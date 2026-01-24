Жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters

Жодних ознак компромісу на вчорашній зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі не досягнуто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Що відомо?

"Українські та російські переговірники зустрілися в Абу-Дабі в п'ятницю, щоб обговорити життєво важливе питання території, без жодних ознак компромісу, оскільки російські авіаудари занурили Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотирирічну війну", - пише видання.

Тиск на Україну

За даними видання, США посилюють тиск на Україну щодо досягнення мирної угоди. Своєю чергою, Москва вимагає від Києва поступитися всією своєю східною промисловою зоною Донбасу, перш ніж країна-агресорка припинить бойові дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори України, Росії та США продовжаться 24 січня в Абу-Дабі (оновлено)

Що передувало?

Раніше зазначалося, що Україна, РФ та США обговорювали в ОАЕ параметри завершення війни. Продовжимо у суботу.

Також читайте: Зеленський про тристоронні перемовини в ОАЕ: Обговорюються параметри закінчення війни

+59
кацапам не порібен мир, тільки повна окупація України ось їхня мета ...

Тому всі ці переговори, та підписання договорівз кацапами нічого не вартує
показати весь коментар
24.01.2026 11:18 Відповісти
+58
Україна вже підписувала з ****** договір про дружду і кордон у 2003 році. ***** ж його і порушив. Ви думаєте його спинять якісь ще договори? Тільки куля в лоб!! Ну може він сам коні двине...
показати весь коментар
24.01.2026 11:25 Відповісти
+36
Куля в лоб і не тільки одному пуйлу, бо там скажених дідів типу патрушева і без пуйла вистачає. В краще за все розвал кацапстану на дрібні шматочки...
показати весь коментар
24.01.2026 11:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Байден не тиснув на Україну залишити свої території. Ви різницю хоч трохи відчуваєте, чи навмисно підміняєте акценти?
показати весь коментар
24.01.2026 12:44 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2026 12:46 Відповісти
Так, тиснув!!! Завдяки Хаймарсам і стабільному потоку снарядів, бронетехніки, хамерів, тощо було звульнено Правобережжя на Херсонщині і багато чого ще...

показати весь коментар
24.01.2026 12:53 Відповісти
...а потім бай-ден загальмував і навіть "не встиг" використати вже виділені кошти, не кадучи вже про лендліз
показати весь коментар
24.01.2026 16:46 Відповісти
Пора зелі вслід за ермаком,нехай виконує свою обіцянку: для нього "оман" важливіший за Абу-Дабі і буде будь-яким способом за продовження, так як воно є гарантією його безпеки.
показати весь коментар
24.01.2026 11:54 Відповісти
путін ***** царь підарасів
показати весь коментар
24.01.2026 11:56 Відповісти
Вангую, членограй буде ввечері забивати єфір потужніми відосиками про підрахунок скільки вони випустили дронів і ракет по Україні черговий раз, президент імпотент , клоун місцевого пошиву.
показати весь коментар
24.01.2026 11:57 Відповісти
Солі на хвіст Трампу зелений може лишень насипати. Скачи враже як дядько Сем скаже. Бо голий, босий і на милостиню Заходу утримує рештки держави.
показати весь коментар
24.01.2026 11:57 Відповісти
А ви ідіоти чекали чогось іншого? Ви думаєте Тромб змінив свої цілі які він ще рік назад до виборів озвучував що Україна повинна повернутись в ссср. Просто зараз Тромб робить трохи хитріше і тягне Україну в обійми Московії обіцяючи мір і процвітання ну і купу грошей в обидві руки всім хто його підтримає. Тільки всі забувають що Тромб нікому ні копійки не дасть скоріше він сам з вас гроші всі витягне. ТРомб не може простити Байдену про ''350 мільярдів'' а ви ідіоти вірите що він дасть Україні 800 лярдів. Тому я вобще не розумію навіщо ці переговори де Україні гвалтують зразу всі і людоїд і поліцейський якого Україна позвала на допомогу
показати весь коментар
24.01.2026 12:14 Відповісти
+
показати весь коментар
24.01.2026 12:52 Відповісти
👍
показати весь коментар
24.01.2026 13:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HDBy4infYpo

Повтрою просто копіюючи , це моя відповідь- реакція на неукраїнскість делегації на перемовинах -лише ТОМУ й так усе погано .

