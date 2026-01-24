РФ говорила языком террора, когда в Абу-Даби продолжались мирные переговоры, - Будрис о массированной атаке на Украину

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне сегодняшней массированной атаки РФ на Украину подчеркнул, что Москва не намерена добиваться мира или прекращать войну.

Об этом Будрис написал в соцсети Х.

Язык террора

"В то время как в Абу-Даби продолжались мирные переговоры, Россия говорила на языке, который она знает лучше всего, – языке террора. Ночью российские ракеты и беспилотники накрыли жилые районы и энергетическую инфраструктуру Киева и Харькова. Понятно: Москва не намерена добиваться мира или прекращать эту войну", – подчеркнул он.

Мир должен действовать

Также Будрис призвал мир действовать сейчас: усилить противовоздушную оборону Украины и усилить давление на Россию, чтобы она прекратила атаки на мирных жителей.

"Россия должна заплатить за разрушения и страдания, которые она причинила. Ответственность неизбежна", - добавил он.

