Зеленский: К компромиссу должны быть готовы все стороны, в том числе и американская
Президент Владимир Зеленский заявил, что США пытаются найти компромисс во время переговоров о прекращении войны в Украине, но для компромисса нужно, чтобы все три стороны были готовы к нему.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ.
Территориальный вопрос
Зеленский рассказал, что во время трехсторонних переговоров в ОАЭ обсуждался "20-пунктный план и проблемные вопросы", которых, по его словам, стало меньше.
Президент отметил, что долгое время РФ хочет сделать все, "чтобы Украины не было на востоке нашего государства".
"Они (россияне. – Ред.) ставили это целью и абсолютно понятно, что они хотят достичь этой цели. Наша позиция относительно территориальной целостности Украины, которую нужно уважать, повторять не буду. Все знают нашу позицию. Мы воюем за свое государство, за свое. Мы не воюем за территорию чужой страны, поэтому я думаю, какие могут быть вопросы к нам. Да, это две разные принципиальные позиции, украинская и российская", – сказал глава государства.
К компромиссу должны быть готовы все стороны
"Американцы пытаются найти компромисс. Мы идем на то, что мы общаемся в трехстороннем формате. Это такие первые шаги для того, чтобы найти тот самый компромисс. Но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы к компромиссу. Кстати, и американская сторона", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українська делегація відкинула рашистський проект вирішення територіального питання виходом ЗСУ з території Донецької області. Підтверджена згода української сторони на створення на території Донецької та Луганської областей спецекономічної зони з двох частин, контрольованих,
відповідно, рф та Україною.
Підтверджена згода трьох сторін створити тристоронній консорціум під загальним управлінням США по експлуатації ЗАЕС. Камінь спотикання залишається старим - юридична приналежність станції. Як компроміс американці пропонують взагалі продаж станції США з тим, щоби вона працювала під юрисдикцією США. Сторони Сторони істотно просунулися у питаннях контролю за режимом припинення вогню, контролю та моніторингу за переміщенням військ та систем озброєнь уздовж Лінії розмежування та загальним скороченням їх чисельності, у питанні участі іноземних держав у системах такого контролю.
Українська делегація погодилася з запровадженням на території України верховенства європейського законодавства, яке забезпечує відсутність дискримінації за мовною чи релігійною ознакою.
домовилися домовлятися і надалі.
