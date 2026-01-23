Україна, РФ та США обговорювали в ОАЕ параметри завершення війни. Продовжимо у суботу, - Умєров

Тристоронні переговори в ОАЕ

Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що тристороння зустріч делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі, ОАЕ, щодо миру продовжиться у суботу 24 січня.

Про це Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Перебіг перемовин

Умєров зазначив, що з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.

"Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі", - наголосив він.

Делегація України

  • До української делегації завтра долучаться начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

За підсумками кожного етапу перемовин в Абу-Дабі українська команда доповідає президенту України Володимиру Зеленському.

"Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу", - додав Умєров.

Автор: 

ОАЕ (423) перемовини (3730) росія (69763) США (26416) Умєров Рустем (879)
Топ коментарі
+24
Нічого хорошого для України від такого складу перемовників чекати не варто.
23.01.2026 22:03 Відповісти
+22
Пошкодуйте незламних тиловиків -політруків . Вони ж не знають по яким методичкам писати - там де "готуймося до незламної довгої війни з одвічним ворогом " чи по новим тепер "про достойний і тривалий мир"..

Казаріни -Пєкарі в смятєнії....
23.01.2026 22:05 Відповісти
+15
Жодного українця.
Неукраїнці вирішують долю українців.
Українці на це заслужили, терпіли.
23.01.2026 22:24 Відповісти
в НАБУ він буде відповідати не в соцмережах, а очно....
23.01.2026 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eO18FmF-Ngs https://www.youtube.com/watch?v=eO18FmF-"ВСЕ! ІГРАШКИ ЗАКІНЧИЛИСЯ!" Портников про перемовини Буданова з росіянами в ОАЕ!
23.01.2026 22:55 Відповісти
Марні надії! Судячі по світлині - американський громадянин Умєров дуже комфортно себе почуває під час цієї війни, перебуваючи під надійним дахом Голови Мафії!

Але цікаве інше - нащо ЗСУ такий Голова Генштабу , який вже другий місяць вештається по теплим країнам , коли на фронті мацковити продовжують постійно перти і зима їм не заважає .

Я щось не чув, щоб Голова Генштабу мацковитів Гєрасімов швендався по іншим країнам під час війни?!
24.01.2026 08:42 Відповісти
В російській делегації - представники воєнної розвідки та армії". Будут по картам определять куда отходит украинская армия.
23.01.2026 22:15 Відповісти
А територію окупаціі як по іншому? По глобусу? А відходе чи не відходе не тобі мурчать.
23.01.2026 23:00 Відповісти
Склад перемовників від України саме той. Проблема в тому, що пу не відступить від своїх хатєлок і вимога виходу ЗСУ з донбасу лише перша передумова для врегулювання в списку пу... - перший суттєвий крок до капітуляції. Так, за що 4 роки билися?
24.01.2026 07:56 Відповісти
Обговорюють капітуляцію та здачу України. А щоб народ не ставив питання, схоже, і влаштували, з росіянами, народу - "блекаут".
Бо, коли, на вулиці -15 -20, а вдома нема світла, тепла, ще купа людей роз'їхались з міста - виживати по селах - не сильно то й по-майданиш, навіть з "картонками"?
А той же Київ під удари, схоже цілком свідомо підставили. Бо як це інакше назвати, коли ціла купа мобільних груп по місту й за містом були вже ледь не рік, як розформовані? От завжди були на певних місцях (є ряд локацій, де не ставити розрахунки просто не можна, і до цього вони були там весь час), а далі, скільки не дивишся - нікого немає. Купа груп просто щезли, "розчинилися", купа покинутих позицій. Бо просто "перекрили" фінансування, а гроші - "освоїли" ("міндічі" не дадуть збрехати). Ну а мобільні бригади, хто був придатний - багатьох, просто в "штурмовики".
Розрахунок, схоже, простий: свідомо оголивши столицю, і Кличка додатково "підставили" (котрий сам багато чого не зробив та провтикав, не встановили ті ж газогенератори на заживлення насосів і т д., хоч давно мали це зробити ) , і народ загнали під "блекаут" - щоб не ставили "зайвиих" питань, поглинуті виживанням, коли, наприклад, капітуляцію під видом "великої перемоги" будуть нав'язувати, та здавати країну ворогам, оптом і вроздріб. "Зрадофільство"?
Але ми вже кілька тижнів, як не б'ємо по російській нафтопереробці - росіяни вже відновили все там, а по нас - все одно, так само гатять, по енергетичній інфраструктурі. А в Капітолії тільки головою кивають. Гра в "піддавки" - в одні ворота, "договорняк", та державна зрада - у всіх під носом? Бо, як це ще назвати?
Адже, знищення російської нафтовидобувної та нафтопереробної галузі - це, саме, знищення їх економіки, їх здатності фінансувати та вести війну, а отже - лєдь не єдиний наш шанс на виживання та перемогу. Шанс - який в нас зараз забирають? По факту? Де ми вже йдемо на поступку за поступкою.

