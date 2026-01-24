Новий раунд переговорів між Україною, РФ та США відбудеться наступного тижня, - ЗМІ

Наступного тижня відбудеться наступний раунд переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами.

Про це пише журналіст Axios Барак Равід.

Із посиланням на українських посадовців, він зазначив, що тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними"

"Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня", - додав він.

Також читайте: РФ говорила мовою терору, коли в Абу-Дабі тривали мирні переговори, - Будріс про масовану атаку на Україну

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.

24 січня перемовини представників України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартував другий день переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, - ЗМІ