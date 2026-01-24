УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8579 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
4 481 41

Наступний раунд переговорів США, України та РФ відбудеться 1 лютого, - Axios

Тристоронні переговори в ОАЕ
Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Наступний раунд тристоронніх переговорів за участі США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Новий раунд перемовин 1 лютого

"Тристоронні переговори між США, Росією та Україною продовжаться наступної неділі в Абу-Дабі", - написав журналіст.

Також Равід повідомив, що українські представники назвали зустрічі, що відбулися "конструктивними" та "позитивними".

Що передувало?

Автор: 

ОАЕ (423) перемовини (3731) росія (69763) США (26416)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Залишиться протриматися після 1 лютого ще 4 тиждні.... Зима!
Це цивільним!
А воїни ЗСУ тримаються і їм СЛАВА!
показати весь коментар
24.01.2026 19:48 Відповісти
+13
А ще наступний відбудеться після наступного... Не буде ніякого перемир'я. Кацапи валяють ваньку перед Трампушою.
показати весь коментар
24.01.2026 19:53 Відповісти
+7
Що і слід було очікувати.
показати весь коментар
24.01.2026 19:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що і слід було очікувати.
показати весь коментар
24.01.2026 19:44 Відповісти
Зе не зацікавлений, "оман" тримає його.
показати весь коментар
24.01.2026 20:27 Відповісти
Залишиться протриматися після 1 лютого ще 4 тиждні.... Зима!
Це цивільним!
А воїни ЗСУ тримаються і їм СЛАВА!
показати весь коментар
24.01.2026 19:48 Відповісти
1 лютого наступний масований обстріл... на честь переговорів.

спасіба, атци ЗЄльоні

хоч дату знаємо наперед

.
показати весь коментар
24.01.2026 19:56 Відповісти
Зняти бронь з усі поліцейських, держ службовців, прокурорів, педагогів і інших блатних броненосців і всіх на допомогу ЗСУ. Чому воювати мають одні бідні і не заброньовані
показати весь коментар
24.01.2026 19:59 Відповісти
після останнього речення забули поставити знак питання - "?". відповідь - "тому". "шляхбаум", із усіма ********** причетних і не причетних до нього, сам не працюватиме, баканофи лійтінанти самі не прийдуть до контори, бріхадні хінєрали сєрь біі й аустрії самі себе не нагородять, прзі дєнти не будуть телефонувати холуй щєнкам по першій смс від жі да мудя дічя.... убогі
показати весь коментар
24.01.2026 20:05 Відповісти
Вітя, чим косяк забиваєш? Чи під препаратами?
показати весь коментар
24.01.2026 20:25 Відповісти
гріцьку, не міряй по собі. удачі в лікуванні, хоча в тебе складний випадок...
показати весь коментар
25.01.2026 17:59 Відповісти
Звідки знаєш? Ти ж мої аналізи не куштував...
показати весь коментар
25.01.2026 18:21 Відповісти
Пані Олено, повністю згоден з Вашим першим реченням. Стосовно бідних, Ви дуже помиляєтеся. Це лівацька демагогія, кацапи якраз штовхають ці наративи. Цим Ви принижуєте внесок моїх загиблих побратимів. Там були різні люди, в декого був свій бізнес або високооплачувана робота до 22 року... Я думаю, Ви знаєте, що в війську неможливо втримати силою довго і величезна кількість СЗЧ тому підтвердження, але зрозумійте, що тих, хто лишається беззаперечно значна більшість. І ми тут лишаємося не тому, що не можемо піти в СЗЧ, не тому, що ми бідні. А оці Ваші "бідні" - пролєтаріат по-кацапськи - вони сидять вдома, разом з поліцією і держслужбовцями і мають тисячу причин, аби воював хтось, аби не вони.
Ми не бідні. Дякую за розуміння.
показати весь коментар
24.01.2026 20:53 Відповісти
Абсолютна реальна правда
показати весь коментар
24.01.2026 22:25 Відповісти
До тепла може і дотягнемо, а срать то куди будемо? Каналізацію та труби опалення треба повністю міняти.
показати весь коментар
24.01.2026 20:03 Відповісти
а куди воїни в окопах "ходять"? Так і ми будемо триматися...
показати весь коментар
24.01.2026 20:06 Відповісти
А ще наступний відбудеться після наступного... Не буде ніякого перемир'я. Кацапи валяють ваньку перед Трампушою.
показати весь коментар
24.01.2026 19:53 Відповісти
Трампон підігрують ка..а ті йому, з цими все ясно, але по фото видно, що як мінімум Умєров та Арахамія ( вони громадяни сша, ще кажуть і бу...) підігрує америкосам
показати весь коментар
25.01.2026 07:55 Відповісти
Падлюки
Колись дядя Боря врятував від капітуляції, тепер вони спеціально зустрічаються без європейців! Під вонючим крилцем магі
показати весь коментар
24.01.2026 19:54 Відповісти
дякуючи Дяді Борі Україна буде жити

