путін хоче ще більше. Зеленський і Єрмак профукали всі свої найпотужніші плани перемоги. миру і вже мова йде про капітуляцію. Якщо Зелю дожмуть, то готуйтеся до відновлення війни через півроку. Росія на цей рік заклала 40% бюджету на армію і 400 тис. мобілізованих. Це для чого? Для миру?
26.01.2026 16:54 Ответить
26.01.2026 16:50 Ответить
26.01.2026 17:20 Ответить
Зеленский вчера снова сказал что никаких территориальных уступок не будет.
26.01.2026 16:51 Ответить
26.01.2026 16:54 Ответить
Потому ей ни кто и не даст вылезти из Украины. Война будет продолжаться в Украине и после Трампа
26.01.2026 17:00 Ответить
Це ти в Овальному кабінеті почув?
26.01.2026 17:33 Ответить
Кацапы требуют Донбасс потому что знают что Зеленский никогда на это не согласится. Этим воспользуются все его враги чтобы лишить его власти.
26.01.2026 17:04 Ответить
Так в рашці немає мобілізованих ,їм контрактників і найманців вистачає ,ти краще подивись на нашу бусифікацію .
26.01.2026 17:27 Ответить
А ти хтів щоб на лімузінах приїджали за сциклями,які самі не здатні дійти,і оновити свої облікові?
26.01.2026 17:35 Ответить
Так не потрібно було ділити українців на багатих ,які забронювалися і на бідних ,яких бусифікують .так що маємо те що маємо.
26.01.2026 18:38 Ответить
А що заважає "бідному" добровільно оновити свої облікові данні??
26.01.2026 20:47 Ответить
Там він же сам просрав і просирає території ,а кацапи вже їх ніколи не повернуть ,так що питання вірішиться саме собою ,,ну а Слов'янськ і Краматорськ - то вже питання переговорів.
26.01.2026 17:24 Ответить
Херсон чому повернули? А Куп'янськ ? А багато іншого?
26.01.2026 17:36 Ответить
А Куп'янськ тут до чого ,він же не в Донецькій області ? Ну а з Херсона кацапи самі відійшли на лівий берег.
26.01.2026 18:36 Ответить
Ну да ..ну да.."самі відійшли".."жесть добройи воли"..)) У вас кацапчиків методичка не міняється зовсім..
26.01.2026 20:45 Ответить
А в тебе чия методичка - гівномарафонівська ? Думай логічно , кацапи відійшли і слідом за собою підірвали Антонівський міст ,щоб в ЗСУ не було змоги перейти по мосту на лівий берег , а лінія фронту по річці дуже зручна для оборони.
26.01.2026 20:56 Ответить
Тільки мені,херсонцю,не треба втирати хто і що підірвав..Цікаво дивитися як ти крутишся як вуж на пательні..Ще раз запитаю-кацапи "самі відійшли"??
26.01.2026 21:28 Ответить
А хто ж тоді міст підірвав ?
26.01.2026 21:41 Ответить
Відповідь таки буде на моє питання ,чи знову кацапчику зільєшся? Та и про міст ти поняття немаєш...
26.01.2026 23:11 Ответить
Все на що ви здатні - жити минулими перемогами.
28.01.2026 08:32 Ответить
Він про корупцію,вторгнення ,сватів/друзів\одноплемінників теж саме казав....
26.01.2026 17:31 Ответить
,Германия критикует россию,---вот же лавров поржал и захихикала машка бухая! Правы по своему!
26.01.2026 17:01 Ответить
Німеччині пора вже готуватись до війни за виживання
26.01.2026 17:06 Ответить
Якісь такі у них формулювання, як у старого, немічного діда. Зламали їх рускі…
26.01.2026 17:13 Ответить
А що кацапам від того? Помалу свої вимоги протискують. Головне, щоб Європу до перемовин не допустити.
26.01.2026 17:23 Ответить
как будто вы против
26.01.2026 18:05 Ответить
те що каже цей хер так само аморальна позиція.
26.01.2026 18:30 Ответить
 
 