Вже, схоже, зобов'язалися не повертати силою окуповані території, вже перестали "виносити" економіку росіян (а це, наголошую, чи не єдиний наш шанс на виживання та перемогу), переставши масовано бомбардувати російські нафтопереробні заводи, перекачувальні станції і т.д Натомість, народу замилюють очі, завдаючи ударів по ТЕЦ Бєлгородчини, а зараз, для вигляду, навіть, завдали удару по нафтобазі. Але це - не робота по нафтопереробним заводам. Це, за всіма ознаками - "договорняк". Ну, може, коли народ почне ставити ці питання, для вигляду, знову ж таки - завдадуть удару по якомусь заводу, може, по ще двох (не надто сильно) - щоб був лише "інфоповід" - збити хвилю невдоволення та незручних запитань від громадян. А там, глядиш - і черговий удар росіян по енергетичній інфраструктурі і "рубільніком" можна як завгодно "гратися". Ніхто не проконтролює - що є насправді. І знову - людям вже не до того. Бо люди занурились з головою - у виживання, без світла, тепла.
"Теорія змови" (чи, радше - практика)?

Тут і Трамп тормозив надання нам ракет для "Петріотів". А потім, той же терміновий виклик Зеленського до Трампа у Флориду перед Новим роком. Тоді ж, ми перестали бити по "нефтянці" росіян. А віткоффи вже зараз бадьоро рапортують, що "залишилось лише одне питання" (погодити вихід України з контрольованої Україною території?).

Пункт 15 (якщо не прмиляюся, з тих 20), де ми відмовляємося від збройної боротьби за наших людей і за наші окуповані росією території (це і є капітуляція, за підсумками якої, росія винагороджується за агресію та звільняється з під санкцій, для свого подальшого відновлення,та своєї подальшої агресії), схоже, вже погоджено.
Хай кожен складе 2+2 і робить висновки сам.

Ну і тут же, на фоні, корупційний скандал за скандалом (де, з подачі тих же американців), оприлюднюються корупційні оборудки "зе і ко" (щоб "найвеличніший" був зговірливішим в Мар-А-Лаго), Умєров (представляє Україну на переговорах) на "гачку" ФБР, Буданов (вчився в ЦРУ) представляє нас там же (де нас схиляють до капітуляції), демарш Зеленського проти Європи в Давосі (хоч Європа допомагає найбільше нам зараз, та, значною мірою, утримує нас зараз).
І тут же - атака Трампа на Європу через тему Гренландії, де Трамп всіляко розколює Європу, і де, за темою Гренландії, про сдачу, розділ та капітуляцію України (що прямо загрожує вже, безпосередньо, і безпеці Європи) - вже ніхто, навіть й не згадує.

