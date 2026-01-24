РФ говорила мовою терору, коли в Абу-Дабі тривали мирні переговори, - Будріс про масовану атаку на Україну

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі сьогоднішньої масованої атаки РФ на Україну наголосив, що Москва не має наміру домагатися миру або припиняти війну.

Про це Будріс написав у соцмережі Х.

Мова терору

"У той час як в Абу-Дабі тривали мирні переговори, Росія говорила мовою, яку вона знає найкраще, – мовою терору. Вночі російські ракети і безпілотники накрили житлові райони та енергетичну інфраструктуру Києва і Харкова. Зрозуміло: Москва не має наміру домагатися миру або припиняти цю війну", – наголосив він.

Світ має діяти

Також Будріс закликав світ діяти зараз: посилити протиповітряну оборону України і посилити тиск на Росію, щоб вона припинила атаки на мирних жителів.

"Росія має заплатити за руйнування і страждання, які вона заподіяла Відповідальність неминуча", - додав він.

