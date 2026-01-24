3 648 51
Стартовал второй день переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, - СМИ
В субботу, 24 января, в ОАЭ стартовал второй день трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспильному сообщил источник в украинской делегации.
Что известно
Отмечается, что сегодняшняя встреча уже началась.
Официального подтверждения и более подробной информации пока нет.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
Топ комментарии
Mikola Mazurenko
24.01.2026 12:08
паша 123
24.01.2026 12:09
Vladislav
24.01.2026 12:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А от дійсно ******* озброєння (Ту-160, Ту-22, Ту-95, Х-101 і тд) сплавив саме Данілич...
І скільки вони проживуть у бою? От кацапи намагалися ті ж Т-62 використовувати, але їх швидко знищували!
Натомість станом на 1991 рік у нас було аж 245 новітніх Міг-29 та 67 Су-27. Плюс 19 Ту-160 і АЖ 80 Ту-22М. От їх треба було берегти і цього було б цілком вистачило!
Повідомили, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США стартували в Абу-Дабі.
А тепер має бути так: якщо росіяне спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" - зразу встали зі столу й вийшли!
Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця". Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей!
Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.
Це й називається дипломатією. Бажаємо успіху українській делегації на переговорах!
Якщо б в США був справжний президент а не торгаш якій має хороші відносини з ху*лом.
то в Україні була б зброя та підтримка.
Зелені утирки при владі, це тотальна проф непридатність та суцільний саботаж та мародерство.
Вже забули як ми проходили ковідлу?
Забули, як зелені падли готувалися до вторгнення?
То, з якого переляку, щось має змінитися?
Тепер я розумію, коли казали, що міндіч, то копійки!!!
===========
неее. Це Стамбул-2, продовження Оману-1
Багато хто вимагає демаршу від нашої делегації та щоб вона покинула перемовини після обстрілу України. Почнемо з того, що це нічого не дасть. Хоча і перемовини не дадуть прогресу, попри всі заяви. Добре, якщо поновлять обміни полонених. Це буде хоч щось і, можливо, max можливого.
Ці перемовини були безперспективні з самого початку через відсутність сильної позиції у України та відсутність наших європейських союзників за столом перемовин. Великою дурнею було погоджуватися на той формат, що є зараз. Але від шоумена, на якого є купа компромату у американців, не варто чекати іншого.
У будь-якому випадку просто покинути перемовини буде безглуздо і безрезультатно. От якщо покинути і після того не «двушечку на Москву» слати, а вдарити 3000 ракет по Москві, то це мало б ефект. А так - нічого не дасть.
Усім варто зрозуміти: ***** не хоче закінчення війни, хоче знищити незалежну Україну та чекає, що ми впадемо. Кремль готовий тоді йти на перемовини лише тоді, коли у України сильна позиція - стабілізований фронт та є чим бити у відповідь росіянам у потрібній кількості. Іншого шляху немає. Але Зеленський готовий займатися чим завгодно, але не цим.
Не чекайте позитивних новин від подібних перемовин. Путіна зараз влаштовує лише капітуляція та вихід ЗСУ з Донбасу. Але це нас не влаштовує. Як казала відома киянка та прем'єр-міністерка Ізраїлю Голда Меїр: «Ми хочемо жити. Вороги бажають бачити нас мертвими. Це лишає не надто багато місця для компромісу». Це аксіома.