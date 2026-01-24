Стартовал второй день переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, - СМИ

Трехсторонние переговоры в ОАЭ

В субботу, 24 января, в ОАЭ стартовал второй день трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспильному сообщил источник в украинской делегации.

Что известно

Отмечается, что сегодняшняя встреча уже началась.

Официального подтверждения и более подробной информации пока нет.

Что предшествовало?

Арахамія мощний переговорщик, просере все що можна. В Україні він гастролер.
24.01.2026 12:08 Ответить
Зараз почнеться....схиляють до капітуляції🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
24.01.2026 12:09 Ответить
Якщо під час перемовин такі масовані обстріли біда з нашими кварталівськими переговорниками.
24.01.2026 12:13 Ответить
Арахамія мощний переговорщик, просере все що можна. В Україні він гастролер.
показать весь комментарий
24.01.2026 12:08 Ответить
Зараз почнеться....схиляють до капітуляції🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
24.01.2026 12:09 Ответить
100%.
24.01.2026 12:14 Ответить
а як це назвати по вашому ??? чому Україну, інтереси українського народу, нації представляють не українці за етнічним походженням, а головно євреї, ріпоїди-мацковіти, апхази та інша шушера, нащадки червоних ріпоїдо-совків, комуно-нацистів окупантів України 1918-41 та 1944-991 років !!!
24.01.2026 12:30 Ответить
Ющенко називають першим дійсно Українським президентом. Він розпродав ппо кольчуга. Його міністр оборони гриценко продав найбільше зброї закордон за весь час незалежні. Саме при ньому тюлька підписала газові домовленості з рашкою.
24.01.2026 12:41 Ответить
Гриценко продав багато зброї, але яка то була зброя? Погугліть документи, там танки Т-62, літаки Міг-21 і Міг-23. Це все древнє і було списане ще Кучмою...

А от дійсно ******* озброєння (Ту-160, Ту-22, Ту-95, Х-101 і тд) сплавив саме Данілич...
24.01.2026 12:52 Ответить
Та русня нас обстрілює знарядами і воює технікою часів радянського союзу. Не вся техніка в них такого зразка, але всеодно вбиває людей. До чого тут древнє чи ні. Навіть карабіни 19 ст стріляють і нимт можна вбити. Я не розумію вашу логіку.
24.01.2026 12:55 Ответить
Логіка в тому, що ті танки і літаки мали вичерпаний ресурс і їх було дорого підтримувати в робочому стані!

І скільки вони проживуть у бою? От кацапи намагалися ті ж Т-62 використовувати, але їх швидко знищували!

