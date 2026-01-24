Зеленский о трехсторонних переговорах в ОАЭ: Разговоры были конструктивными, следующие встречи возможны на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский назвал трехсторонние переговоры в ОАЭ "конструктивными".

Об этом он сообщил по результатам доклада украинской делегации после завершения переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Беседы были конструктивными

Был доклад нашей делегации: встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время – двухдневные трехсторонние встречи. Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными", – отметил президент.

Кто был на переговорах

Зеленский отметил, что переговоры проходили, в частности, с участием военных трех сторон.

С украинской стороны сегодня были Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий.

С американской стороны были Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум.

С российской стороны были представители военной разведки и армии.

О чем говорили?

"Главное, на чем сосредоточились обсуждения, - это возможные параметры окончания войны. Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности.



Американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности", - рассказал президент.

По словам Зеленского, по итогам встреч в эти дни, все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги.

Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи.

Следующая встреча

При условии готовности двигаться дальше – а Украина готова – состоятся следующие встречи, и потенциально – на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращении", - рассказал президент.

Также он поблагодарил ОАЭ и лично господина Президента Эмиратов за посредничество и готовность принимать дальнейшие встречи: "Украина работает ради мира и безопасности. Спасибо всем, кто помогает!"