Дуже цінний діагноз від неукраїнця Фельштинського в інтерв"ю неукраїнцю, брату вбитого неукраїнця ворога хйла Нємцова. Я би хотіла, щоб Буратіні , супервиродку баблоненаситності криворагульнського бомонду дали це послухати від його однокрівців ...



Якщо коротко цитуванням за змістом, а не за точністю слів від Фельштинського -
Без капітуляції УКРАЇНИ Трамп з Хутіним не проосунуться НІ-КУ-ДИ (Тричі повторив) й додав , тому саме Україна є гарантом безпеки Європи й Європаце добре розуміє.

перший день же день після підпису ригоЗЄублюдками вимог від рашка+трамп - це перший день третьої світової!

Те ж саме твердить неукраїнець Портніков - війна скоріше за все, якщо не знекровтиться рашка раніше, буде точно у важкій стадії до кінця терміну Трампа, як мінімум.
показати весь коментар
24.01.2026 18:12 Відповісти
Що за кацапські методички, курво? "Неукраїнець" Портников перед виборами 2019 року закликав виборців, волав (!) включати мізки, ду-ма-ти(!), що великий ризик втратити державу, життя своє, своїх дітей і онуків, але щирі "українці", у вишиванках і з прізвищами на "-ко" зробили свій суіцидальний вибір, а тепер колупаються в сраці, шукають винних "неукраїнців", які насрали їм в штани! А насрано стільки, що Портнтков сам би не впорався. І тут попався на очі Фельштинський, курво!
Хто наступний?
Ze-шоблу звинуватити не хочеш?
показати весь коментар
24.01.2026 18:57 Відповісти
ти щось преплутав- ЦЕ БУЛА САМЕ МОЯ ВІДПОВІДЬ ВИШИВАНОЧНИМ ПАТРІОТАМ ...А слухати нажаль Портнікова почали вони лиш зараз - нє улавіл напрямку моєї думки , безмізковий?
показати весь коментар
24.01.2026 19:16 Відповісти
Тільки сьогодні Портінков став блогером "мільйонником"- отак пізно всралися українці зі своїм РИГОЗЄвибором
показати весь коментар
24.01.2026 19:18 Відповісти
ось це ти, НЕКУРВО прочитало вище ?

Я би хотіла, щоб Буратіні , супервиродку баблоненаситності криворагульнського бомонду дали це послухати від його однокрівців ...

