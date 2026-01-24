Зеленський про тристоронні переговори в ОАЕ: Розмови були конструктивними, наступні зустрічі можливі наступного тижня

Президент Володимир Зеленський назвав тристоронні переговори в ОАЕ "конструктивними".

Про це він повідомив за результатами доповіді української делегації після завершення перемовин, передає Цензор.НЕТ.

Розмови були конструктивними

Була доповідь нашої делегації: зустрічі в Еміратах завершились. І це перший такий формат за доволі довгий час – дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними", - зазначив президент.

Хто був на переговорах

Зеленський зазначив, що переговори тривали, зокрема, за участі військових трьох сторін.

  • З українського боку були сьогодні Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький.
  • З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум.
  • З російського боку були представники воєнної розвідки та армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий раунд переговорів між Україною, РФ та США відбудеться наступного тижня, - ЗМІ

Про що говорили?

"Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки.

Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин", - розповів президент.

За словами Зеленського, за підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовилися доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки.

Читайте: Перемовини України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися, - ЗМІ

Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч.

Наступна зустріч

За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню", - розповів президент.

Також він подякував ОАЕ та особисто пану Президенту Еміратів за посередництво й готовність приймати подальші зустрічі: "Україна працює заради миру й безпеки. Дякую всім, хто допомагає!"

Читайте: Жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters

Що передувало?

Ви не бачили українів в українській делегації?
24.01.2026 16:24
А народу про це знати не треба да?

Цікаво виходить - страждають українці, воюють теж вони. А ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ПРО УМОВИ - евреї, грузини, абхази і татари.

Як так Вовочка?
24.01.2026 16:24
А це падло в Києві цієї ночі було? Яким же уй*бком треба бути, щоб бачити в порожніх переговорах позитив?
24.01.2026 16:28
плем.я..
24.01.2026 17:42 Відповісти
підарасів.
24.01.2026 21:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HDBy4infYpo

Дуже цінний діагноз від неукраїнця Фельштинського в інтерв"ю неукраїнцю, брату вбитого неукраїнця ворога хйла Нємцова. Я би хотіла, щоб Буратіні , супервиродку баблоненаситності криворагульнського бомонду дали це послухати від його однокрівців ...
24.01.2026 17:55 Відповісти
Якщо коротко цитуванням за змістом, а не за точністю слів від Фельштинського -
Без капітуляції УКРАЇНИ Трамп з Хутіним не проосунуться НІ-КУ-ДИ (Тричі повторив) й додав , тому саме Україна є гарантом безпеки Європи й Європаце добре розуміє.

перший день же день після підпису ригоЗЄублюдками вимог від рашка+трамп - це перший день третьої світової!

Те ж саме твердить неукраїнець Портніков - війна скоріше за все, якщо не знекровтиться рашка раніше, буде точно у важкій стадії до кінця терміну Трампа, як мімум.
24.01.2026 18:08 Відповісти
В Штатах, схоже, не усвідомлюють (або не всі усвідомлюють, або недостатньо усвідомлюють?), що такими діями, риють "могилу", не лише нам, чи Європі, а й самим собі, і всьому вільному світу - загалом (без якого, знову ж таки, США, самі не втримаються у випадку хаосу).

Бо, якщо, США продавлюють Україну зараз на капітуляцію, на задоволення агресора (росії), це одразу ж іде сигнал вже Китаю, що можна, так само, безкарно нападати на той же Тайвань.
(А росії іде сигнал, наприклад - анексувати Литву та Латвію? Завдати чергового масованого удару по, наприклад, Одесі, Запоріжжю, Дніпру та Харкову, чи Піти на Польщу, або до Скандинавії?)

І це буде сигнал не лише для росії чи Китаю, а й для того ж Ірану, наприклад - посилити напади на Ізраїль, або заблокувати через своїх "проксі"-хуситів рух Суецьким каналом?
- доки Штати - на "розтяжці", зависли в конфлікті (чи кількох) в різних частинах світу (а в самих США, наприклад, зацікавленими сторонами, будуть інспіровані масштабні громадські заворушення за участю тієї ж "антіфи" на темі тіє ж участі, або не участі у війні Сполучених Штатів?).

