Германия критикует Россию за "упорное настаивание" на максималистских территориальных требованиях

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль осудил "упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе" после переговоров между российской, украинской и американской сторонами в Абу-Даби.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает The Guardian.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Осуждение России

Свое заявление Вадефуль сделал после переговоров между российскими, украинскими и американскими посланцами в Абу-Даби, которые состоялись в выходные.

"То, что я слышу и читаю сегодня, в частности о переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах, – это лишь упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе", – сказал Вадефуль в Риге.

"И если здесь не будет гибкости, я опасаюсь, что переговоры могут продолжаться еще долго или не быть успешными на этом этапе", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время переговоров в ОАЭ обсуждали возможную американскую миротворческую миссию в Донецкой области, - NYT

Мирные переговоры в ОАЭ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заслушал доклад делегации после переговоров в ОАЭ: Говорили о сложных политических вопросах