До чого це я ? Бо саме виродки крмелвіської ригозелені розгваняють тему антисемістську тему "неукраїнскості делегації"...
Але якщо з логікою у тебе важкувато, чи з концентарції уважністі при прочитанні - я тобі вибачаю, некурво
показати весь коментар
24.01.2026 20:09 Відповісти
ПаРаша розхєрачила всю промисловість на окупованих територіях і хєр вона буде відбудовувати бо на утримування того що було грошей нема.Тепер їй віддай те що лишилось.Забули курс відомого крейсера.
показати весь коментар
24.01.2026 12:16 Відповісти
Кажуть кацапи вимагають Донбас для себе, якщо погодиться зелена шобла на це то потужні диванні нафронтники/нафронтниці як в Україні так і за кордоном, серце хватить їх разом, як так?! А "вихід на кордони 91 року?!?"
показати весь коментар
24.01.2026 12:17 Відповісти
Мені здається що всім вже покуй, ну тобто більшості...
Зараз головне що тригерить - це гибель та страждання 🇺🇦людей . В тому числі катівні та полон. А до втрат території і зубожіння економіки вже звикли.
Якби був Президент у державі, якби була системна робота по евакуації і соціальному захисту - була би і Стійкійсть і Згуртованість...
А так... люди мріють "скоріше б скінчилося", або "скоріше б рейди Соцпідтримки та Комплектування скінчилися" ..
показати весь коментар
24.01.2026 12:50 Відповісти
В Норвегії є рейди тцк? Нічого собі
показати весь коментар
24.01.2026 14:11 Відповісти
Катівні і фільтраційні/коцентраційні лагеря ...Буча2 в разі "мирної угоди" по лекалам пу. Чи картинка солодкого життя на вже окупованих територіях не переконлива?
показати весь коментар
24.01.2026 19:16 Відповісти
Ти ж це з Краматорська пишеш чи Слов'янська?
Квартиру десь на Правобережжі вже купив, і роботу знайшов?
показати весь коментар
24.01.2026 14:10 Відповісти
Якщо подивитися думку американського експерта Майкла Кларка НА FOX NEWS в перші хивилини ролику , посилання нижче, й послухати війського експерта Фельшитського - посилання вище, то саме те, чого вимагають Хйло з магаТако - віддати лінію захисту на Донбасі разом з усім Донбасом - це є межа початку-непочатку третьої світової.
показати весь коментар
24.01.2026 18:21 Відповісти
Зараз не 30 чи 40 роки 20 століття... Європа не буде воювати, краще ще грошенят дасть зебанді на те щоб він ще Микол чи тарасів нахапав в бусик а більшу частину грошей розкрадуть, і всі задоволені , ну, майже всі, зе чергові двушечки на москву, тарасику чи Миколі холодний простріляний з усіх боків окоп без нічого майже.
показати весь коментар
24.01.2026 18:26 Відповісти
безсило слабка не одна Європа. Влада партнерів дотрампівських допомог Україні БАЧИЛА ВСЕ ЩО КРАДУТЬ РИГОЗЄЛЬОНІ - але аплодували Буратіні , стоячи від ЄС разом з Британією до США...
бо було тіпа НЕНАЧАСІ картати МАРОДЕРНЮ на Банковій ...
От тепер точно не начасі- бо у США такі ж діляги на власне баблозбагачення , як й в ригоЗЕвладі.
показати весь коментар
24.01.2026 19:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HF3ixXAZnoY
показати весь коментар
24.01.2026 18:33 Відповісти
...віддати лінію захисту на донбасі - це лише передумова для припинення вогню... тобто, ніякої угоди по суті ще нема, а лінії оборони вже здали... і далі пу каде, що Україна пручається і пу суне далі викорінювати першопричини= безкарно вбивати українців... Чонгар же для нього розмінували... от пу і тут сподівається надурити, а тр йому козирей підкидає
показати весь коментар
24.01.2026 19:21 Відповісти
Наш потужний Мудак Зелений №1 поперся на переговори без європейців - лизати дупу Віткофу!
Щось мені здається, що нашому супермедійному дебілу Трамп пообіцяв його віллу в Італії і пару десятків спільних з міндічами рахунків залишити недоторканими - от воно і пускає з дупи пургу!
показати весь коментар
24.01.2026 12:29 Відповісти
присутність європейців на переговорах заперечує пу. пу в загалі розмріявся особисто з тр підписувати "мирний договор"... і тр йому козир підбросив Гренландієй, ослабленням НАТО і розбродом в ЄС, завдяки орбанам і Ко.
показати весь коментар
24.01.2026 16:52 Відповісти
Це був не ЗІЛЬНОГОРИГА вибір лизнути Трмапу в Давосі, обсираючи немічність Європи.
Це було таке рішення прийняте ким??? Може Будановим з Кислицею, коли ще на початку Зе не приїхало на тріумфальну промову ТАКО ...
Може навіть Європа не заперечувалва , щоб Буратіна "пожурить" її за несмиливість!
Європі немає куди обіжатись, навіть на улесливу промову Буратіни під антиєвропейського Трампа , окрім як тягти лямку максимальної підтримки України.
Але головне ж одне - навіть близьких для Буданова окозамилювальних тем по обміну полоненними , чи хоча б очікуванного взємного "енергетичного пермир"я" так й не досягли ЗОВСІМ!!!
Бо не для того рашка підсилила своїю делегацію керіникм ГУР- отравітєлєм Скріпалєй...
Це може не тільки погана ознака???
Треба диввится ************ з Словйовим... затра у нього тижневий помьот вийде- послухаю
показати весь коментар
24.01.2026 19:07 Відповісти
Ну вот если бы наши ракеты точно так же летели намаскву то может и переговоры по другому шли бы. Зато вождь патужно и жидко облегчился на Европу со сцены. Было весело, но не долго.
показати весь коментар
24.01.2026 12:37 Відповісти
Стесняюсь спросить, а про какие наши ракеты идет речь?
показати весь коментар
24.01.2026 12:53 Відповісти
Так, доречі, слухала Валерія Чалого день тому- він саме говорив що НАРЕШТІ над балістикою рашки вдало вже попрацювали американські проплачені ще в осени Данією зі Скандінавією ракети ERAM ...

