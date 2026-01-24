Стартував другий день переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, - ЗМІ
У суботу, 24 січня, в ОАЕ стартував другий день тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомило джерело в українській делегації.
Що відомо?
Зазначається, що сьогоднішня зустріч вже розпочалася.
Офіційного підтвердження та більше інформації наразі немає.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
А от дійсно ******* озброєння (Ту-160, Ту-22, Ту-95, Х-101 і тд) сплавив саме Данілич...
І скільки вони проживуть у бою? От кацапи намагалися ті ж Т-62 використовувати, але їх швидко знищували!
Натомість станом на 1991 рік у нас було аж 245 новітніх Міг-29 та 67 Су-27. Плюс 19 Ту-160 і АЖ 80 Ту-22М. От їх треба було берегти і цього було б цілком вистачило!
Повідомили, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США стартували в Абу-Дабі.
А тепер має бути так: якщо росіяне спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" - зразу встали зі столу й вийшли!
Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця". Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей!
Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.
Це й називається дипломатією. Бажаємо успіху українській делегації на переговорах!
Якщо б в США був справжний президент а не торгаш якій має хороші відносини з ху*лом.
то в Україні була б зброя та підтримка.
Зелені утирки при владі, це тотальна проф непридатність та суцільний саботаж та мародерство.
Вже забули як ми проходили ковідлу?
Забули, як зелені падли готувалися до вторгнення?
То, з якого переляку, щось має змінитися?
Тепер я розумію, коли казали, що міндіч, то копійки!!!
неее. Це Стамбул-2, продовження Оману-1
Багато хто вимагає демаршу від нашої делегації та щоб вона покинула перемовини після обстрілу України. Почнемо з того, що це нічого не дасть. Хоча і перемовини не дадуть прогресу, попри всі заяви. Добре, якщо поновлять обміни полонених. Це буде хоч щось і, можливо, max можливого.
Ці перемовини були безперспективні з самого початку через відсутність сильної позиції у України та відсутність наших європейських союзників за столом перемовин. Великою дурнею було погоджуватися на той формат, що є зараз. Але від шоумена, на якого є купа компромату у американців, не варто чекати іншого.
У будь-якому випадку просто покинути перемовини буде безглуздо і безрезультатно. От якщо покинути і після того не «двушечку на Москву» слати, а вдарити 3000 ракет по Москві, то це мало б ефект. А так - нічого не дасть.
Усім варто зрозуміти: ***** не хоче закінчення війни, хоче знищити незалежну Україну та чекає, що ми впадемо. Кремль готовий тоді йти на перемовини лише тоді, коли у України сильна позиція - стабілізований фронт та є чим бити у відповідь росіянам у потрібній кількості. Іншого шляху немає. Але Зеленський готовий займатися чим завгодно, але не цим.
Не чекайте позитивних новин від подібних перемовин. Путіна зараз влаштовує лише капітуляція та вихід ЗСУ з Донбасу. Але це нас не влаштовує. Як казала відома киянка та прем'єр-міністерка Ізраїлю Голда Меїр: «Ми хочемо жити. Вороги бажають бачити нас мертвими. Це лишає не надто багато місця для компромісу». Це аксіома.