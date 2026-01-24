Зеленський про тристоронні переговори в ОАЕ: Розмови були конструктивними, наступні зустрічі можливі наступного тижня
Президент Володимир Зеленський назвав тристоронні переговори в ОАЕ "конструктивними".
Про це він повідомив за результатами доповіді української делегації після завершення перемовин, передає Цензор.НЕТ.
Розмови були конструктивними
Була доповідь нашої делегації: зустрічі в Еміратах завершились. І це перший такий формат за доволі довгий час – дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними", - зазначив президент.
Хто був на переговорах
Зеленський зазначив, що переговори тривали, зокрема, за участі військових трьох сторін.
- З українського боку були сьогодні Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький.
- З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум.
- З російського боку були представники воєнної розвідки та армії.
Про що говорили?
"Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки.
Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин", - розповів президент.
За словами Зеленського, за підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовилися доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки.
Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч.
Наступна зустріч
За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню", - розповів президент.
Також він подякував ОАЕ та особисто пану Президенту Еміратів за посередництво й готовність приймати подальші зустрічі: "Україна працює заради миру й безпеки. Дякую всім, хто допомагає!"
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- 24 січня перемовини представників України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дуже цінний діагноз від неукраїнця Фельштинського в інтерв"ю неукраїнцю, брату вбитого неукраїнця ворога хйла Нємцова. Я би хотіла, щоб Буратіні , супервиродку баблоненаситності криворагульнського бомонду дали це послухати від його однокрівців ...
Без капітуляції УКРАЇНИ Трамп з Хутіним не проосунуться НІ-КУ-ДИ (Тричі повторив) й додав , тому саме Україна є гарантом безпеки Європи й Європаце добре розуміє.
перший день же день після підпису ригоЗЄублюдками вимог від рашка+трамп - це перший день третьої світової!
Те ж саме твердить неукраїнець Портніков - війна скоріше за все, якщо не знекровтиться рашка раніше, буде точно у важкій стадії до кінця терміну Трампа, як мімум.
Бо, якщо, США продавлюють Україну зараз на капітуляцію, на задоволення агресора (росії), це одразу ж іде сигнал вже Китаю, що можна, так само, безкарно нападати на той же Тайвань.
(А росії іде сигнал, наприклад - анексувати Литву та Латвію? Завдати чергового масованого удару по, наприклад, Одесі, Запоріжжю, Дніпру та Харкову, чи Піти на Польщу, або до Скандинавії?)
І це буде сигнал не лише для росії чи Китаю, а й для того ж Ірану, наприклад - посилити напади на Ізраїль, або заблокувати через своїх "проксі"-хуситів рух Суецьким каналом?
- доки Штати - на "розтяжці", зависли в конфлікті (чи кількох) в різних частинах світу (а в самих США, наприклад, зацікавленими сторонами, будуть інспіровані масштабні громадські заворушення за участю тієї ж "антіфи" на темі тіє ж участі, або не участі у війні Сполучених Штатів?).
Бо, в разі атаки КНР на Тайвань, Штати постають перед необхідністю надавати Тайваню та тій же Японії (яка змушена буде теж втрутитися, аби не опинитися, наприклад, в елементарній блокаді) - військову допомогу.
А це - автоматичне залучення американських військових, американських громадян у війну з Китаєм. Це, автоматично - потік трун до США з загиблими американськими військовими, за будь-якого перебігу військової кампанії.
А що буде, коли агресія КНР проти Тайваню/Японії відбудеться, наприклад, перед самими виборами в США (а Китай влаштує саме так, аби гарантовано дестабілізувати політичну ситуацію всередині Штатів), байдуже, проміжними, чи президентськими - який буде результат голосування?
- чи не станеться так, що виборець проголосує за 'демократів", проголосує навіть за найлівіших, найбільш "відбитих" любителів китайської компартії, якщо вони тільки пообіцяють зазирнути в очі
ху2лаСі?
- прогололосує, аби тільки "розмазати" республіканців за те, що вони, маючи повну і абсолютну більшість в обох палатах американського Парламенту - дозволили цьому (війні) статися, підтримавши своїми діями чи бездіяльністю, де-факто, самовбивчі ініціативи республіканської президентської адміністрації
- стосовно тієї ж агресії росії проти України? - внаслідок чого примусили Україну до капітуляції, а агресора -росію виправдали та винагородили Україною (за агресію), зламавши тим самим систему світової безпеки та світовий порядок?
Бо, противники чинної американської адміністрації будуть апелювати саме до цього, будуть використовувати вже наявне невдоволення рядових американців щодо такої політики Білого Дому стосовно України.