Бо, в разі атаки КНР на Тайвань, Штати постають перед необхідністю надавати Тайваню та тій же Японії (яка змушена буде теж втрутитися, аби не опинитися, наприклад, в елементарній блокаді) - військову допомогу.

А це - автоматичне залучення американських військових, американських громадян у війну з Китаєм. Це, автоматично - потік трун до США з загиблими американськими військовими, за будь-якого перебігу військової кампанії.

А що буде, коли агресія КНР проти Тайваню/Японії відбудеться, наприклад, перед самими виборами в США (а Китай влаштує саме так, аби гарантовано дестабілізувати політичну ситуацію всередині Штатів), байдуже, проміжними, чи президентськими - який буде результат голосування?
- чи не станеться так, що виборець проголосує за 'демократів", проголосує навіть за найлівіших, найбільш "відбитих" любителів китайської компартії, якщо вони тільки пообіцяють зазирнути в очі ху2ла Сі?

- прогололосує, аби тільки "розмазати" республіканців за те, що вони, маючи повну і абсолютну більшість в обох палатах американського Парламенту - дозволили цьому (війні) статися, підтримавши своїми діями чи бездіяльністю, де-факто, самовбивчі ініціативи республіканської президентської адміністрації
- стосовно тієї ж агресії росії проти України? - внаслідок чого примусили Україну до капітуляції, а агресора -росію виправдали та винагородили Україною (за агресію), зламавши тим самим систему світової безпеки та світовий порядок?

Бо, противники чинної американської адміністрації будуть апелювати саме до цього, будуть використовувати вже наявне невдоволення рядових американців щодо такої політики Білого Дому стосовно України.

На цьому тлі, одразу ж повилазить вся "демократична" "лівота" (любителі комуністів та Китаю) яка буде грати на цьому та розповідати, як вони швидко "домовляться з Китаєм/Європою", "десь посередині" (Тихого океану?). Що це за фактом означатиме? Віддадуть Китаю Південно-Східну Азію, Південну Корею, Японію, Філіпіни, всі протоки та торговельні маршрути там?

Наслідки для світової торгівлі, в тому числі й для самих Штатів, коли Китай отримає на тих величезних ринках та торгових шляхах монополію?
А згодом, величезні ресурси тих регіонів задарма?

Або ж інший нюанс: скільки трильйонів доларів та ж сама Японія (сама тільки Японія) - тримає американських боргових зобов'язань? Керрі-трейд (за фактом, можливість наддешевого кредитування), який забезпечує (за свій рахунок) Японія?
Вона нічого з цим не робитиме в разі китайської агресії та пасивної ролі Штатів?

Мікрочипи Тайваню, які забезпечують ледь не весь світ мікроелектроенікою в т.ч. й військового призначення?
(Так, Тайвань вже будує в США нові заводи, але вихід їх на проектну потужність буде не скоро).

Або, те ж саме суднобудівництво Південної Кореї хоча б (Штати своє, за фактом, вже практично всрали)?
Або родовища Індонезії?
Або доправлення певної критичної сировини з Австралії?

Ну і ситуація, коли "демократи", за подібного сценарію, візьмуть владу в США - чим вона вже цього разу обернеться? Черговим "реваншем" та ще дужчим протистоянням всередині країни (це вже на фоні не самої простої економічної ситуації)?

Скільки зараз в США вже йде розслідувань з приводу зловживань "демократичних адміністрацій"?. З найгарячішого, тільки в Міннесоті справа про розкрадання 9 млрд доларів США на соціальній допомозі для мігрантів (доречи, під цю аферу "демократичні" очільники Штату, спеціально завезли до Штатів купу мігрантів з "благополучного" Сомалі). Це, лише один, "найгарячиший" приклад, через які зараз "гудуть" США. При цьому, міжнародна ситуація, відносно самих США, зараз достатньо стабільна а вплив дестабілізуючих факторів на внутрішню ситуацію, поки, відносно мінімізовано. Поки.
24.01.2026 19:42 Відповісти
Покарати без прослуховування. Бо безмозгле все рівно нічого не зрозуміє.
24.01.2026 19:30 Відповісти
перемовини були "конструктивними".... 6 000 багатоповерхівок в Києві знову без тепла

вова, знаєш якими триповерховими "конструкціями" українці буйла та тебе криють ?
ну да, Вошдю краще такого не знати.

