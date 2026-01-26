Зеленский заслушал доклад делегации после переговоров в ОАЭ: Говорили о сложных политических вопросах
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после переговоров в Эмиратах с представителями США и РФ.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны. На встречах обсудили спектр важных вопросов, прежде всего военных, которые необходимы для окончания войны.
Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон. Определили рамки дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе. Слава Украине!" - отметил он.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
Анекдот? - ні реальність за яку проголосували
Але є до нього таке питання - коли на фронті мацковити постійно пруть , то нащо він вже два місяці вештається по теплим краям ( Флорида, Емірати ... ) , бо я не чув, щоб мацковитський НачГенШтабу Гєрасімов швендався по іншим країнам?
І нащо ЗСУ такий НачГенШтабу, що при першій можливості їде подалі від фронту?
- як втекти з награбованим і не відповідати за те що натворили?
- скільки потрібно відсипати трампону-*****, щоб не сісти в гуантанамо за розкрадання американської допомоги?
яке блд, важке політичне питання?
"Те, що я чую і читаю сьогодні, зокрема про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах, - це лише вперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні", - сказав Вадефуль у Ризі.
"І якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть тривати ще довго або не бути успішними на цьому етапі", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3597335
