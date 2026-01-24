Следующий раунд переговоров США, Украины и РФ состоится 1 февраля, - Axios
Следующий раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России состоится 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
Об этом в соцсети Х сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
"Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной продолжатся в следующее воскресенье в Абу-Даби", - написал журналист.
Также Равид сообщил, что украинские представители назвали состоявшиеся встречи "конструктивными" и "позитивными".
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
Це цивільним!
А воїни ЗСУ тримаються і їм СЛАВА!
спасіба, атци ЗЄльоні
хоч дату знаємо наперед
.
Ми не бідні. Дякую за розуміння.
Колись дядя Боря врятував від капітуляції, тепер вони спеціально зустрічаються без європейців! Під вонючим крилцем магі
.
******......
мій балкон забитий замороженими баклажками!
всі павербанки заряджені.
газовий балон повний!
9 поверх, 12 поверхового будинку!
Якщо вже хтось і указ ***** накрапав, де чорним-по-білому написано про початок поетапного виводу військ пітьми з території України з 01.02.2026 року:
https://pbs.twimg.com/media/G_b_WczWAAALsnX?format=jpg&name=900x900