Щось не чути про ХЛАМОмінгів ?
показати весь коментар
24.01.2026 19:11 Відповісти
Про яку східну промислову частину донбаса йде мова, це та що нагадує руіни помпеі?
показати весь коментар
24.01.2026 12:45 Відповісти
як мінімум Краматорськ, Кривий Ріг і ін.
показати весь коментар
24.01.2026 16:17 Відповісти
Які компроміси ?
пуйло впевнений, що до лютих морозів лютого і холодного березня він розбомбить всю генерацію і ТЕЦ.
пуйло прекрасно поінформований про можливості і жадібність своєї агентури.
З зеко-командою потужні сили не дають навіть паритет на Фронті не те що кава в ялті мрії про Перемогу
показати весь коментар
24.01.2026 12:45 Відповісти
я не знаю кого ця новина може здивувати.
показати весь коментар
24.01.2026 12:49 Відповісти
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, ніяких компромісів не було і не буде, я не розумію для чого замилювання очей на переговорах!
показати весь коментар
24.01.2026 12:51 Відповісти
Твоїми потужними комментарями з Європи Тай дойдемо до кордону 91 року, головне нехай хтось інший воює!
показати весь коментар
24.01.2026 13:56 Відповісти
Як це потужно 🥰
показати весь коментар
24.01.2026 16:15 Відповісти
А ти пеніс ухилянт чого горлопаниш?? Така смілива на цензорі кольцова , не переживай чмо з такими як ти ти б давно давав чечену і свою жінку і очко але інші тебе захищають заднєприводне
показати весь коментар
24.01.2026 23:49 Відповісти
Зараз на початок 22 року, затяжна війна з'їдає залишки єкономіки з обох сторін (у рашки ще є єкономіка тобто вона більша) , і вони ще й сунуть вперед, як ти думаєш кордони 91 року будуть?
показати весь коментар
24.01.2026 18:28 Відповісти
Хто ці васілії здавальщіци? подолякоскот чи мертвечукоботи?
показати весь коментар
24.01.2026 23:50 Відповісти
Якщо здадуть Донбас, то війна приблизиться до Києва і до кордонів ЄС. Невже у ЄС цього не розуміють
вбійте вже того *****
показати весь коментар
24.01.2026 13:50 Відповісти
Ось, ячкравмй приклад фанатки зе Чи нафронтниця, звісно , вбили пуйла і все раптово закінчилося, як поїзд якийсь раптово став на місці..звідки ви такі беретеся? З гівномарафону мабуть?
показати весь коментар
24.01.2026 18:29 Відповісти
А це не твоя ПСЯЧА СПРАВА , кацапський троль Реєстрація: 31.12.2025
показати весь коментар
24.01.2026 23:01 Відповісти
Я українець взагалі то а ти "що таке?" Зелена ботва, чи нафронтниця, це як чорна мітка, киш звідси.
показати весь коментар
24.01.2026 23:25 Відповісти
А ти висиліса думаєш сцикуха, що якщо українці перестали боротися то москаль не полізе твою дупу грати мразь??
показати весь коментар
24.01.2026 23:52 Відповісти
Да ти ТИПОВИЙ МОСКАЛЬ , тому що даже у такі часи БЕЗ СРАЧУ ЖИТИ НЕ МОЖЕШЬ .
Ти москаль працюешь на рашу , бо починаешь срач внутри краіни .
показати весь коментар
25.01.2026 08:33 Відповісти
Реєстрація: 13.01.2023 " Ума нема , вважай дурепа, залазь в свій гівномарафон і не відсвічуй.
показати весь коментар
24.01.2026 23:26 Відповісти
Пздц. Так верил в "на 90% готовый справедливый мир", шо даже за Зегеварой признал титул феномена. Такое разочарование(.
показати весь коментар
24.01.2026 13:56 Відповісти
США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters
А тим часом

