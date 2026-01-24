РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8505 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
6 563 98

Зеленский о трехсторонних переговорах в ОАЭ: Разговоры были конструктивными, следующие встречи возможны на следующей неделе

Зеленский о переговорах в ОАЭ

Президент Владимир Зеленский назвал трехсторонние переговоры в ОАЭ "конструктивными".

Об этом он сообщил по результатам доклада украинской делегации после завершения переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Беседы были конструктивными

Был доклад нашей делегации: встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время – двухдневные трехсторонние встречи. Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными", – отметил президент.

Кто был на переговорах

Зеленский отметил, что переговоры проходили, в частности, с участием военных трех сторон.

  • С украинской стороны сегодня были Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий.
  • С американской стороны были Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум.
  • С российской стороны были представители военной разведки и армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый раунд переговоров между Украиной, РФ и США состоится на следующей неделе, - СМИ

О чем говорили?

"Главное, на чем сосредоточились обсуждения, - это возможные параметры окончания войны. Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности.

Американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности", - рассказал президент.

По словам Зеленского, по итогам встреч в эти дни, все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги.

Читайте: Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились, - СМИ

Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи.

Следующая встреча

При условии готовности двигаться дальше – а Украина готова – состоятся следующие встречи, и потенциально – на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращении", - рассказал президент.

Также он поблагодарил ОАЭ и лично господина Президента Эмиратов за посредничество и готовность принимать дальнейшие встречи: "Украина работает ради мира и безопасности. Спасибо всем, кто помогает!"

Читайте: Никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби не достигнуто. США и РФ давят на Украину, - Reuters

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (24095) ОАЭ (265) переговоры (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Ви не бачили українів в українській делегації?
показать весь комментарий
24.01.2026 16:24 Ответить
+37
А народу про це знати не треба да?

Цікаво виходить - страждають українці, воюють теж вони. А ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ПРО УМОВИ - евреї, грузини, абхази і татари.

Як так Вовочка?
показать весь комментарий
24.01.2026 16:24 Ответить
+32
А це падло в Києві цієї ночі було? Яким же уй*бком треба бути, щоб бачити в порожніх переговорах позитив?
показать весь комментарий
24.01.2026 16:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви не бачили українів в українській делегації?
показать весь комментарий
24.01.2026 16:24 Ответить
плем.я..
показать весь комментарий
24.01.2026 17:42 Ответить
підарасів.
показать весь комментарий
24.01.2026 21:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HDBy4infYpo

Дуже цінний діагноз від неукраїнця Фельштинського в інтерв"ю неукраїнцю, брату вбитого неукраїнця ворога хйла Нємцова. Я би хотіла, щоб Буратіні , супервиродку баблоненаситності криворагульнського бомонду дали це послухати від його однокрівців ...
показать весь комментарий
24.01.2026 17:55 Ответить
Якщо коротко цитуванням за змістом, а не за точністю слів від Фельштинського -
Без капітуляції УКРАЇНИ Трамп з Хутіним не проосунуться НІ-КУ-ДИ (Тричі повторив) й додав , тому саме Україна є гарантом безпеки Європи й Європаце добре розуміє.

перший день же день після підпису ригоЗЄублюдками вимог від рашка+трамп - це перший день третьої світової!

Те ж саме твердить неукраїнець Портніков - війна скоріше за все, якщо не знекровтиться рашка раніше, буде точно у важкій стадії до кінця терміну Трампа, як мімум.
показать весь комментарий
24.01.2026 18:08 Ответить
В Штатах, схоже, не усвідомлюють (або не всі усвідомлюють, або недостатньо усвідомлюють?), що такими діями, риють "могилу", не лише нам, чи Європі, а й самим собі, і всьому вільному світу - загалом (без якого, знову ж таки, США, самі не втримаються у випадку хаосу).

Бо, якщо, США продавлюють Україну зараз на капітуляцію, на задоволення агресора (росії), це одразу ж іде сигнал вже Китаю, що можна, так само, безкарно нападати на той же Тайвань.
(А росії іде сигнал, наприклад - анексувати Литву та Латвію? Завдати чергового масованого удару по, наприклад, Одесі, Запоріжжю, Дніпру та Харкову, чи Піти на Польщу, або до Скандинавії?)

