Україна, РФ та США обговорювали в ОАЕ параметри завершення війни. Продовжимо у суботу, - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що тристороння зустріч делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі, ОАЕ, щодо миру продовжиться у суботу 24 січня.

Про це Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Перебіг перемовин

Умєров зазначив, що з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.

"Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про тристоронні перемовини в ОАЕ: Обговорюються параметри закінчення війни

Делегація України

До української делегації завтра долучаться начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

За підсумками кожного етапу перемовин в Абу-Дабі українська команда доповідає президенту України Володимиру Зеленському.

"Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу", - додав Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акції українських компаній у Європі стрімко дорожчають на тлі переговорів в ОАЕ