Натомість станом на 1991 рік у нас було аж 245 новітніх Міг-29 та 67 Су-27. Плюс 19 Ту-160 і АЖ 80 Ту-22М. От їх треба було берегти і цього було б цілком вистачило!
24.01.2026 13:02 Ответить
Таку саме логіку просував кучма коли здавав ядерку. У нас не буде грошей її утримувати. Там застаріли компоненти. Нам доведеться витрачати багато грошей на обслуговування та оновлення ядерки, це затратно. А на утримання мільйонного апарату чинуш в нього були гроші. А на зарплату суддям та прокурорам в нього були гроші. А на ахметку він давав, а на ядерку ні. Та ми б могли замість утримання мільйонів чинуш все на чна оборону витрачати. Але ні. І я навіть зараз читаю коментарі який кучма був молодець. Найкращий президент.
24.01.2026 13:17 Ответить
Справа не тільки в тому, що він продавав а ще в тому що нічого не купував
24.01.2026 13:19 Ответить
У Ющенка білсля 3-го туру воборів влади по факту не було в тих питаннях !!! КМ керувала ВР з юлькіних батьківщин, пр, комуняк і різного штиву соціалістів !!!
24.01.2026 12:53 Ответить
Мені тут написали, що тюлька завжди була проєвропейською. І під час євромайдану лисий волав: Юлька!
24.01.2026 12:57 Ответить
ну так ну так !!! особливо коли в січні 2009 року цілувалася з Ху*лом і підписала з па-Рашею кабальну газову угоду, за якою газ для України був в 2 рази дорожчий ніж для тої ж Німетчини !!!
24.01.2026 13:00 Ответить
Для тебе першим дійсно Українським президентом є Зеленський.
24.01.2026 13:31 Ответить
Це мені написав Віктор Федорович . Після тебе будь хто буде найкращим. Досить тут писати з ростову.
24.01.2026 13:59 Ответить
Зрозуміло. На наступних виборах ти будеш голосувати за Будького.
24.01.2026 17:18 Ответить
це не фашизм, а здоровий глузд !!! нажаль 73% зе виборців цього і на 6 році панування цієї зе наволочі не зрозуміти !!! Чому в Україні за етнімним похордженням євреїв 0.2% у в ВР , КМ, їх 70-90% ??? що такаго зробив за 2.5 роки зе та його зебільна влада аля 95-анал з літа 2019 по 24.02.2022 окрім того що похерив усі оборонні програми України, розмінував Чонгар, усю адмінмежу з т.о. Криму, Донбасу, кордон з па-Рашеню та бульбо-фюрією ??? Будував дороги для мацковіцьких танків, наприклад в зону ЧАЕС де за доюбу проїзджає 20-30 авто і по якій без проблем заїхали танки окупантів під Бучу, Гостомель і тд.тп. !!!
24.01.2026 12:50 Ответить
українці наобирали собі таких. У них питай. Якщо українцям подобається щоб їми керували чужинці і проходимці, то хто цьому лікар?
24.01.2026 12:45 Ответить
німцям в 1933 так само не подабалося, вони вибрали свого "месію" який робив здоровім речі та з 1933-41 навів порядок усім цим практично по усій Європі, а в 1941 на захист єврейського комуно-совка вступили США !!!
24.01.2026 12:56 Ответить
Мабуть й хворим подобається хворіти, бо інакше вони б не хворіли.
24.01.2026 14:16 Ответить
ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ:
Повідомили, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США стартували в Абу-Дабі.
А тепер має бути так: якщо росіяне спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" - зразу встали зі столу й вийшли!
Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця". Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей!
Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.
Це й називається дипломатією. Бажаємо успіху українській делегації на переговорах!
24.01.2026 12:51 Ответить
Теж так вважаю... Ну або можна взяти кастети в кишені (там ж не обшукують ) і дружно їбала начистить кацапській делегації.
24.01.2026 12:53 Ответить
Нажаль саме цього і хочуть кацапи, показати рудому тупому діду що українська делегація не хоче миру. Саме тому вони будуть обстрілювати безжально Україну в час перемовин.

Якщо б в США був справжний президент а не торгаш якій має хороші відносини з ху*лом.
то в Україні була б зброя та підтримка.
24.01.2026 13:13 Ответить
Кількість дурнуватих смайлів показує, що автор допису явно не дружить з інтелектом!
24.01.2026 12:55 Ответить
Якщо під час перемовин такі масовані обстріли біда з нашими кварталівськими переговорниками.
показать весь комментарий
24.01.2026 12:13 Ответить
навіть якщо б був хтось іншій у складі української делегації, все одне кацапи б обстрілювали Україну. Бо при будь якому варіанті кацапи не хочуть миру.
24.01.2026 12:16 Ответить
Чому після мінських Київ не обстрілювали?
24.01.2026 12:24 Ответить
Підари роблять так, вже чотири роки, як!

