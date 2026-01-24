РФ говорила мовою терору, коли в Абу-Дабі тривали мирні переговори, - Будріс про масовану атаку на Україну

Обстріл Києва

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі сьогоднішньої масованої атаки РФ на Україну наголосив, що Москва не має наміру домагатися миру або припиняти війну.

Про це Будріс написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Мова терору

"У той час як в Абу-Дабі тривали мирні переговори, Росія говорила мовою, яку вона знає найкраще, – мовою терору. Вночі російські ракети і безпілотники накрили житлові райони та енергетичну інфраструктуру Києва і Харкова. Зрозуміло: Москва не має наміру домагатися миру або припиняти цю війну", – наголосив він.

Також читайте: Стартував другий день переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, - ЗМІ

Світ має діяти

Також Будріс закликав світ діяти зараз: посилити протиповітряну оборону України і посилити тиск на Росію, щоб вона припинила атаки на мирних жителів.

"Росія має заплатити за руйнування і страждання, які вона заподіяла Відповідальність неминуча", - додав він.

Також читайте: Жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
  • У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
  • Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.

Лиш рудий покидьок вдає що не розуміє((
24.01.2026 15:03 Відповісти
Що означає посилити тиск на росію? Якщо це черговий вокальний посил то можете навіть не напружуватись. Тиск це надання Україні єфективної зброї далекого радіусу. Щоб ми мали можливість не шибки вибивати в Москва-Сіті, а валити ці будівлі.
24.01.2026 15:05 Відповісти
І що далі? На Банковій сидить хер бичий на призвісько "лідерсвіту", який не дасть цьому ради.
24.01.2026 15:04 Відповісти
Лиш рудий покидьок вдає що не розуміє((
24.01.2026 15:03 Відповісти
А ще паяц бачить позитив у цих переговорах!
24.01.2026 16:33 Відповісти
Він мусить грати цю роль,бо прямо ,привселюдно полати рудого покидька нах,буде вже точно крапкою(
24.01.2026 17:14 Відповісти
І що далі? На Банковій сидить хер бичий на призвісько "лідерсвіту", який не дасть цьому ради.
24.01.2026 15:04 Відповісти
Дякую, що помітили!
24.01.2026 15:04 Відповісти
Що означає посилити тиск на росію? Якщо це черговий вокальний посил то можете навіть не напружуватись. Тиск це надання Україні єфективної зброї далекого радіусу. Щоб ми мали можливість не шибки вибивати в Москва-Сіті, а валити ці будівлі.
24.01.2026 15:05 Відповісти
ти ж сам зараз живеш в великому місті?
24.01.2026 15:44 Відповісти
В невеликому.
24.01.2026 16:39 Відповісти
треба перед тим як агітувати до атак по московським будинкам, треба тобі в велике місто переселитись. Бажано в Київ, або Дніпро.
24.01.2026 17:15 Відповісти
А наші НЕАТАКИ на кацапські міста якось їх зараз зупиняють від атак на наші? Щось від тебе дивно запахло ,,давайтє нє будєм ескаліровать,,
24.01.2026 18:00 Відповісти
як показує практика, чим далі людина від великих міст, а в ідеалі за кордоном, тим жорсткіше вона готова бомбити кацапів ядерками, і воювати до кордонів 91 року.

ЗСУ не атакує будинки в кацапських містах, бо ми ж не кацапи, ЗСУ бомбить військові об'єкти. це від тебе смердить або совком, або ти кацап по крові.
24.01.2026 18:04 Відповісти
Академмістечко для тебе достатньо велике ,,місто,,? А про Минекацапи вже за і пло. Це пропагують виключно бажаючі нашої гибелі. Потрібно бути підлішими ніж вони. Це й є ключом до перемоги такого ворога.
24.01.2026 18:08 Відповісти
Тиск на росію по-зеленські: закидати москву двушками!
24.01.2026 16:35 Відповісти
За 26 років правління чухонської молі - можна звикнути до його манери ведення переговорів. Тотальний тиск на полі бою та у тилу противника для вибивання кращих умов. Це було і під час російсько-грузинської війни, і під час Іловайська та Дебальцевого, і під час Стамбульських перемовин.
24.01.2026 15:08 Відповісти
Кому? Нам чи молі? Нам не можна, бо саме цього він і добивається своїми методами. А йому вже пізно думати. В нього алгоритм, або він нас дотисне і знищить, або сам буде знищений.
24.01.2026 15:52 Відповісти
Немає жодної причини щоб кацапи підписали якійсь мирні угоди.
Вони будуть робити те що робили, бомбити Україну
24.01.2026 15:09 Відповісти
"Росія має заплатити за руйнування і страждання, які вона заподіяла Відповідальність неминуча", - додав він. ТАК ПРО НЕМИНУЧУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,,МОЖНА 3,14ЗДЯКАТИ ДО ПОВНОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ...
24.01.2026 15:19 Відповісти
потрібно було з початку війни на мову терору рф , відповідати терором . а не показувати у відповідь на кацапський геноцид проти мирного населення України у ЗМІ "наслідки" та бормотати " миж не такі як вони" .
24.01.2026 15:49 Відповісти
Про це на сторіках Цензору з самого початку повномасштабної війни пишу. Неможливо протистоять потужнішому в усіх планах противнику одягнувши ,,біле пальто,, Як мінімум, на підлі дії ворога потрібно відповідати не менш підлими.
24.01.2026 18:04 Відповісти
А ми чому не відповідаємо так же по москві? Наче ж є чим, точно? Є?
24.01.2026 17:12 Відповісти
 
 