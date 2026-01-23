Тристоронні перемовини між Україною, США та РФ в Абу-Дабі розпочнуться ввечері, - Sky News

Мирні перемовини між Україною, США та Росією в Абу-Дабі вже розпочалися.

Про це пише видання Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Кореспондентка видання зазначає, що ці переговори стануть першими прямими тристоронніми мирними перемовинами від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Оновлення

Станом на 16 годину в Абу-Дабі тривають неформальні зустрічі, офіційні перемовини розпочнуться пізніше ввечері, згодом уточнили в Sky News із посиланням на українське джерело.

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

