Стартував другий день переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, - ЗМІ

У суботу, 24 січня, в ОАЕ стартував другий день тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомило джерело в українській делегації.

Що відомо?

Зазначається, що сьогоднішня зустріч вже розпочалася.

Офіційного підтвердження та більше інформації наразі немає.

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.

