Жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters

Жодних ознак компромісу на вчорашній зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі не досягнуто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Що відомо?

"Українські та російські переговірники зустрілися в Абу-Дабі в п'ятницю, щоб обговорити життєво важливе питання території, без жодних ознак компромісу, оскільки російські авіаудари занурили Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотирирічну війну", - пише видання.

Тиск на Україну

За даними видання, США посилюють тиск на Україну щодо досягнення мирної угоди. Своєю чергою, Москва вимагає від Києва поступитися всією своєю східною промисловою зоною Донбасу, перш ніж країна-агресорка припинить бойові дії.

Що передувало?

Раніше зазначалося, що Україна, РФ та США обговорювали в ОАЕ параметри завершення війни. Продовжимо у суботу.