.

.
24.01.2026 20:07 Відповісти
"Вождь німецькою мовою перекладається залежно від контексту: найчастіше це der Führer."

ШІ на щось натякає...

.
24.01.2026 20:10 Відповісти
Вован не говорить про головне- чи дали йому індульгенцію за мародерство.
24.01.2026 21:31 Відповісти
Нема, я їх і в раді не бачу
25.01.2026 09:29 Відповісти
В Раді трохи є. В ОПі в Кабміні точно немає.
25.01.2026 10:14 Відповісти
Як так, лохторат зразка 2019 року.
24.01.2026 16:25 Відповісти
По данным на 2015, без учета оккупированных москвой территорий, украинцы составляли 86% населения. Как они выбрали в 2019 такого пересидента и компанию-вопрос на диссертацию.
24.01.2026 16:34 Відповісти
Откуда взялись «данные 2015 года», если последняя перепись населения была в 2001 году?
24.01.2026 18:01 Відповісти
А нащо ти їх до влади обрав? Думати треба було раніше, а зараз жери шо дають ті, кому ти вручив владу.
24.01.2026 16:47 Відповісти
+++ Дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
24.01.2026 18:22 Відповісти
- і росіяни, до речі.
24.01.2026 17:25 Відповісти
Малувато. Потрібно щоб ВСІ !
24.01.2026 18:24 Відповісти
Так...циган не було...нєпарядак...!
24.01.2026 19:21 Відповісти
Ні-ні, цигани не кацапи, хай живуть.
25.01.2026 11:11 Відповісти
Де?
25.01.2026 11:58 Відповісти
США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters
А тим часом

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................

І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...

Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ
24.01.2026 16:27 Відповісти
Давид Арахамія заявив, що деякі американські ЗМІ поширюють "відверті фейки"
24.01.2026 17:07 Відповісти
Еще день морозов, потом уже плюсовая температура. Эффект от атак сойдет на нет. Как немного ранее говорил Келлог Украине надо продержаться до весны, а там все будет ПОБЕДА или развар **************
24.01.2026 16:51 Відповісти
Так, всього навсього не буде світла і води за температури +3, умови майже як в Італії.
24.01.2026 17:18 Відповісти
Довольно давно, в 2011 г впервые попал на форум ,Цензор Нет. Тогда подобных хлопцев с ником флага иной страны было мало, но тогда несколько раз высказывал конечно свою субьективную точку зрения---что бы подобные хлопцы имели свою отдельную здесь возможность, свою страницу и пусть поливают и свои советы суют. Но на эти годы из развелось много, слишком много здесь. ,,Каждому своё,,--- было написано на воротах одного концлагеря. В целом правильно.
24.01.2026 18:20 Відповісти
Теж пригадую в ті роки коментарів кацапською були більшість ,а зараз навпаки ,все тече ,все міняється .Можливо з часом і взагі зникнуть .
24.01.2026 19:35 Відповісти
За весною й літом, прийде осінь й наступна зима, яка може бути взагалі катастрофічною. Келлог мабуть про це не знає.)
24.01.2026 17:22 Відповісти
Третій рік одне і ті самі казки, ніякого розвалу не буде, якщо не буде від нас адвекватної відповіді. А відповісти можна тільки ракетами, тільки у нас їх з'їла шалена корупція, а на заході торгують з орками і співають про ескалацію.
24.01.2026 17:45 Відповісти
ти ж в 2018 писав, що корупція достігла бєспрєдєла і хуже бути не може.

В якому році було краще, в 2018-му при ганебних Мінських угодах і баризі на крові Порошенку, чи в 2026-му при найвеличнішому лідору планети Зеленському ?
24.01.2026 18:31 Відповісти
Готуйтесь, воно через тиждень знову звалить..
24.01.2026 16:56 Відповісти
Переводжу на нормальну мову:
НІ ХУ.... до чого не домовилися!
24.01.2026 16:28 Відповісти
🖕🖕🖕🖕🖕 гнида бл
24.01.2026 16:30 Відповісти
це вже якій раз розмови з кацапами були конструктивними ?

