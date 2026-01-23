Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались, - Sky News

Мирные переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби уже начались.

Об этом пишет издание Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Корреспондент издания отмечает, что эти переговоры станут первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала полномасштабного вторжения РФ.

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

