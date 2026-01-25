Зеленский: К компромиссу должны быть готовы все стороны, в том числе и американская

Президент Владимир Зеленский заявил, что США пытаются найти компромисс во время переговоров о прекращении войны в Украине, но для компромисса нужно, чтобы все три стороны были готовы к нему.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ.

Территориальный вопрос

Зеленский рассказал, что во время трехсторонних переговоров в ОАЭ обсуждался "20-пунктный план и проблемные вопросы", которых, по его словам, стало меньше.

Президент отметил, что долгое время РФ хочет сделать все, "чтобы Украины не было на востоке нашего государства".

"Они (россияне. – Ред.) ставили это целью и абсолютно понятно, что они хотят достичь этой цели. Наша позиция относительно территориальной целостности Украины, которую нужно уважать, повторять не буду. Все знают нашу позицию. Мы воюем за свое государство, за свое. Мы не воюем за территорию чужой страны, поэтому я думаю, какие могут быть вопросы к нам. Да, это две разные принципиальные позиции, украинская и российская", – сказал глава государства.

К компромиссу должны быть готовы все стороны

"Американцы пытаются найти компромисс. Мы идем на то, что мы общаемся в трехстороннем формате. Это такие первые шаги для того, чтобы найти тот самый компромисс. Но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы к компромиссу. Кстати, и американская сторона", - добавил Зеленский.