Зеля скажи про що домовились ?
24.01.2026 16:32 Відповісти
Який конструктив з кацапами може бути, тварюка ? Знов Оман договірняк
24.01.2026 16:33 Відповісти
Переговори це погано? Можливо... Але чомусь такі як ви не спішать долучатися до альтернативи переговорам. Чому?
24.01.2026 16:48 Відповісти
Що це за альтернативні переговори?
Де вони відбуваються?
ЗЄ не допустить ніяких альтернатив
них переговорів
Воно ж як Трамп вважає що він один достойний премії миру, він же нелох
25.01.2026 01:55 Відповісти
Не альтернативні переговори, а альтернатива переговорам. Ви не уважно прочитали.
25.01.2026 12:13 Відповісти
Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними", - зазначив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3597092
Здається йому написали цю маячню зараніше, бо як можна таке зморозии після ночі в Києві? ( Клініку та лицемірство не виключаю)
24.01.2026 16:37 Відповісти
чєбурєк з агрохламідією конструктивно відстоювали інтереси русні.
24.01.2026 16:42 Відповісти
Конструктивні по оцінці Зелі, це коли він виторгував для себе особисту вигоду.
24.01.2026 16:46 Відповісти
Во все времена были рабы и рабовладельцы и их свита. Ничего никогда не менялось и не изменится! Меняются лишь названия и лица.
24.01.2026 16:46 Відповісти
Ройтарс каже трохи інше, але ж ми знаємо, що вони гірші за рашатудей
24.01.2026 16:50 Відповісти
Що конкретно констуктивного - секрет.
Бо це, як завжди, ******* ні про що.
24.01.2026 16:51 Відповісти
Брехло і балабол. Де фламінги? Де КАБи? Де сапсани?
24.01.2026 16:53 Відповісти
Бреше **** як дише...мафіозі грьобаний
24.01.2026 16:54 Відповісти
зепростроченому до мафіозі серти як до місяца
24.01.2026 17:25 Відповісти
⚡️«Діскомбобулятор» - саме таку назву має секретна зброя США, яка виключила радари та ракети Венесуели і допомогла спецназу викрасти Мадуро, розказав Трамп для New York Post.
24.01.2026 16:56 Відповісти
буль буль ,нам би таку
24.01.2026 16:57 Відповісти
Нахіба, щоб піськограй патріоти глушив? Бо чогось іншого від цих цукерманів нєкуй чекати.
24.01.2026 17:24 Відповісти
"перемовини були конструктивними"
Солодка брехня. Кому вона потрібна, Зеленський?
24.01.2026 16:57 Відповісти
"все хорошо прекрасная маркиза"
24.01.2026 16:59 Відповісти
Шашлычник
24.01.2026 17:09 Відповісти
Треба тебе уконтропупити щоб були дуже контрпродуктивні розмови, скільки він за три роки наїздив казенних харчів, страшно уявити.
24.01.2026 17:10 Відповісти
США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters

