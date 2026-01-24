Следующий раунд переговоров между Украиной, РФ и США состоится на следующей неделе, - СМИ

Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

На следующей неделе состоится очередной раунд переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.

Об этом пишет журналист Axios Барак Равид, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Со ссылкой на украинских чиновников он отметил, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными".

"Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

24 января переговоры представителей Украины, США и России в Абу-Даби завершились.