Зелені утирки при владі, це тотальна проф непридатність та суцільний саботаж та мародерство.
Вже забули як ми проходили ковідлу?
Забули, як зелені падли готувалися до вторгнення?
То, з якого переляку, щось має змінитися?
Тепер я розумію, коли казали, що міндіч, то копійки!!!
24.01.2026 12:18 Ответить
Є фотка, де віткоф тисне на арахамію?
24.01.2026 12:13 Ответить
А тобі вже є 18?
24.01.2026 12:15 Ответить
Арахамія - абхази нє здаюцца!
24.01.2026 12:25 Ответить
є відео
24.01.2026 15:05 Ответить
Балачки ні про що, кацапи йдуть вперед (, навіть із втратами більше 1к тіл на добу (,або хтось киздить потужньо про їх втрати)) обстріл єнергетики (Київ фактично вже не функціонує нормально,) наче вже повинна бути дуже потужна відповідь (і не одна) на москву, але чомусь тихо тихо, чого так, ніхто часом не знає?
24.01.2026 12:15 Ответить
маасква сталіца родіни гундосого криворагульного малороса зе!владіміра.
24.01.2026 12:21 Ответить
Знову будуть тиснути і змушувати до катапультації, ... йой, капітуляції?
24.01.2026 12:15 Ответить
Сибіга: Уночі ракети вразили й стіл переговорів
24.01.2026 12:18 Ответить
Той шо у холодному душі, де мівіну ділили по братські?
24.01.2026 12:22 Ответить
Ну віддасть Бубочка частину Донбассу, розведе війська, він вже це робив. Запоріжжя та Херсон вписані в Конституцію РФ. А значить, не треба сидіти як три мавпи, буде нова війна з більш зручних позицій.
24.01.2026 12:19 Ответить
А вже написали що кацапам не потрібен мир і тому нам він також не треба?
24.01.2026 12:20 Ответить
Які ж це переговори якщо це відкрите гвалтування жертви. Притому жертву гвалтує і поліцейський якого жертва позвала на допомогу. Зеленський зробив ряд помилок, так легко віддавши Тромбу корисні копалини, потім погодився на переговори без участі Європи, а також без припинення вогню, показавши що він м'який як гівно. При цьому X yйло так і не пішов на жодні поступки. Тобто всі побачили що давити є сенс тільки на Зелю. Так що закінчуйте цей шабаш з переговорами поки від України ще щось залишилось. Бо як казав один, хватить батьку торгувати бо вже нічим здачу давати
24.01.2026 12:25 Ответить
наразі трамп це злочинець лише одягнений як поліцейський який допомагає іньшому злочинцю...
24.01.2026 12:34 Ответить
Війна закінчиться відразу і миттєво після ФІЗИЧНОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ПУЙЛА. Цей виродок роду людського однозначно повинен бути ліквідований, навіть після заключення миру, але чим раніше, тим краще.
24.01.2026 12:29 Ответить
Фальшстарт другого дня переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі

24.01.2026 12:39 Ответить
Стартовал второй день переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, - СМИ
===========
неее. Це Стамбул-2, продовження Оману-1
24.01.2026 12:53 Ответить
Хочте 100% інфу від ясновидящого?Буде підписано рамковий документ під назвою "НІГУЯ", зуб даю.
24.01.2026 13:04 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/62086 Борислав Береза - дещо про перемовини в Абу-Дабі:
Багато хто вимагає демаршу від нашої делегації та щоб вона покинула перемовини після обстрілу України. Почнемо з того, що це нічого не дасть. Хоча і перемовини не дадуть прогресу, попри всі заяви. Добре, якщо поновлять обміни полонених. Це буде хоч щось і, можливо, max можливого.
Ці перемовини були безперспективні з самого початку через відсутність сильної позиції у України та відсутність наших європейських союзників за столом перемовин. Великою дурнею було погоджуватися на той формат, що є зараз. Але від шоумена, на якого є купа компромату у американців, не варто чекати іншого.
У будь-якому випадку просто покинути перемовини буде безглуздо і безрезультатно. От якщо покинути і після того не «двушечку на Москву» слати, а вдарити 3000 ракет по Москві, то це мало б ефект. А так - нічого не дасть.
Усім варто зрозуміти: ***** не хоче закінчення війни, хоче знищити незалежну Україну та чекає, що ми впадемо. Кремль готовий тоді йти на перемовини лише тоді, коли у України сильна позиція - стабілізований фронт та є чим бити у відповідь росіянам у потрібній кількості. Іншого шляху немає. Але Зеленський готовий займатися чим завгодно, але не цим.
Не чекайте позитивних новин від подібних перемовин. Путіна зараз влаштовує лише капітуляція та вихід ЗСУ з Донбасу. Але це нас не влаштовує. Як казала відома киянка та прем'єр-міністерка Ізраїлю Голда Меїр: «Ми хочемо жити. Вороги бажають бачити нас мертвими. Це лишає не надто багато місця для компромісу». Це аксіома.
24.01.2026 13:06 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/KPS1bN3PWXFjYmUy/117485 За даними росЗМІ, перемовини в Абу-Дабі завершилися;російська делегація повернулася в готель.
24.01.2026 14:47 Ответить
 
 