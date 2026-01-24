Стартовал второй день переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, - СМИ

В субботу, 24 января, в ОАЭ стартовал второй день трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспильному сообщил источник в украинской делегации.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что сегодняшняя встреча уже началась.

Официального подтверждения и более подробной информации пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Анкориджа" предусматривает требование от Украины отдать России Донбасс и заморозку фронта, - Reuters

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

Читайте также: Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби начнутся вечером, - Sky News (обновлено)