Никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину, - Reuters

Никаких признаков компромисса на вчерашней встрече делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби достигнуто не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что известно

"Украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить жизненно важный вопрос территории, без каких-либо признаков компромисса, поскольку российские авиаудары погрузили Украину в худший энергетический кризис за почти четырехлетнюю войну", - пишет издание.

Давление на Украину

По данным издания, США усиливают давление на Украину по достижению мирного соглашения. В свою очередь, Москва требует от Киева уступить всю свою восточную промышленную зону Донбасса, прежде чем страна-агрессор прекратит боевые действия.

Что предшествовало?

Ранее отмечалось, что Украина, РФ и США обсуждали в ОАЭ параметры завершения войны. Продолжим в субботу.