І це буде сигнал не лише для росії чи Китаю, а й для того ж Ірану, наприклад - посилити напади на Ізраїль, або заблокувати через своїх "проксі"-хуситів рух Суецьким каналом?
- доки Штати - на "розтяжці", зависли в конфлікті (чи кількох) в різних частинах світу (а в самих США, наприклад, зацікавленими сторонами, будуть інспіровані масштабні громадські заворушення за участю тієї ж "антіфи" на темі тіє ж участі, або не участі у війні Сполучених Штатів?).

Бо, в разі атаки КНР на Тайвань, Штати постають перед необхідністю надавати Тайваню та тій же Японії (яка змушена буде теж втрутитися, аби не опинитися, наприклад, в елементарній блокаді) - військову допомогу.

А це - автоматичне залучення американських військових, американських громадян у війну з Китаєм. Це, автоматично - потік трун до США з загиблими американськими військовими, за будь-якого перебігу військової кампанії.

А що буде, коли агресія КНР проти Тайваню/Японії відбудеться, наприклад, перед самими виборами в США (а Китай влаштує саме так, аби гарантовано дестабілізувати політичну ситуацію всередині Штатів), байдуже, проміжними, чи президентськими - який буде результат голосування?
- чи не станеться так, що виборець проголосує за 'демократів", проголосує навіть за найлівіших, найбільш "відбитих" любителів китайської компартії, якщо вони тільки пообіцяють зазирнути в очі ху2ла Сі?

- прогололосує, аби тільки "розмазати" республіканців за те, що вони, маючи повну і абсолютну більшість в обох палатах американського Парламенту - дозволили цьому (війні) статися, підтримавши своїми діями чи бездіяльністю, де-факто, самовбивчі ініціативи республіканської президентської адміністрації
- стосовно тієї ж агресії росії проти України? - внаслідок чого примусили Україну до капітуляції, а агресора -росію виправдали та винагородили Україною (за агресію), зламавши тим самим систему світової безпеки та світовий порядок?

Бо, противники чинної американської адміністрації будуть апелювати саме до цього, будуть використовувати вже наявне невдоволення рядових американців щодо такої політики Білого Дому стосовно України.

На цьому тлі, одразу ж повилазить вся "демократична" "лівота" (любителі комуністів та Китаю) яка буде грати на цьому та розповідати, як вони швидко "домовляться з Китаєм/Європою", "десь посередині" (Тихого океану?). Що це за фактом означатиме? Віддадуть Китаю Південно-Східну Азію, Південну Корею, Японію, Філіпіни, всі протоки та торговельні маршрути там?

Наслідки для світової торгівлі, в тому числі й для самих Штатів, коли Китай отримає на тих величезних ринках та торгових шляхах монополію?
А згодом, величезні ресурси тих регіонів задарма?

Або ж інший нюанс: скільки трильйонів доларів та ж сама Японія (сама тільки Японія) - тримає американських боргових зобов'язань? Керрі-трейд (за фактом, можливість наддешевого кредитування), який забезпечує (за свій рахунок) Японія?
Вона нічого з цим не робитиме в разі китайської агресії та пасивної ролі Штатів?

Мікрочипи Тайваню, які забезпечують ледь не весь світ мікроелектроенікою в т.ч. й військового призначення?
(Так, Тайвань вже будує в США нові заводи, але вихід їх на проектну потужність буде не скоро).

Або, те ж саме суднобудівництво Південної Кореї хоча б (Штати своє, за фактом, вже практично всрали)?
Або родовища Індонезії?
Або доправлення певної критичної сировини з Австралії?

Ну і ситуація, коли "демократи", за подібного сценарію, візьмуть владу в США - чим вона вже цього разу обернеться? Черговим "реваншем" та ще дужчим протистоянням всередині країни (це вже на фоні не самої простої економічної ситуації)?

Скільки зараз в США вже йде розслідувань з приводу зловживань "демократичних адміністрацій"?. З найгарячішого, тільки в Міннесоті справа про розкрадання 9 млрд доларів США на соціальній допомозі для мігрантів (доречи, під цю аферу "демократичні" очільники Штату, спеціально завезли до Штатів купу мігрантів з "благополучного" Сомалі). Це, лише один, "найгарячиший" приклад, через які зараз "гудуть" США. При цьому, міжнародна ситуація, відносно самих США, зараз достатньо стабільна а вплив дестабілізуючих факторів на внутрішню ситуацію, поки, відносно мінімізовано. Поки.
показать весь комментарий
24.01.2026 19:42 Ответить
Покарати без прослуховування. Бо безмозгле все рівно нічого не зрозуміє.
показать весь комментарий
24.01.2026 19:30 Ответить
перемовини були "конструктивними".... 6 000 багатоповерхівок в Києві знову без тепла

вова, знаєш якими триповерховими "конструкціями" українці буйла та тебе криють ?
ну да, Вошдю краще такого не знати.

