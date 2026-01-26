Германия критикует Россию за "упорное настаивание" на максималистских территориальных требованиях
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль осудил "упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе" после переговоров между российской, украинской и американской сторонами в Абу-Даби.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает The Guardian.
Осуждение России
Свое заявление Вадефуль сделал после переговоров между российскими, украинскими и американскими посланцами в Абу-Даби, которые состоялись в выходные.
"То, что я слышу и читаю сегодня, в частности о переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах, – это лишь упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе", – сказал Вадефуль в Риге.
"И если здесь не будет гибкости, я опасаюсь, что переговоры могут продолжаться еще долго или не быть успешными на этом этапе", - добавил он.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
