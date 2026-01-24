Наступний раунд переговорів США, України та РФ відбудеться 1 лютого, - Axios
Наступний раунд тристоронніх переговорів за участі США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
Про це в соцмережі Х повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.
"Тристоронні переговори між США, Росією та Україною продовжаться наступної неділі в Абу-Дабі", - написав журналіст.
Також Равід повідомив, що українські представники назвали зустрічі, що відбулися "конструктивними" та "позитивними".
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
