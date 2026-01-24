Зеленський про тристоронні переговори в ОАЕ: Розмови були конструктивними, наступні зустрічі можливі наступного тижня

Президент Володимир Зеленський назвав тристоронні переговори в ОАЕ "конструктивними".

Про це він повідомив за результатами доповіді української делегації після завершення перемовин, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розмови були конструктивними

Була доповідь нашої делегації: зустрічі в Еміратах завершились. І це перший такий формат за доволі довгий час – дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними", - зазначив президент.

Хто був на переговорах

Зеленський зазначив, що переговори тривали, зокрема, за участі військових трьох сторін.

З українського боку були сьогодні Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький.

З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум.

З російського боку були представники воєнної розвідки та армії.

Про що говорили?

"Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки.



Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин", - розповів президент.

За словами Зеленського, за підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовилися доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки.

Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч.

Наступна зустріч

За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню", - розповів президент.

Також він подякував ОАЕ та особисто пану Президенту Еміратів за посередництво й готовність приймати подальші зустрічі: "Україна працює заради миру й безпеки. Дякую всім, хто допомагає!"

Що передувало?