2 992 31
Новий раунд переговорів між Україною, РФ та США відбудеться наступного тижня, - ЗМІ
Наступного тижня відбудеться наступний раунд переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
Про це пише журналіст Axios Барак Равід, передає Цензор.НЕТ.
Із посиланням на українських посадовців, він зазначив, що тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними"
"Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня", - додав він.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- 24 січня перемовини представників України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися.
Топ коментарі
+8 чивокуня йиксечирват
показати весь коментар24.01.2026 15:47 Відповісти Посилання
+6 Sergei M #570318
показати весь коментар24.01.2026 15:51 Відповісти Посилання
+6 Михайло Иляш
показати весь коментар24.01.2026 15:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Те що хоче РФ - це донбас бо там всі укріплення і щоб його взяти прийдеться покласти їм ще 1-2 млн і 3-4 роки який просто в них НЕМА тому ще економіка лише на ладан
Якщо ми віддамо - після ФОРМАЛЬНОГО перемиря півроку рік чи 4 буде удар далі де НІЧОРТА НЕМА АЖ ДО КАРПАТ - голий степ
А умови РФ не зменшить бо на їх думку вони уже майже добили нашу енергетику
Нагадаю коли СССР здох танки робились, ракети теж, в космос запускали, підлотки випускались.
Калоші була проблема купити і мясо, але зброя робилась до останнього дня. Тому в рузкіх це не повязано те що економіка здихає і виробництво зброї
Дурні, мабуть були...
Значить нічого не договорились
Єдине чому Київ не перетворений в Бахмут це армія, ЕС і оборона яка тримається.
"отвести вайска" - чувак уже так був зробив і результат мінус 45% населення
"Наступний раунд переговорів (І МАСОВАНИЙ РАКЕТНИЙ ОБСТРІЛ УКРАЇНИ))) відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня", Джерело: https://censor.net/ua/n3597088
Довбане фрік-шоу , у головний ролях : Рудий мерзотник, Зелений брехун, людожер х7йло.
Зайди на ю-туб канал Бутусов+ , там є все по пунктах, конкретно, адекватно.