І навіть, якщо путлєр і зараз не погодиться на тимчасову "заморозку" (а зараз це може бути лише тимчасова "заморозка", хоч якби вона і яким "миром"там звалася), і буде й далі гнути свою лінію, постійні поступки України для нього, постійні переговори з неадекватним ху2лом та гопником - лише його раззадорюють, що, в купі з відсутністю тиску з боку Штатів на нього - війну лише подовжує.
Передай нам США ті ж самі ракети, крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні, які навіть зараз, списуюється та утилізується в Штатах,
Україна могла б швидше привести росію до адекватності. Введи Штати більш серйозні проти росії /їх посіпак санкції. Натомість, бачимо, радше - зворотнє.
24.01.2026 09:33 Відповісти
А если и достойного и трывалого мира не получится, то всегда можно сделать удивленное лицо и сказать "мы просто верили в лучшее, бывает".
23.01.2026 22:04 Відповісти
Та они всегда работу найдут. Это профессия такая - писать куда ветер дует.
23.01.2026 22:07 Відповісти
Вони,мабуть часто "пісать " проти вітру ... Хіба так можу пояснити ,той сморід від їхньої писанини...
23.01.2026 22:08 Відповісти
Они пишут не для тебя. Не для читателя. Они части многоголовой гидры, которая платит им за их писанину и представляют её интересы. Ты здесь просто продукт.
23.01.2026 22:10 Відповісти
Здохне та гідра ,якщо буде "харчуватися "такими "продуктами " . від нетравлення шлунку ..
23.01.2026 22:13 Відповісти
Двоє давлять одного - шо там можна наговорити?
23.01.2026 22:06 Відповісти
"Достойный мир" это такой, где Зегевара и К останутся при власти. Выбивают гарантии.
23.01.2026 22:08 Відповісти
Ти вже це писав. Тебе почули.
24.01.2026 00:19 Відповісти
Коли вже виходимо на кордони 1991 року, як обіцяв Великий вождь 73%?
23.01.2026 22:10 Відповісти
Как бы русня на кордонах Польши не оказалась очень очень скоро
23.01.2026 22:12 Відповісти
В очередной раз напоминаю что у России кончаются деньги. Так что никакого победного наступления - грошей нема.
23.01.2026 22:21 Відповісти
у Китаю кредит візьмуть.
Україна ж бере кредити на війну, вони навіть ще не брали.
23.01.2026 22:26 Відповісти
Нет никого кто может залить российский дефицит деньгами - даже американцы бы не смогли.
23.01.2026 22:33 Відповісти
той же МВФ дасть
24.01.2026 07:04 Відповісти
Ну вот, сбежал из дурки,перестал принимать таблетки и снова бредишь, Ослан . Загугли что такое есть МВФ и кому они могут давать кредиты или тебя там забанили за рекламу сексуслуг?
24.01.2026 09:16 Відповісти
говнораша за 4 года войны, напрягая все мощности военно-промышленного комплекса, используя мобилизацию 350 000 резервистов, будучи в 30 раз больше Украины, имея в 20 раз больше военной техники продвинулась аж на 43 км от Авдеевки, которая является пригородом Донецка.

Вот и вся "мощь" этого орковского Мордорстана.

Надо просто послать на хер всех этих выживших из ума злобных старых кремлёвских хрычей, давно разменявших 8-ой десяток лет...

Пускай ещё годика 4 поштурмуют Славянско-Краматорскую агломерацию положат там 300 тысяч орков, а Украина потом посмотрит, как на эту славную СВО отреагируют внтутренние орковские ширнармассы, у которых уже сейчас глаза лезут на лоб от бешеного роста цен и от дикой инфляции...
24.01.2026 12:04 Відповісти
Вони ще не вилізли із адміністративних кордонів Донецької області. Це все про їх міць і силу.
24.01.2026 03:12 Відповісти
...за підтримки тр... "дипломатичним" шляхом пу добивається капітуляції України... це і є вся логика переговорів на догоду тр.
мабудь, на якусь заморозку бойових дій пу погодиться до 31 січня... щоб тр висунувся на Нобеля
24.01.2026 08:02 Відповісти
Ну він же не уточнював, що "кордони" саме України... Може він про кордони срср 1991р. розповідав.
23.01.2026 22:20 Відповісти
Абсурд-шоу "Фейкові переговори" продовжується...
23.01.2026 22:12 Відповісти
Ті люди потрібні на війні, їх просто заблокували, в ще простіше знищить чи викрасти
24.01.2026 00:31 Відповісти
ох и рожи там....
23.01.2026 22:19 Відповісти
73% амеб вибирають українофоба, дилетанта, ухилянта на 5-му році війни. 25% одноклітинних обрали б Зеленського на другий термін. Ті самі "українці" зараз незадоволені блекаутом і блокують в додачу дороги і за гроші ТЦК як приклад у Вінниці. В паспорт внести графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ і графу ВИБОРЕЦЬ і жорсткі сита до них.
24.01.2026 05:14 Відповісти
этот даун, Скибицкий, заявлял; 23-й год нашей Перемоги!)))
23.01.2026 22:24 Відповісти
Тогдашний шеф про кофе. Субординация...
23.01.2026 22:27 Відповісти
Та закінчуйте. **** там продовжувати. Цирк з конями.
23.01.2026 22:29 Відповісти
Трамп хоче вистави. Актори мають грати далі.
23.01.2026 22:38 Відповісти
Легше верблюду пройти через вушко голки ніж заключити з х*лом достойний і тривалий мир.
23.01.2026 22:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fXhnxuR9Wp8

