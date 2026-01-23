Украина, РФ и США обсуждали в ОАЭ параметры завершения войны. Продолжим в субботу, - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и России в Абу-Даби, ОАЭ, по вопросам мира продолжится в субботу, 24 января.

Об этом Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ход переговоров

Умеров отметил, что со стороны США в консультациях приняли участие специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.

В российской делегации – представители военной разведки и армии.

"Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и длительному миру. Завтра будут еще встречи", - подчеркнул он.

Делегация Украины

К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

По итогам каждого этапа переговоров в Абу-Даби украинская команда докладывает президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от хода диалога", - добавил Умеров.

