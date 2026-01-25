Зеленский: К компромиссу должны быть готовы все стороны, в том числе и американская

Президент Владимир Зеленский заявил, что США пытаются найти компромисс во время переговоров о прекращении войны в Украине, но для компромисса нужно, чтобы все три стороны были готовы к нему.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ.

Территориальный вопрос 

Зеленский рассказал, что во время трехсторонних переговоров в ОАЭ обсуждался "20-пунктный план и проблемные вопросы", которых, по его словам, стало меньше.

Президент отметил, что долгое время РФ хочет сделать все, "чтобы Украины не было на востоке нашего государства".

"Они (россияне. – Ред.) ставили это целью и абсолютно понятно, что они хотят достичь этой цели. Наша позиция относительно территориальной целостности Украины, которую нужно уважать, повторять не буду. Все знают нашу позицию. Мы воюем за свое государство, за свое. Мы не воюем за территорию чужой страны, поэтому я думаю, какие могут быть вопросы к нам. Да, это две разные принципиальные позиции, украинская и российская", – сказал глава государства.

Читайте также: Следующий раунд переговоров США, Украины и РФ состоится 1 февраля, - Axios

К компромиссу должны быть готовы все стороны

"Американцы пытаются найти компромисс. Мы идем на то, что мы общаемся в трехстороннем формате. Это такие первые шаги для того, чтобы найти тот самый компромисс. Но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы к компромиссу. Кстати, и американская сторона", - добавил Зеленский.

Читайте также: Документ о гарантиях безопасности от США готов на 100%, - Зеленский

Автор: 

Зеленський Владимир (24104) переговоры (5746) россия (97342) США (29315)
+20
Сьогодні день народження в вожака племені 🐑🐏🐑 (за версією Наталі Мосейчук).

З усіх куточків України та з різних країн світу, в адресу іменинника летять щирі...прокльони.
В своїх "привітаннях" люди також згадують батьків та родичів іменинника, аж до сьомого коліна.

Сирський заявив, що Володимир Зеленський-це найкращий президент України якого він бачив, за весь час свого перебування на посаді головнокомандувача ЗСУ.

ЛГБТ спільнота (до якої часто відносять іменинника його опоненти), як і в минулі роки, виступила з заявою, що вони ніколи не мали нічого спільного з цим під#р@сом.

В цей святковий день, всі прихильники гаранта, можуть поставити собі та запалити ректальну свічку "За здоров'я Володимира Олександровича!".
"Справжніх фанатів Зе!", запрошуємо відвідати магазин дружини Дмитра Кулеби та придбати для себе спеціальну пробку з характерним логотипом " Зе!"

І особисте привітання:
"Щоб ти і твої рідні прожили все своє життя так, як українці за твого президентства!"
Амінь.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:15 Ответить
+14
Как ты уже задолбал всех
показать весь комментарий
25.01.2026 19:16 Ответить
+13
А де згадується міжнародне право? Де повага до міжнародно визнаних кордонів і підписаних договорів? Де покарання злочинців? Які до біса компроміси? В якому законі Європи чи Україні є пункт про компроміси де злочинцю дозволяють забрати вкрадене чи добити свою жертву якщо він пообіцяє більше такого не робити? Давайте тоді введемо в Конституцію це право сильного, і випустимо всіх вбивць із в'язниць і запропонуємо це зробити в Європі і сша
показать весь комментарий
25.01.2026 19:02 Ответить
Кордони 1991?
показать весь комментарий
25.01.2026 19:00 Ответить
Які компроміси, пане президенте, Ви підпишите від імені України???!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 19:14 Ответить
Ніхто нічого підписувати не буде - "компроміси" будуть "де факто"
показать весь комментарий
25.01.2026 19:32 Ответить
Зеленського дожимають. Ось результати останнього договорняка в Емыратах Ідемо на капітуляцію.

Українська делегація відкинула рашистський проект вирішення територіального питання виходом ЗСУ з території Донецької області. Підтверджена згода української сторони на створення на території Донецької та Луганської областей спецекономічної зони з двох частин, контрольованих,

https://x.com/StaVlb/status/2015473077509886320
відповідно, рф та Україною.

https://x.com/StaVlb/status/2015473124976812410
Підтверджена згода трьох сторін створити тристоронній консорціум під загальним управлінням США по експлуатації ЗАЕС. Камінь спотикання залишається старим - юридична приналежність станції. Як компроміс американці пропонують взагалі продаж станції США з тим, щоби вона працювала під юрисдикцією США. Сторони Сторони істотно просунулися у питаннях контролю за режимом припинення вогню, контролю та моніторингу за переміщенням військ та систем озброєнь уздовж Лінії розмежування та загальним скороченням їх чисельності, у питанні участі іноземних держав у системах такого контролю.

https://x.com/StaVlb/status/2015474792539771115
Українська делегація погодилася з запровадженням на території України верховенства європейського законодавства, яке забезпечує відсутність дискримінації за мовною чи релігійною ознакою.

