Жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters
Жодних ознак компромісу на вчорашній зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі не досягнуто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Що відомо?
"Українські та російські переговірники зустрілися в Абу-Дабі в п'ятницю, щоб обговорити життєво важливе питання території, без жодних ознак компромісу, оскільки російські авіаудари занурили Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотирирічну війну", - пише видання.
Тиск на Україну
За даними видання, США посилюють тиск на Україну щодо досягнення мирної угоди. Своєю чергою, Москва вимагає від Києва поступитися всією своєю східною промисловою зоною Донбасу, перш ніж країна-агресорка припинить бойові дії.
Що передувало?
Раніше зазначалося, що Україна, РФ та США обговорювали в ОАЕ параметри завершення війни. Продовжимо у суботу.
Повтрою просто копіюючи , це моя відповідь- реакція на неукраїнскість делегації на перемовинах -лише ТОМУ й так усе погано .
Дуже цінний діагноз від неукраїнця Фельштинського в інтерв"ю неукраїнцю, брату вбитого неукраїнця ворога хйла Нємцова. Я би хотіла, щоб Буратіні , супервиродку баблоненаситності криворагульнського бомонду дали це послухати від його однокрівців ...
Якщо коротко цитуванням за змістом, а не за точністю слів від Фельштинського -
Без капітуляції УКРАЇНИ Трамп з Хутіним не проосунуться НІ-КУ-ДИ (Тричі повторив) й додав , тому саме Україна є гарантом безпеки Європи й Європаце добре розуміє.
перший день же день після підпису ригоЗЄублюдками вимог від рашка+трамп - це перший день третьої світової!
Те ж саме твердить неукраїнець Портніков - війна скоріше за все, якщо не знекровтиться рашка раніше, буде точно у важкій стадії до кінця терміну Трампа, як мінімум.
Хто наступний?
Ze-шоблу звинуватити не хочеш?
Я би хотіла, щоб Буратіні , супервиродку баблоненаситності криворагульнського бомонду дали це послухати від його однокрівців ...
До чого це я ? Бо саме виродки крмелвіської ригозелені розгваняють тему антисемістську тему "неукраїнскості делегації"...
Але якщо з логікою у тебе важкувато, чи з концентарції уважністі при прочитанні - я тобі вибачаю, некурво
Зараз головне що тригерить - це гибель та страждання 🇺🇦людей . В тому числі катівні та полон. А до втрат території і зубожіння економіки вже звикли.
Якби був Президент у державі, якби була системна робота по евакуації і соціальному захисту - була би і Стійкійсть і Згуртованість...
А так... люди мріють "скоріше б скінчилося", або "скоріше б рейди Соцпідтримки та Комплектування скінчилися" ..
Квартиру десь на Правобережжі вже купив, і роботу знайшов?
бо було тіпа НЕНАЧАСІ картати МАРОДЕРНЮ на Банковій ...
От тепер точно не начасі- бо у США такі ж діляги на власне баблозбагачення , як й в ригоЗЕвладі.
Щось мені здається, що нашому супермедійному дебілу Трамп пообіцяв його віллу в Італії і пару десятків спільних з міндічами рахунків залишити недоторканими - от воно і пускає з дупи пургу!
Це було таке рішення прийняте ким??? Може Будановим з Кислицею, коли ще на початку Зе не приїхало на тріумфальну промову ТАКО ...
Може навіть Європа не заперечувалва , щоб Буратіна "пожурить" її за несмиливість!
Європі немає куди обіжатись, навіть на улесливу промову Буратіни під антиєвропейського Трампа , окрім як тягти лямку максимальної підтримки України.
Але головне ж одне - навіть близьких для Буданова окозамилювальних тем по обміну полоненними , чи хоча б очікуванного взємного "енергетичного пермир"я" так й не досягли ЗОВСІМ!!!
Бо не для того рашка підсилила своїю делегацію керіникм ГУР- отравітєлєм Скріпалєй...
Це може не тільки погана ознака???
Треба диввится ************ з Словйовим... затра у нього тижневий помьот вийде- послухаю
Щось не чути про ХЛАМОмінгів ?
пуйло впевнений, що до лютих морозів лютого і холодного березня він розбомбить всю генерацію і ТЕЦ.
пуйло прекрасно поінформований про можливості і жадібність своєї агентури.
З зеко-командою потужні сили не дають навіть паритет на Фронті не те що
кава в ялтімрії про Перемогу
вбійте вже того *****
Ти москаль працюешь на рашу , бо починаешь срач внутри краіни .
А тим часом
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.
Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,
Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................
І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...
Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?
"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля - Трампу -хлестакову світового масштабу, - и не терпиться "скромно" оголосити себе творцем ще одного миру?
СЛАВА УКРАЇНІ!
Далі підсилювати ЗСУ і удари по РФ, у співпраці з Європою. США перестали бути союзником України.