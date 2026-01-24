Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились, - СМИ
Переговоры представителей Украины, США и России в Абу-Даби завершились.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники Суспільного в украинской делегации.
Что известно?
Как отмечается, встреча длилась более трех часов.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
на территории Украины нужны где-то 10-12 млн верхушки (госслуги всех уровней, судди, прокурвы, полиция, нацгвардия и пр.) и где-то 15 млн обслуги...
- Нєт.
- Тогда продолжаєм "біть по мордє упрямого мула".
Не золоті вони, там інша субстанція використовується.
Голда Меир, Премьер-министр Израиля 1969 - 1974 гг.
навіть, якщо б таке лихо сталася, і подарували б пу данбас, то він би виложил на стол купу інших своїх хатєлок: демілітаризація, тобто роззброєння ЗСУ і ніяких гарантій безпеки від друзів України + звернить увагу на формулювання: захист не просто прав руцкаязЫчных, але расєянЪ... в Україні... тобто після суцільної капітуляції саме расєяни будуть править бал, а громадяни України, якщо пощастить в живих залишитися, стануть кріпаками.
О це мирна угода!
Накачавши мускули за рахунок промисл.і людських укр.ресурсів через дуже короткий час посуне пу далі на Захід... адже пу вже не хоче і не може остановити двіжуху, адже сказав збирати НАТО монатки і, як мінімум вся Східна Європа його... сталину її в Ялті віддали і по схибленій логиці пу він повертає своє.
Про те, що в 1922 р.при заснуванні савєтов було записане... самоопредение влоть до отделения пу не цікавить і у нього свая исторыя
Що ж то за переговори, коли пу наполягає на досягненні заявлених цілей - усунення першопричин= капітуляції Україниа тр начебто це не помічає і запрошує злочинця в свою зраду миру, за що пу обіцяє тр подарувати заморожені расєйські активи на розбудову проектів тр по копалинам на вкраленной пу у України території.
А Україні своє робити і глибока подяка і ріспект друзям, що вони підставляють своє плече і треба з розумінням відноситися до складной політ.ситуації, активностю від ультраправих до ультралівих... які як гриби розтуть, завдячуючи пу, доводиться з цим жити, як і непередбачуваним тр.
Це водевіль для рудого а не перемовини