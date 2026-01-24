Никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину, - Reuters
Никаких признаков компромисса на вчерашней встрече делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби достигнуто не было.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что известно
"Украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить жизненно важный вопрос территории, без каких-либо признаков компромисса, поскольку российские авиаудары погрузили Украину в худший энергетический кризис за почти четырехлетнюю войну", - пишет издание.
Давление на Украину
По данным издания, США усиливают давление на Украину по достижению мирного соглашения. В свою очередь, Москва требует от Киева уступить всю свою восточную промышленную зону Донбасса, прежде чем страна-агрессор прекратит боевые действия.
Что предшествовало?
Ранее отмечалось, что Украина, РФ и США обсуждали в ОАЭ параметры завершения войны. Продолжим в субботу.
Повтрою просто копіюючи , це моя відповідь- реакція на неукраїнскість делегації на перемовинах -лише ТОМУ й так усе погано .
Дуже цінний діагноз від неукраїнця Фельштинського в інтерв"ю неукраїнцю, брату вбитого неукраїнця ворога хйла Нємцова. Я би хотіла, щоб Буратіні , супервиродку баблоненаситності криворагульнського бомонду дали це послухати від його однокрівців ...
Якщо коротко цитуванням за змістом, а не за точністю слів від Фельштинського -
Без капітуляції УКРАЇНИ Трамп з Хутіним не проосунуться НІ-КУ-ДИ (Тричі повторив) й додав , тому саме Україна є гарантом безпеки Європи й Європаце добре розуміє.
перший день же день після підпису ригоЗЄублюдками вимог від рашка+трамп - це перший день третьої світової!
Те ж саме твердить неукраїнець Портніков - війна скоріше за все, якщо не знекровтиться рашка раніше, буде точно у важкій стадії до кінця терміну Трампа, як мінімум.
Хто наступний?
Ze-шоблу звинуватити не хочеш?
Я би хотіла, щоб Буратіні , супервиродку баблоненаситності криворагульнського бомонду дали це послухати від його однокрівців ...
До чого це я ? Бо саме виродки крмелвіської ригозелені розгваняють тему антисемістську тему "неукраїнскості делегації"...
Але якщо з логікою у тебе важкувато, чи з концентарції уважністі при прочитанні - я тобі вибачаю, некурво
Зараз головне що тригерить - це гибель та страждання 🇺🇦людей . В тому числі катівні та полон. А до втрат території і зубожіння економіки вже звикли.
Якби був Президент у державі, якби була системна робота по евакуації і соціальному захисту - була би і Стійкійсть і Згуртованість...
А так... люди мріють "скоріше б скінчилося", або "скоріше б рейди Соцпідтримки та Комплектування скінчилися" ..
Квартиру десь на Правобережжі вже купив, і роботу знайшов?
бо було тіпа НЕНАЧАСІ картати МАРОДЕРНЮ на Банковій ...
От тепер точно не начасі- бо у США такі ж діляги на власне баблозбагачення , як й в ригоЗЕвладі.
Щось мені здається, що нашому супермедійному дебілу Трамп пообіцяв його віллу в Італії і пару десятків спільних з міндічами рахунків залишити недоторканими - от воно і пускає з дупи пургу!
Це було таке рішення прийняте ким??? Може Будановим з Кислицею, коли ще на початку Зе не приїхало на тріумфальну промову ТАКО ...
Може навіть Європа не заперечувалва , щоб Буратіна "пожурить" її за несмиливість!
Європі немає куди обіжатись, навіть на улесливу промову Буратіни під антиєвропейського Трампа , окрім як тягти лямку максимальної підтримки України.
Але головне ж одне - навіть близьких для Буданова окозамилювальних тем по обміну полоненними , чи хоча б очікуванного взємного "енергетичного пермир"я" так й не досягли ЗОВСІМ!!!
Бо не для того рашка підсилила своїю делегацію керіникм ГУР- отравітєлєм Скріпалєй...
Це може не тільки погана ознака???
Треба диввится ************ з Словйовим... затра у нього тижневий помьот вийде- послухаю
Щось не чути про ХЛАМОмінгів ?
пуйло впевнений, що до лютих морозів лютого і холодного березня він розбомбить всю генерацію і ТЕЦ.
пуйло прекрасно поінформований про можливості і жадібність своєї агентури.
З зеко-командою потужні сили не дають навіть паритет на Фронті не те що
кава в ялтімрії про Перемогу
вбійте вже того *****
Ти москаль працюешь на рашу , бо починаешь срач внутри краіни .
А тим часом
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.
Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,
Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................
І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...
Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?
"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля - Трампу -хлестакову світового масштабу, - и не терпиться "скромно" оголосити себе творцем ще одного миру?
СЛАВА УКРАЇНІ!
Далі підсилювати ЗСУ і удари по РФ, у співпраці з Європою. США перестали бути союзником України.