аналіз західних ЗМІ про те, що ж саме зараз перетирають в ОАЕ
23.01.2026 22:34 Відповісти
Ййопта обговорители шайка казнокрадов
23.01.2026 22:34 Відповісти
Перемовини, які Чебурек почав після міндічгейту, по тривалості можуть перевершити серіал "Санта-Барбара"
23.01.2026 22:50 Відповісти
Громадянє євреї, яке ж ви завтра зберетися, завтра ж шабат?
23.01.2026 23:08 Відповісти
В складі рос делегації напевно більше українців ніж в нашій 😸. В них що не посада то вихідець з України, а в окопах найманці та " малі народи" , а в нас чомусь навпаки.
23.01.2026 23:42 Відповісти
Юридично ніякої війни немає, про що ти там тоді,чмо носате, домовляєшся і відповідно з ким , з ' воїнами' чи з терористами та сепаратистами?І навіщо нам знати які задачі тобі інше носате ,нелегітимне та просрочене чмо нарізало, то ваші сімейні проблем , і хто там з вас двох з цицьками а хто з вусами також розбирайтеся самі.
24.01.2026 00:10 Відповісти
Хай військові займаються своїми справами, там де зараз треба. Політика то окрема тема, там реверанси та словоблудство.
Це зовсім нерозумно зривати їх, коли кожна мить може бути вирішвльною
24.01.2026 00:28 Відповісти
Цікаво, мусульмани мирять християнські народи. Мухаммед рулить
24.01.2026 00:34 Відповісти
Ну как вам,73,%,довольны таким переговорщикам?
24.01.2026 00:42 Відповісти
"Украина, РФ и США..."

Для танго нужны двое трое😊
24.01.2026 02:20 Відповісти
Gemeni.
🚩 Чому Давид Арахамія не має представляти Україну на переговорах?
Останнім часом постать Давида Арахамії як очільника переговорної групи викликає все більше запитань. Чи може людина з таким бекграундом ефективно захищати національні інтереси? Ось 4 головні причини для сумнівів:
* Лобізм російських олігархів. Історія з офіційним листом на захист Романа Абрамовича стала шоком для суспільства. Поки весь світ накладав санкції на гаманців Путіна, Арахамія власноруч підписував документи, які юристи олігарха використовували в європейських судах для розблокування активів. Чиї інтереси тут пріоритетні?
* Підігрування російській пропаганді. У своїх інтерв'ю Арахамія фактично підтвердив тези Кремля про те, що війна могла закінчитися ще у 2022 році, якби Україна погодилася на нейтралітет. Ці слова були миттєво підхоплені росЗМІ для просування наративу: «Путін хотів миру, а Україна та Захід обрали війну».
* Некомпетентність у безпекових прогнозах. Перед початком повномасштабного вторгнення Арахамія активно критикував західні медіа за «сіяння паніки» та запевняв, що великої війни не буде. Помилка в такому прогнозі - це не просто прорахунок, а питання відповідальності перед нацією.
* Кулуарність та відсутність довіри. Переговори про долю країни не можуть очолюватися людиною, яка асоціюється з «неформальними каналами зв'язку» та сумнівними посередниками. Українська делегація має складатися з професійних дипломатів та юристів з бездоганною репутацією, а не з політиків, до яких є питання у слідства.
24.01.2026 05:52 Відповісти
в 2022 пу вимагав демілітаризацію і Буча стала точкой не повернення, забули? ...а джонсонюк багато обіцяв, як і бай-ден... доста зброї не надали та ще й заборони бити по військ.цілям на расєї... потім іранськи шахеди, півн.корейська зброя ... китайські поставвки.. = маємо те, що маємо
24.01.2026 08:11 Відповісти
Скороговорка: переговорювали, переговорювали, та недопереговорили.
24.01.2026 06:44 Відповісти
"Достойного тривалого миру" а для кого він достойним то буде ? І що це таке ""достойний мир" ?

З.І. про тривалий не питаю ,це імхо можливо тільки якщо московія розвалиться...
24.01.2026 08:31 Відповісти
Жуйня - всі ці перемовини. Картинка для Трампа.
24.01.2026 08:38 Відповісти
Сенс у цих перемовинах є тільки, якщо договоряться про обмін полонених. Це - те, про що можна говорити й тут можливі якісь подвижки. Решта - беззмістовна болтовня. Цапи від озвучених умов не відмовляться, Україна на ці хотєлкі однозначно не піде. Шоу маст го он.
24.01.2026 12:40 Відповісти
ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ:
Повідомили, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США стартували в Абу-Дабі.
А тепер має бути так: якщо росіяне спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" - зразу встали зі столу й вийшли!
Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця". Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей!
Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.
Це й називається дипломатією. Бажаємо успіху українській делегації на переговорах!
24.01.2026 12:49 Відповісти
Будете кацапам-вбивцям руки потискати, пане Умеров? Ви хоч не обнімайтесь там з ними...
24.01.2026 12:55 Відповісти
 
 