https://x.com/StaVlb/status/2015476117172314601
домовилися домовлятися і надалі.
показать весь комментарий
25.01.2026 21:57 Ответить
Так у чому капітуляція, вояко диванний?
показать весь комментарий
26.01.2026 06:22 Ответить
988 року.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:38 Ответить
...і запропонуй путіну, скасувати Оманські домовленості, Акела...
показать весь комментарий
25.01.2026 19:01 Ответить
Ну ти ж не пішов на фронт воювати, от і нікому було покарати злочинців та змусити ворога поважати кордони і право. Тому задовільняйся тим, що є.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:39 Ответить
А що обов'язково всі на фронті повинні бути і сидіти в окопі з гранатою і ружжом? Я вже стільки задонатив на дрони і допоміг Україні, що точно в тилу зробив більше ніж я сидів би на фронті
показать весь комментарий
26.01.2026 00:02 Ответить
Тобто типу відкупився, а воюють до кордонів 1991 хай інші?
показать весь комментарий
26.01.2026 06:24 Ответить
Тобто, вмирають хай інші
показать весь комментарий
26.01.2026 06:50 Ответить
Він класичний приклад інфантилів, які в соцопитуванням верещать "ні переговорам! Жодних компросів" та паралельно шукають способи не йти на фронт захищати свій вибір.
показать весь комментарий
26.01.2026 08:56 Ответить
У тебе логіка ухилянта, який проти компромісів, але воювати не хоче, бо він "народжений донатити на дрони". Усі воїни могли б робити те саме що й ти, донатити і допомогати, якби ти хоч одного змінив. Бо злочинці не покарані, в ворог не дуже поважає кордони, отже твоєї допомоги вже недостатньо.
показать весь комментарий
26.01.2026 08:55 Ответить
ти цю маланську хуцпу перестань гонити-Україна її наслухалася за 5 років пі саме нехочу,а по українськи по суті,тиж ніби "презедент України" ?
показать весь комментарий
25.01.2026 19:04 Ответить
Компроміс - мати - я завтра покидаю курити -- тато - я покидаю пити - а ти дочка шо можеш зробити? - я можу покинути школу
показать весь комментарий
25.01.2026 19:07 Ответить
А що за компроміс? Зійтися посередині Дніпра?
показать весь комментарий
25.01.2026 19:08 Ответить
А про Україну не каже, до чого вона взагалі готова?
показать весь комментарий
25.01.2026 19:09 Ответить
ЗЄля, в свою чергу, має бути готовий до переїзду в Ростов чи Тель-Авів.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:09 Ответить
Вова сьогодні з Лєнкою звалили з України, щоб могорич за день народження не ставити.😂😂😂
показать весь комментарий
25.01.2026 19:24 Ответить
По оману все здається як по годиннику...тут і дурному буде зрозуміло.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:10 Ответить
Вождь плємєні, прєдводітєль команчєй ср"ний...
показать весь комментарий
25.01.2026 19:12 Ответить
...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
показать весь комментарий
25.01.2026 20:00 Ответить
Так теж непогано.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:16 Ответить
Черчель-гавел? Черчегавел Потужний !!
Скумбрієрождений
показать весь комментарий
25.01.2026 20:29 Ответить
******* про компроміси, про домовленності з трумпом - але все-одно підводить зраду.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:16 Ответить
А що план перемоги вже в туалетах офіса висить? А так все малював,так малював.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:17 Ответить
Збирайтеся люди в кучу - вова чучу знов х*ючить!
показать весь комментарий
25.01.2026 19:19 Ответить
Які компроміси??? Україна не продається.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:20 Ответить
Повертайся з Америки в тцк, там тобі дадуть відповідь 🙂
показать весь комментарий
25.01.2026 19:41 Ответить
Я живу в США вже більше 30 років і вік не дозволяє. Був би молодим, обов'язково б повернувся. Зрозумів ухилянт?
показать весь комментарий
25.01.2026 20:21 Ответить
Ну звичайно ж, типовий незламник він такий - за 60 або інвалід, проживає за кордоном або в тихому західному регіоні України, "задонатив" на ЗСУ сто тищ мільонів)))
показать весь комментарий
26.01.2026 07:08 Ответить
Відмазка ухилянта, якби ти не сцяв захищати країну - досі б підписав контракт 60+. А то лише верещати в коментах гасла гаразд, ясно?
показать весь комментарий
26.01.2026 08:58 Ответить
Американська сторона також?😳
Америка з кимось воює?🤨
Трамп вже всі війни припинив 🥸, які йому компроміси і навіщо?🙄
показать весь комментарий
25.01.2026 19:29 Ответить
А де потужне і безкомпромісне - "стоїмо там, де стоїмо"...вже ні ?
показать весь комментарий
25.01.2026 19:38 Ответить
Страшно даже спросить на какие компромиссы пойдут США... Техасу, Аляске и Гавайям мб смена флага предстоит.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:05 Ответить
Балакун ні про що
показать весь комментарий
25.01.2026 20:08 Ответить
А від Америки який компроміс? Закрити очі на результат виборів в "Дії", та плюс дати Зеленскому пожиттєву амністію?
показать весь комментарий
25.01.2026 20:35 Ответить
А цікаво було б порахувати, скільки днів у році президент країни перебуває власне у країні. Бо останній рік, як мінімум, я бачу лише новини, як наш віслюк апокаліпсису гастролює по світу.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:41 Ответить
Ну і чим Голобородько не лідер світу? Вказівки роздає всім і на повному серйозі. Хай тільки спробують не виконати.
показать весь комментарий
25.01.2026 21:05 Ответить
Компроміс- фсьо для чорчіля- гавела.
показать весь комментарий
25.01.2026 21:27 Ответить
Кто говорит виновному: "Ты прав", того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена;
Притчи Соломона.24.24
показать весь комментарий
25.01.2026 22:54 Ответить
Натякаєте на "лізу"? там вже природа прокляла відсутністю мізків
показать весь комментарий
26.01.2026 01:02 Ответить
 
 