РФ говорила языком террора, когда в Абу-Даби продолжались мирные переговоры, - Будрис о массированной атаке на Украину

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне сегодняшней массированной атаки РФ на Украину подчеркнул, что Москва не намерена добиваться мира или прекращать войну.

Язык террора

"В то время как в Абу-Даби продолжались мирные переговоры, Россия говорила на языке, который она знает лучше всего, – языке террора. Ночью российские ракеты и беспилотники накрыли жилые районы и энергетическую инфраструктуру Киева и Харькова. Понятно: Москва не намерена добиваться мира или прекращать эту войну", – подчеркнул он.

Мир должен действовать

Также Будрис призвал мир действовать сейчас: усилить противовоздушную оборону Украины и усилить давление на Россию, чтобы она прекратила атаки на мирных жителей.

"Россия должна заплатить за разрушения и страдания, которые она причинила. Ответственность неизбежна", - добавил он.

Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
  • В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
  • Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.

Лиш рудий покидьок вдає що не розуміє((
Що означає посилити тиск на росію? Якщо це черговий вокальний посил то можете навіть не напружуватись. Тиск це надання Україні єфективної зброї далекого радіусу. Щоб ми мали можливість не шибки вибивати в Москва-Сіті, а валити ці будівлі.
І що далі? На Банковій сидить хер бичий на призвісько "лідерсвіту", який не дасть цьому ради.
Лиш рудий покидьок вдає що не розуміє((
А ще паяц бачить позитив у цих переговорах!
Він мусить грати цю роль,бо прямо ,привселюдно полати рудого покидька нах,буде вже точно крапкою(
І що далі? На Банковій сидить хер бичий на призвісько "лідерсвіту", який не дасть цьому ради.
Дякую, що помітили!
Що означає посилити тиск на росію? Якщо це черговий вокальний посил то можете навіть не напружуватись. Тиск це надання Україні єфективної зброї далекого радіусу. Щоб ми мали можливість не шибки вибивати в Москва-Сіті, а валити ці будівлі.
ти ж сам зараз живеш в великому місті?
В невеликому.
треба перед тим як агітувати до атак по московським будинкам, треба тобі в велике місто переселитись. Бажано в Київ, або Дніпро.
А наші НЕАТАКИ на кацапські міста якось їх зараз зупиняють від атак на наші? Щось від тебе дивно запахло ,,давайтє нє будєм ескаліровать,,
як показує практика, чим далі людина від великих міст, а в ідеалі за кордоном, тим жорсткіше вона готова бомбити кацапів ядерками, і воювати до кордонів 91 року.

ЗСУ не атакує будинки в кацапських містах, бо ми ж не кацапи, ЗСУ бомбить військові об'єкти. це від тебе смердить або совком, або ти кацап по крові.
Академмістечко для тебе достатньо велике ,,місто,,? А про Минекацапи вже за і пло. Це пропагують виключно бажаючі нашої гибелі. Потрібно бути підлішими ніж вони. Це й є ключом до перемоги такого ворога.
Тиск на росію по-зеленські: закидати москву двушками!
За 26 років правління чухонської молі - можна звикнути до його манери ведення переговорів. Тотальний тиск на полі бою та у тилу противника для вибивання кращих умов. Це було і під час російсько-грузинської війни, і під час Іловайська та Дебальцевого, і під час Стамбульських перемовин.
Кому? Нам чи молі? Нам не можна, бо саме цього він і добивається своїми методами. А йому вже пізно думати. В нього алгоритм, або він нас дотисне і знищить, або сам буде знищений.
Немає жодної причини щоб кацапи підписали якійсь мирні угоди.
Вони будуть робити те що робили, бомбити Україну
"Росія має заплатити за руйнування і страждання, які вона заподіяла Відповідальність неминуча", - додав він. ТАК ПРО НЕМИНУЧУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,,МОЖНА 3,14ЗДЯКАТИ ДО ПОВНОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ...
потрібно було з початку війни на мову терору рф , відповідати терором . а не показувати у відповідь на кацапський геноцид проти мирного населення України у ЗМІ "наслідки" та бормотати " миж не такі як вони" .
Про це на сторіках Цензору з самого початку повномасштабної війни пишу. Неможливо протистоять потужнішому в усіх планах противнику одягнувши ,,біле пальто,, Як мінімум, на підлі дії ворога потрібно відповідати не менш підлими.
А ми чому не відповідаємо так же по москві? Наче ж є чим, точно? Є?
