РФ говорила мовою терору, коли в Абу-Дабі тривали мирні переговори, - Будріс про масовану атаку на Україну
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі сьогоднішньої масованої атаки РФ на Україну наголосив, що Москва не має наміру домагатися миру або припиняти війну.
Про це Будріс написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Мова терору
"У той час як в Абу-Дабі тривали мирні переговори, Росія говорила мовою, яку вона знає найкраще, – мовою терору. Вночі російські ракети і безпілотники накрили житлові райони та енергетичну інфраструктуру Києва і Харкова. Зрозуміло: Москва не має наміру домагатися миру або припиняти цю війну", – наголосив він.
Світ має діяти
Також Будріс закликав світ діяти зараз: посилити протиповітряну оборону України і посилити тиск на Росію, щоб вона припинила атаки на мирних жителів.
"Росія має заплатити за руйнування і страждання, які вона заподіяла Відповідальність неминуча", - додав він.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
- У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
- Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.
ЗСУ не атакує будинки в кацапських містах, бо ми ж не кацапи, ЗСУ бомбить військові об'єкти. це від тебе смердить або совком, або ти кацап по крові.
Вони будуть робити те що робили, бомбити Україну