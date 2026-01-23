Украина, РФ и США обсуждали в ОАЭ параметры завершения войны. Продолжим в субботу, - Умеров
Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и России в Абу-Даби, ОАЭ, по вопросам мира продолжится в субботу, 24 января.
Об этом Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Ход переговоров
Умеров отметил, что со стороны США в консультациях приняли участие специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.
В российской делегации – представители военной разведки и армии.
"Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и длительному миру. Завтра будут еще встречи", - подчеркнул он.
Делегация Украины
- К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.
По итогам каждого этапа переговоров в Абу-Даби украинская команда докладывает президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от хода диалога", - добавил Умеров.
Але цікаве інше - нащо ЗСУ такий Голова Генштабу , який вже другий місяць вештається по теплим країнам , коли на фронті мацковити продовжують постійно перти і зима їм не заважає .
Я щось не чув, щоб Голова Генштабу мацковитів Гєрасімов швендався по іншим країнам під час війни?!
Бо, коли, на вулиці -15 -20, а вдома нема світла, тепла, ще купа людей роз'їхались з міста - виживати по селах - не сильно то й по-майданиш, навіть з "картонками"?
А той же Київ під удари, схоже цілком свідомо підставили. Бо як це інакше назвати, коли ціла купа мобільних груп по місту й за містом були вже ледь не рік, як розформовані? От завжди були на певних місцях (є ряд локацій, де не ставити розрахунки просто не можна, і до цього вони були там весь час), а далі, скільки не дивишся - нікого немає. Купа груп просто щезли, "розчинилися", купа покинутих позицій. Бо просто "перекрили" фінансування, а гроші - "освоїли" ("міндічі" не дадуть збрехати). Ну а мобільні бригади, хто був придатний - багатьох, просто в "штурмовики".
Розрахунок, схоже, простий: свідомо оголивши столицю, і Кличка додатково "підставили" (котрий сам багато чого не зробив та провтикав, не встановили ті ж газогенератори на заживлення насосів і т д., хоч давно мали це зробити ) , і народ загнали під "блекаут" - щоб не ставили "зайвиих" питань, поглинуті виживанням, коли, наприклад, капітуляцію під видом "великої перемоги" будуть нав'язувати, та здавати країну ворогам, оптом і вроздріб. "Зрадофільство"?
Але ми вже кілька тижнів, як не б'ємо по російській нафтопереробці - росіяни вже відновили все там, а по нас - все одно, так само гатять, по енергетичній інфраструктурі. А в Капітолії тільки головою кивають. Гра в "піддавки" - в одні ворота, "договорняк", та державна зрада - у всіх під носом? Бо, як це ще назвати?
Адже, знищення російської нафтовидобувної та нафтопереробної галузі - це, саме, знищення їх економіки, їх здатності фінансувати та вести війну, а отже - лєдь не єдиний наш шанс на виживання та перемогу. Шанс - який в нас зараз забирають? По факту? Де ми вже йдемо на поступку за поступкою.
Вже, схоже, зобов'язалися не повертати силою окуповані території, вже перестали "виносити" економіку росіян (а це, наголошую, чи не єдиний наш шанс на виживання та перемогу), переставши масовано бомбардувати російські нафтопереробні заводи, перекачувальні станції і т.д Натомість, народу замилюють очі, завдаючи ударів по ТЕЦ Бєлгородчини, а зараз, для вигляду, навіть, завдали удару по нафтобазі. Але це - не робота по нафтопереробним заводам. Це, за всіма ознаками - "договорняк". Ну, може, коли народ почне ставити ці питання, для вигляду, знову ж таки - завдадуть удару по якомусь заводу, може, по ще двох (не надто сильно) - щоб був лише "інфоповід" - збити хвилю невдоволення та незручних запитань від громадян. А там, глядиш - і черговий удар росіян по енергетичній інфраструктурі і "рубільніком" можна як завгодно "гратися". Ніхто не проконтролює - що є насправді. І знову - людям вже не до того. Бо люди занурились з головою - у виживання, без світла, тепла.
"Теорія змови" (чи, радше - практика)?
Тут і Трамп тормозив надання нам ракет для "Петріотів". А потім, той же терміновий виклик Зеленського до Трампа у Флориду перед Новим роком. Тоді ж, ми перестали бити по "нефтянці" росіян. А віткоффи вже зараз бадьоро рапортують, що "залишилось лише одне питання" (погодити вихід України з контрольованої Україною території?).
Пункт 15 (якщо не прмиляюся, з тих 20), де ми відмовляємося від збройної боротьби за наших людей і за наші окуповані росією території (це і є капітуляція, за підсумками якої, росія винагороджується за агресію та звільняється з під санкцій, для свого подальшого відновлення,та своєї подальшої агресії), схоже, вже погоджено.