.
показати весь коментар
24.01.2026 20:13 Відповісти
Кто выживет будет конечно.
показати весь коментар
24.01.2026 20:52 Відповісти
збіговиськ таке - ".... будєм думать" (с) вбити дракона - шварц
показати весь коментар
24.01.2026 20:00 Відповісти
Зрозуміло. Готуємо тривожні валізки, запаси води і харчів на 7 днів? Щоб ви повиздихали зі своїми переговорами з людоїдами. Ви переговарюютесь а бомби і ракети летять не по вам а по простим людям.
показати весь коментар
24.01.2026 20:06 Відповісти
"українські" представники назвали зустрічі позитивними і конструктивними? Конструктивно і позитивно було б у відаовідь погрузили в пітьму якесь кацапське місто мільйонник. А так ви там пздите щось, і поки ви це робите , навіть якщо буде чим, то зелена морда не дозволе бити по електромережах плєшивого партнера.
показати весь коментар
24.01.2026 20:12 Відповісти
они там позитивно пообедали вместе с врагом за одним столом...
показати весь коментар
25.01.2026 09:58 Відповісти
Ну,сказав же Сцирський що будуть в 2026 наступати,то як зараз москалям віддати ...Приазов'я.А який же буде корпус "Азов " без Приазов'я?(Україна зараз не в тій позиції щоб просити миру,а москалі не в тій щоб зупинятися((Іншого результату годі було й чекати.Кушнер і Віткоф просто катаються для імітації процесу,бо їм ***** сказав ,що в нього все па плану,хоча насправді все дупа,але допоки ще є світло в масквє,салавйов накидує з тв і виробництво ракет продовжується,а з Ірану йдуть військові вантажі,то ніяких чудес не буде.
показати весь коментар
24.01.2026 20:16 Відповісти
Яка різниця коли і де зустрінуся вороги України, якщо у неї не було і немає СБУ?
показати весь коментар
24.01.2026 20:22 Відповісти
тобто, 1 лютого, київ знову без електрики води і тепла?
******......
мій балкон забитий замороженими баклажками!
всі павербанки заряджені.
газовий балон повний!

9 поверх, 12 поверхового будинку!
показати весь коментар
24.01.2026 20:49 Відповісти
Таке враження, що ці делегації іздять в теплу країну за держаний кошт на уикенд...але нам кажуть лише за головних членів тих делегації, а за світу та ****** ми і гадки не маємо.
показати весь коментар
24.01.2026 22:00 Відповісти
Так остаются хлопцы там до 1 февраля? Ну не палить же керосину три кадушки сюда, потом обратно, а потом снова сюда? Или как? Фартонуло, позагорают хоть.
показати весь коментар
24.01.2026 23:16 Відповісти
Який зміст цих перемовин?
Якщо вже хтось і указ ***** накрапав, де чорним-по-білому написано про початок поетапного виводу військ пітьми з території України з 01.02.2026 року:

https://pbs.twimg.com/media/G_b_WczWAAALsnX?format=jpg&name=900x900
показати весь коментар
25.01.2026 00:17 Відповісти
Написати указ, не значить його виконати, а взагалі це Іпсо
показати весь коментар
25.01.2026 07:59 Відповісти
Це щось дуже не реальне за данних обставин.
показати весь коментар
25.01.2026 08:45 Відповісти
Наступна комбінована атака з повітря 1 лютого
показати весь коментар
25.01.2026 14:19 Відповісти
 
 