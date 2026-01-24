РФ говорила языком террора, когда в Абу-Даби продолжались мирные переговоры, - Будрис о массированной атаке на Украину
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне сегодняшней массированной атаки РФ на Украину подчеркнул, что Москва не намерена добиваться мира или прекращать войну.
Об этом Будрис написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Язык террора
"В то время как в Абу-Даби продолжались мирные переговоры, Россия говорила на языке, который она знает лучше всего, – языке террора. Ночью российские ракеты и беспилотники накрыли жилые районы и энергетическую инфраструктуру Киева и Харькова. Понятно: Москва не намерена добиваться мира или прекращать эту войну", – подчеркнул он.
Мир должен действовать
Также Будрис призвал мир действовать сейчас: усилить противовоздушную оборону Украины и усилить давление на Россию, чтобы она прекратила атаки на мирных жителей.
"Россия должна заплатить за разрушения и страдания, которые она причинила. Ответственность неизбежна", - добавил он.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
- В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
- Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.
ЗСУ не атакує будинки в кацапських містах, бо ми ж не кацапи, ЗСУ бомбить військові об'єкти. це від тебе смердить або совком, або ти кацап по крові.
Вони будуть робити те що робили, бомбити Україну