Хай кожен складе 2+2 і робить висновки сам.
Ну і тут же, на фоні, корупційний скандал за скандалом (де, з подачі тих же американців), оприлюднюються корупційні оборудки "зе і ко" (щоб "найвеличніший" був зговірливішим в Мар-А-Лаго), Умєров (представляє Україну на переговорах) на "гачку" ФБР, Буданов (вчився в ЦРУ) представляє нас там же (де нас схиляють до капітуляції), демарш Зеленського проти Європи в Давосі (хоч Європа допомагає найбільше нам зараз, та, значною мірою, утримує нас зараз).
І тут же - атака Трампа на Європу через тему Гренландії, де Трамп всіляко розколює Європу, і де, за темою Гренландії, про сдачу, розділ та капітуляцію України (що прямо загрожує вже, безпосередньо, і безпеці Європи) - вже ніхто, навіть й не згадує.
І навіть, якщо путлєр і зараз не погодиться на тимчасову "заморозку" (а зараз це може бути лише тимчасова "заморозка", хоч якби вона і яким "миром"там звалася), і буде й далі гнути свою лінію, постійні поступки України для нього, постійні переговори з неадекватним ху2лом та гопником - лише його раззадорюють, що, в купі з відсутністю тиску з боку Штатів на нього - війну лише подовжує.
Передай нам США ті ж самі ракети, крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні, які навіть зараз, списуюється та утилізується в Штатах,
Україна могла б швидше привести росію до адекватності. Введи Штати більш серйозні проти росії /їх посіпак санкції. Натомість, бачимо, радше - зворотнє.
Казаріни -Пєкарі в смятєнії....
Україна ж бере кредити на війну, вони навіть ще не брали.
Вот и вся "мощь" этого орковского Мордорстана.
Надо просто послать на хер всех этих выживших из ума злобных старых кремлёвских хрычей, давно разменявших 8-ой десяток лет...
Пускай ещё годика 4 поштурмуют Славянско-Краматорскую агломерацию положат там 300 тысяч орков, а Украина потом посмотрит, как на эту славную СВО отреагируют внтутренние орковские ширнармассы, у которых уже сейчас глаза лезут на лоб от бешеного роста цен и от дикой инфляции...
мабудь, на якусь заморозку бойових дій пу погодиться до 31 січня... щоб тр висунувся на Нобеля
Неукраїнці вирішують долю українців.
Українці на це заслужили, терпіли.
аналіз західних ЗМІ про те, що ж саме зараз перетирають в ОАЕ
Це зовсім нерозумно зривати їх, коли кожна мить може бути вирішвльною
Для танго нужны
двоетрое😊
🚩 Чому Давид Арахамія не має представляти Україну на переговорах?
Останнім часом постать Давида Арахамії як очільника переговорної групи викликає все більше запитань. Чи може людина з таким бекграундом ефективно захищати національні інтереси? Ось 4 головні причини для сумнівів:
* Лобізм російських олігархів. Історія з офіційним листом на захист Романа Абрамовича стала шоком для суспільства. Поки весь світ накладав санкції на гаманців Путіна, Арахамія власноруч підписував документи, які юристи олігарха використовували в європейських судах для розблокування активів. Чиї інтереси тут пріоритетні?
* Підігрування російській пропаганді. У своїх інтерв'ю Арахамія фактично підтвердив тези Кремля про те, що війна могла закінчитися ще у 2022 році, якби Україна погодилася на нейтралітет. Ці слова були миттєво підхоплені росЗМІ для просування наративу: «Путін хотів миру, а Україна та Захід обрали війну».
* Некомпетентність у безпекових прогнозах. Перед початком повномасштабного вторгнення Арахамія активно критикував західні медіа за «сіяння паніки» та запевняв, що великої війни не буде. Помилка в такому прогнозі - це не просто прорахунок, а питання відповідальності перед нацією.
* Кулуарність та відсутність довіри. Переговори про долю країни не можуть очолюватися людиною, яка асоціюється з «неформальними каналами зв'язку» та сумнівними посередниками. Українська делегація має складатися з професійних дипломатів та юристів з бездоганною репутацією, а не з політиків, до яких є питання у слідства.
З.І. про тривалий не питаю ,це імхо можливо тільки якщо московія розвалиться...
Повідомили, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США стартували в Абу-Дабі.
А тепер має бути так: якщо росіяне спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" - зразу встали зі столу й вийшли!
Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця". Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей!
Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.
Це й називається дипломатією. Бажаємо успіху українській делегації на переговорах!