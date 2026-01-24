Следующий раунд переговоров между Украиной, РФ и США состоится на следующей неделе, - СМИ
На следующей неделе состоится очередной раунд переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
Об этом пишет журналист Axios Барак Равид, передает Цензор.НЕТ.
Со ссылкой на украинских чиновников он отметил, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными".
"Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- 24 января переговоры представителей Украины, США и России в Абу-Даби завершились.
Те що хоче РФ - це донбас бо там всі укріплення і щоб його взяти прийдеться покласти їм ще 1-2 млн і 3-4 роки який просто в них НЕМА тому ще економіка лише на ладан
Якщо ми віддамо - після ФОРМАЛЬНОГО перемиря півроку рік чи 4 буде удар далі де НІЧОРТА НЕМА АЖ ДО КАРПАТ - голий степ
А умови РФ не зменшить бо на їх думку вони уже майже добили нашу енергетику
Нагадаю коли СССР здох танки робились, ракети теж, в космос запускали, підлотки випускались.
Калоші була проблема купити і мясо, але зброя робилась до останнього дня. Тому в рузкіх це не повязано те що економіка здихає і виробництво зброї
Дурні, мабуть були...
Значить нічого не договорились
Єдине чому Київ не перетворений в Бахмут це армія, ЕС і оборона яка тримається.
"отвести вайска" - чувак уже так був зробив і результат мінус 45% населення
"Наступний раунд переговорів (І МАСОВАНИЙ РАКЕТНИЙ ОБСТРІЛ УКРАЇНИ))) відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня", Джерело: https://censor.net/ua/n3597088
Довбане фрік-шоу , у головний ролях : Рудий мерзотник, Зелений брехун, людожер х7йло.
Зайди на ю-туб канал Бутусов+ , там є все по пунктах, конкретно, адекватно.