Для ЗЄ конструктивність у тому, що він може зливати Україну, і перекладати відповідальність на США.
24.01.2026 17:13 Відповісти
Киздун
24.01.2026 17:20 Відповісти
,Революция, о необходимости которой говорили большевики---СОВЕРШИЛАСЬ! членин.
24.01.2026 17:20 Відповісти
Як ти вже осточортів українському народу єврей проросійський клоун,брехнею і своєю нікчемністю .
24.01.2026 17:24 Відповісти
Якщо розмови були конструктивними, то для чого наступні зустрічі?
24.01.2026 17:26 Відповісти
Якраз наступного тижня рашисти ракет підсобирають да знову влуплять по нашій підлатаній енергетиці
24.01.2026 17:29 Відповісти
Поэтому надо не выкаблучиваться, а поскорее договариваться.
24.01.2026 18:05 Відповісти
З ким і про що?
24.01.2026 18:16 Відповісти
А що ви пропонуєте? Кордони 91 року буде брати?
24.01.2026 21:14 Відповісти
А які ще кордони є в України крім кордонів 1991 року?
25.01.2026 12:01 Відповісти
Від того що ви б'єтесь головою об стіну мір скоріше не настане. Мір настане коли ви будете бити по моцкві, по рашистських ТЕС і аеропортах. Поки що Україна нічого з цього не зробила а чекає що їй на переговорах принесуть мір Xy й ло і Тромб
24.01.2026 17:40 Відповісти
Є нюанс ми не маємо чим зробити, фламінго це фікція для відмивання грошей, та і взагалі необхідна балістика із змінною траекторією
24.01.2026 17:52 Відповісти
А по нам ответят ЯО. И объявят полную мобилизацию, после чего введут уже несколько миллионов солдат одним махом. Ты, дурик, реально не понимаешь, что возможностей у РФ значительно больше, чем у нас? Или просто провокатор?
24.01.2026 18:06 Відповісти
Про тріліони солдат Вам не смішно?
Адже навіть донбас "за три чотири роки" не вийшло??
24.01.2026 20:30 Відповісти
Вони не розуміють...це так звані диванні нафронтники нафронтниці, чи заброньовані вагітні хворі інвалідні пенсіонери, вони постійно закликають на кордони 91 року.
24.01.2026 21:16 Відповісти
"Кибуца - наворуют и *******". - так я написал про них в 22-м.
Кибуца - сдадут Украину и ******* - теперь.
24.01.2026 17:46 Відповісти
Сам то як в Італії?
24.01.2026 18:55 Відповісти
випадково, ковід "допоміг".
24.01.2026 19:35 Відповісти
Кібуц для міндіча і мамарімо .
Вони в шоколаді. А наша країна в боргах майже 200 Потужл'ярдів та без дипломатії та без ракет
24.01.2026 20:31 Відповісти
Останнім часом розмови були й продуктивними.)
Нині лише конструктивними. Що продукти вже протухли, чи з'їли? Через тиждень вже можуть стати просто розмовами,.. а далі наша пісня гарна й нова- почнемо її ми знову..
24.01.2026 17:57 Відповісти
Поки в того рудого американського лайна в залишках мізків щось не просвітлішає, і він нарешті не почне дійсно допомагати демократичному Світу боротись проти автократій, ті "перемовини" будуть тривати вічно і закінчиться це все врешті-решт дуже погано і для України, і для Європи, і для самих Штатів.
24.01.2026 18:06 Відповісти
А колись він бажав подивитись в очі *****...
24.01.2026 18:11 Відповісти
Зелена мерзота які переговори коли нас так бомбить гнида
24.01.2026 18:12 Відповісти
Ще з 1000 шахедів і ракет на Київ за пару днів і Зе скаже шо х*йло пішло на поступки і що Україна в шоколаді коли її Піндоси і Кацапи ї*уть в два ствола на так званих "переговорах" а його переговорникі Умеров і ко. виступають в ролі "актрис німецьких фільмів" ну в принципі все так як Зе і ********
24.01.2026 18:21 Відповісти
переговори?? Примус до миру..це..
24.01.2026 19:05 Відповісти
Брехун зелений, створюй уряд національного порятунку й вали у відставку, до своїх друзів - мородерів!!!
П. С. Домовились домовлятися.... в черговий раз.... "потужно"....
24.01.2026 19:27 Відповісти
Діод. Просто діод. Без інтегральних схем та напівпровідників
24.01.2026 20:28 Відповісти
Скільки будеш втирати про конструктивність переговорів.Переговори про капітуляцію це не переговори.Про який мир можна розмовляти коли під час переговорів масований обстріл.
24.01.2026 21:22 Відповісти
Чергове бла-бла Локшина на вуха баранам і лохам.
24.01.2026 22:24 Відповісти
Чому цей москальсько-сіоністський агент й досі дихає??
24.01.2026 22:45 Відповісти
Вийти з донбасу як передумова - це початок капітуляції.
пу чітко чесно сказав, що доки не усуне першопричини = демілітаризація+ денаціфікація, то не зупинеться.
Можна скільки завгодно говорити і на догоду тр деталізувати деталі... що буде потім... але коли пу зазихає на ще не окуповані території + Хер і Зап в расєйській канстритуції... то про що домовлятись: це ж ясно, що пу посуне далі і звинувать Україну, що щось там порушила, а тр це проглотить і скаже, що пу недовго бомбив і не суттєво продвинувся... і так крок за кроком пу буде відкусувати все нові і нові шматки території... як це було під час минську...
Де зброя містер 47й?
25.01.2026 09:29 Відповісти
Конструктивними для організації втечи команди зелі після здачі інтересів народу України ?
25.01.2026 10:26 Відповісти
 
 