На цьому тлі, одразу ж повилазить вся "демократична" "лівота" (любителі комуністів та Китаю) яка буде грати на цьому та розповідати, як вони швидко "домовляться з Китаєм/Європою", "десь посередині" (Тихого океану?). Що це за фактом означатиме? Віддадуть Китаю Південно-Східну Азію, Південну Корею, Японію, Філіпіни, всі протоки та торговельні маршрути там?
Наслідки для світової торгівлі, в тому числі й для самих Штатів, коли Китай отримає на тих величезних ринках та торгових шляхах монополію?
А згодом, величезні ресурси тих регіонів задарма?
Або ж інший нюанс: скільки трильйонів доларів та ж сама Японія (сама тільки Японія) - тримає американських боргових зобов'язань? Керрі-трейд (за фактом, можливість наддешевого кредитування), який забезпечує (за свій рахунок) Японія?
Вона нічого з цим не робитиме в разі китайської агресії та пасивної ролі Штатів?
Мікрочипи Тайваню, які забезпечують ледь не весь світ мікроелектроенікою в т.ч. й військового призначення?
(Так, Тайвань вже будує в США нові заводи, але вихід їх на проектну потужність буде не скоро).
Або, те ж саме суднобудівництво Південної Кореї хоча б (Штати своє, за фактом, вже практично всрали)?
Або родовища Індонезії?
Або доправлення певної критичної сировини з Австралії?
Ну і ситуація, коли "демократи", за подібного сценарію, візьмуть владу в США - чим вона вже цього разу обернеться? Черговим "реваншем" та ще дужчим протистоянням всередині країни (це вже на фоні не самої простої економічної ситуації)?
Скільки зараз в США вже йде розслідувань з приводу зловживань "демократичних адміністрацій"?. З найгарячішого, тільки в Міннесоті справа про розкрадання 9 млрд доларів США на соціальній допомозі для мігрантів (доречи, під цю аферу "демократичні" очільники Штату, спеціально завезли до Штатів купу мігрантів з "благополучного" Сомалі). Це, лише один, "найгарячиший" приклад, через які зараз "гудуть" США. При цьому, міжнародна ситуація, відносно самих США, зараз достатньо стабільна а вплив дестабілізуючих факторів на внутрішню ситуацію, поки, відносно мінімізовано. Поки.
вова, знаєш якими триповерховими "конструкціями" українці буйла та тебе криють ?
ну да, Вошдю краще такого не знати.
Цікаво виходить - страждають українці, воюють теж вони. А ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ПРО УМОВИ - евреї, грузини, абхази і татари.
Як так Вовочка?
А тим часом
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.
Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,
Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................
І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...
Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?
"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ
В якому році було краще, в 2018-му при ганебних Мінських угодах і баризі на крові Порошенку, чи в 2026-му при найвеличнішому лідору планети Зеленському ?
НІ ХУ.... до чого не домовилися!
Зеля скажи про що домовились ?
Де вони відбуваються?
ЗЄ не допустить ніяких альтернатив
них переговорів
Воно ж як Трамп вважає що він один достойний премії миру, він же нелох
Здається йому написали цю маячню зараніше, бо як можна таке зморозии після ночі в Києві? ( Клініку та лицемірство не виключаю)
Бо це, як завжди, ******* ні про що.
Солодка брехня. Кому вона потрібна, Зеленський?
Для ЗЄ конструктивність у тому, що він може зливати Україну, і перекладати відповідальність на США.
Адже навіть донбас "за
тричотири роки" не вийшло??
Кибуца - сдадут Украину и ******* - теперь.
Вони в шоколаді. А наша країна в боргах майже 200 Потужл'ярдів та без дипломатії та без ракет
Нині лише конструктивними. Що продукти вже протухли, чи з'їли? Через тиждень вже можуть стати просто розмовами,.. а далі наша пісня гарна й нова- почнемо її ми знову..
П. С. Домовились домовлятися.... в черговий раз.... "потужно"....
пу чітко чесно сказав, що доки не усуне першопричини = демілітаризація+ денаціфікація, то не зупинеться.
Можна скільки завгодно говорити і на догоду тр деталізувати деталі... що буде потім... але коли пу зазихає на ще не окуповані території + Хер і Зап в расєйській канстритуції... то про що домовлятись: це ж ясно, що пу посуне далі і звинувать Україну, що щось там порушила, а тр це проглотить і скаже, що пу недовго бомбив і не суттєво продвинувся... і так крок за кроком пу буде відкусувати все нові і нові шматки території... як це було під час минську...
Де зброя містер 47й?