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................

І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...

Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля - Трампу -хлестакову світового масштабу, - и не терпиться "скромно" оголосити себе творцем ще одного миру?
показати весь коментар
24.01.2026 15:20 Відповісти
Ще раз нагадую.
Мета цієї страшної кривавої війни для України: тотальне всеохопне безжальне винищення усієї без винятку кацапської біомаси .

Утилізувати слід всіх, особливо самок і личинок підарів.
Нам не вдасться убити всі 90 млн, які лишилися.
Але треба встигнути знищити хоча би 30 МЛН підарів.
Від 50 тис. убитих рузкіх ЗСУ плавно перейдуть до 100 і далі 200К.
Треба не боятися як основу цього стада.
Рузкіє --- це не люди!
Це антропоморфні сутності, яких слід винищувати усіма можливими засобами як тарганів чи гризунів.
СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
24.01.2026 15:45 Відповісти
Утилізатор ти особисто скількох вже утилізував? Чи тільки банки пива можеш утилізовувати?
показати весь коментар
25.01.2026 00:31 Відповісти
Симбіоз США та росії тепер це ворог людський.
показати весь коментар
24.01.2026 16:14 Відповісти
Північний союз, в прогнозах вони об'єднаються в такий проти Китаю, Індії та Африки
показати весь коментар
24.01.2026 17:25 Відповісти
Бгггг...)
показати весь коментар
24.01.2026 16:47 Відповісти
трамп ***********!позор ему несмываемый!!!! лидер самой могущественной страны мира ползает на коленях перед этой чекистской крысой лидером страны которая по своему уровню на уровне африканских стран,страны которая банлдит и терорист-палач Украинского народа!чтоб они оба сдохли твари!
показати весь коментар
24.01.2026 16:57 Відповісти
Переговори ні про що. Всі знають що компромісу не буде, але продовжують гратися в перемовини. Може Додік замість Донбасу віддасть Путі Аляску і на тому покінчимо?
показати весь коментар
24.01.2026 17:45 Відповісти
Треба припиняти цю маячню - переговори з РФ. Трампу сказати дякую, але ми не зацікавлені в переговорах про мир на умовах РФ.
Далі підсилювати ЗСУ і удари по РФ, у співпраці з Європою. США перестали бути союзником України.
показати весь коментар
24.01.2026 17:51 Відповісти
Цікаво чим Україна буде лупити замість хаймарса ? Свого аналогу немає навіть в ракетах, ви живете в якійсь країні рожевих поні , чи просто зеботва
показати весь коментар
25.01.2026 00:32 Відповісти
Гаранти....
показати весь коментар
24.01.2026 19:13 Відповісти
Odno i tozhe musolyat. Vse uzhe obsudili, davaite oruzhie Ukraine
показати весь коментар
25.01.2026 08:42 Відповісти
США І МОСКОВІЯ ПІШЛИ НАХ*Й! ХАЙ ТРУП І ПУТЛЕР КРАЩЕ ТИСНУТЬ ОДИН НА ОДНОГО, ЯК ПАЦІЄНТИ ОДНОГО ДУРДОМУ, ТАК ЯК ОДИН ІНШОГО ВАРТИЙ!
показати весь коментар
25.01.2026 12:35 Відповісти
