Тристоронні перемовини між Україною, США та РФ в Абу-Дабі розпочнуться ввечері, - Sky News
Мирні перемовини між Україною, США та Росією в Абу-Дабі вже розпочалися.
Про це пише видання Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Кореспондентка видання зазначає, що ці переговори стануть першими прямими тристоронніми мирними перемовинами від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Оновлення
Станом на 16 годину в Абу-Дабі тривають неформальні зустрічі, офіційні перемовини розпочнуться пізніше ввечері, згодом уточнили в Sky News із посиланням на українське джерело.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І країни Балтії заодно, де русні чимало.
Проїхали.
12:48
Перемовини між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися, - Sky New
За 6 хвилин все зробив. Який він потужний
Вівця на чолі зграї левів це гірше ніж лев на чолі стада овець.