Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались, - Sky News

Трехсторонние мирные переговоры в ОАЭ: что известно?

Мирные переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби уже начались. 

Об этом пишет издание Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Корреспондент издания отмечает, что эти переговоры станут первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала полномасштабного вторжения РФ.

Читайте: Буданов о переговорах в Абу-Даби: Они должны быть в тени. Подождите

Что предшествовало?

Читайте также: Переговоры Путина и Виткоффа в Кремле длились около четырех часов

Топ комментарии
+19
Сша і раша видавлять із зеленого все, що захочуть - воно без присутності європейських представників буде там соплі розмазувать по морді і тільки клянчить, щоб його шкурку захистили.
23.01.2026 12:59 Ответить
+16
Все як ***** і вимагало з самого початку війни. Тобто, переговори без Європи, щоб зі сторони сша були тільки проросійські агенти. А потім тут насміхаються з планів *****. А ви подивіться на все зверху і без рожевих окулярів. ***** не пішов на жоден компроміс зате Україна майже стала раком і на все погоджується. Рашисти знищили енергетику України і Україна відразу погодилась на переговори на любих умовах. А потім запитуєте чому московський режим заямається терором. Так тероризм у масові вбивства рулять сьогодні. Далі догадаєтесь що буде чи вам розповісти...
23.01.2026 13:10 Ответить
+12
Обговорюють умови капітуляції України, *****, краснов і наш ************.
23.01.2026 14:20 Ответить
А ти не бажаєш повернутись в Україну...побути щитом європи?
23.01.2026 13:25 Ответить
А ти я так поняв - подоляцький шит лідора
23.01.2026 13:29 Ответить
вона тримає англійський фронт разом з майбутнім президентом.
23.01.2026 16:37 Ответить
Не переживайте так, Зеленський не погодиться на вимоги рф , так що будемо воювати ще роки 3-4 поки орки не захоплять самі те що зарах хочуть
23.01.2026 16:32 Ответить
Щоб ви там всі здохли разом з тими Еміратами
23.01.2026 13:04 Ответить
А Емірати за що? Начебто не Іран і не Талібан.
23.01.2026 13:09 Ответить
ОАЕ - Улюблені місця відпочинку кацапів, усіляких солавйових, сабчачок і решти кацапського біосміття
23.01.2026 14:49 Ответить
Можна ще США ненавидіти за те, що там Брайтон-Біч є.
І країни Балтії заодно, де русні чимало.
23.01.2026 14:50 Ответить
Та ні. Може Ви не те зрозуміли.
Проїхали.
23.01.2026 14:54 Ответить
Затвердив не приходячи до тями
23.01.2026 13:31 Ответить
ну теперечі заживемо! Він же головний!
23.01.2026 13:14 Ответить
Ще ЄС би долучити до тих перемовин.
23.01.2026 13:16 Ответить
Яка сила в цьому непотрібі?? Вони показали шо слабаки-ніхто вже з ними не рахуватиметься
23.01.2026 13:22 Ответить
Є відчуття, що сьогодні буде великий тиск в Еміратах та можуть бути не самі приємні новини по територіальним питанням.
23.01.2026 13:22 Ответить
Дай Боже скорішого миру
23.01.2026 13:24 Ответить
Так застрелись і настане мир
23.01.2026 13:27 Ответить
То баночка скороход хоче миру, то подоляцькі стажори. Совпадєніє?
23.01.2026 13:33 Ответить
хачупасматретьвглаза 2 ,чи Оман фінал?
23.01.2026 13:31 Ответить
500% що закінчиться це нічим, як й завжди. Куйловці від вимагання виводу ЗСУ з Донбасу не відмовляться, а зеля на це не піде, бо ніхто йому це зробити не дасть, навіть якщо воно само цього захоче. Відповідно все буде й далі продовжуватись як продовжувалось.
23.01.2026 14:45 Ответить
Тобто зеля пішов би на капітуляцію, якби люди дали йому це зробити?
Вівця на чолі зграї левів це гірше ніж лев на чолі стада овець.
23.01.2026 16:45 Ответить
Це мені невідомо
23.01.2026 17:59 Ответить
Ех якби всіх цих незламних коментаторів - та в окопи - то досі пили б каву в Криму. Але немає в них часу та наснаги на те - протидіють "капітулянтскій зраді " з незламних тилових диванів...
23.01.2026 16:32 Ответить
Так недавно ж писали, що вже розпочалися...
23.01.2026 16:47 Ответить
Оманський ішак конечно бреше, шо питання Донбассу ключове. Наперсточнік добре знає, як розводити, розміновувати та готувати мости та дороги до наступу росіян. Ключове - статус Запоріжжя та Херсона в Конституції РФ. А чому це не обговорюється? Тому що всім ясно, що буде нова війна, а Будочка знову готує зоучні плацдарми.
23.01.2026 17:10 Ответить
Он на фупі вже більше половини закордоном і це найбільш браві вояки, які закликають до останнього і роками тріскотять, що расія вот-вот розвалиться. Їм аби допомогу не урізали..
23.01.2026 17:18 Ответить
 
 