.

.
показать весь комментарий
24.01.2026 20:07 Ответить
"Вождь німецькою мовою перекладається залежно від контексту: найчастіше це der Führer."

ШІ на щось натякає...

.
показать весь комментарий
24.01.2026 20:10 Ответить
Вован не говорить про головне- чи дали йому індульгенцію за мародерство.
показать весь комментарий
24.01.2026 21:31 Ответить
Нема, я їх і в раді не бачу
показать весь комментарий
25.01.2026 09:29 Ответить
В Раді трохи є. В ОПі в Кабміні точно немає.
показать весь комментарий
25.01.2026 10:14 Ответить
Як так, лохторат зразка 2019 року.
показать весь комментарий
24.01.2026 16:25 Ответить
По данным на 2015, без учета оккупированных москвой территорий, украинцы составляли 86% населения. Как они выбрали в 2019 такого пересидента и компанию-вопрос на диссертацию.
показать весь комментарий
24.01.2026 16:34 Ответить
Откуда взялись «данные 2015 года», если последняя перепись населения была в 2001 году?
показать весь комментарий
24.01.2026 18:01 Ответить
А нащо ти їх до влади обрав? Думати треба було раніше, а зараз жери шо дають ті, кому ти вручив владу.
показать весь комментарий
24.01.2026 16:47 Ответить
+++ Дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
показать весь комментарий
24.01.2026 18:22 Ответить
- і росіяни, до речі.
показать весь комментарий
24.01.2026 17:25 Ответить
Малувато. Потрібно щоб ВСІ !
показать весь комментарий
24.01.2026 18:24 Ответить
Так...циган не було...нєпарядак...!
показать весь комментарий
24.01.2026 19:21 Ответить
Ні-ні, цигани не кацапи, хай живуть.
показать весь комментарий
25.01.2026 11:11 Ответить
Де?
показать весь комментарий
25.01.2026 11:58 Ответить
США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters
А тим часом

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................

І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...

Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ
показать весь комментарий
24.01.2026 16:27 Ответить
Давид Арахамія заявив, що деякі американські ЗМІ поширюють "відверті фейки"
показать весь комментарий
24.01.2026 17:07 Ответить
Еще день морозов, потом уже плюсовая температура. Эффект от атак сойдет на нет. Как немного ранее говорил Келлог Украине надо продержаться до весны, а там все будет ПОБЕДА или развар **************
показать весь комментарий
24.01.2026 16:51 Ответить
Так, всього навсього не буде світла і води за температури +3, умови майже як в Італії.
показать весь комментарий
24.01.2026 17:18 Ответить
Довольно давно, в 2011 г впервые попал на форум ,Цензор Нет. Тогда подобных хлопцев с ником флага иной страны было мало, но тогда несколько раз высказывал конечно свою субьективную точку зрения---что бы подобные хлопцы имели свою отдельную здесь возможность, свою страницу и пусть поливают и свои советы суют. Но на эти годы из развелось много, слишком много здесь. ,,Каждому своё,,--- было написано на воротах одного концлагеря. В целом правильно.
показать весь комментарий
24.01.2026 18:20 Ответить
Теж пригадую в ті роки коментарів кацапською були більшість ,а зараз навпаки ,все тече ,все міняється .Можливо з часом і взагі зникнуть .
показать весь комментарий
24.01.2026 19:35 Ответить
За весною й літом, прийде осінь й наступна зима, яка може бути взагалі катастрофічною. Келлог мабуть про це не знає.)
показать весь комментарий
24.01.2026 17:22 Ответить
Третій рік одне і ті самі казки, ніякого розвалу не буде, якщо не буде від нас адвекватної відповіді. А відповісти можна тільки ракетами, тільки у нас їх з'їла шалена корупція, а на заході торгують з орками і співають про ескалацію.
показать весь комментарий
24.01.2026 17:45 Ответить
ти ж в 2018 писав, що корупція достігла бєспрєдєла і хуже бути не може.

В якому році було краще, в 2018-му при ганебних Мінських угодах і баризі на крові Порошенку, чи в 2026-му при найвеличнішому лідору планети Зеленському ?
показать весь комментарий
24.01.2026 18:31 Ответить
Готуйтесь, воно через тиждень знову звалить..
показать весь комментарий
24.01.2026 16:56 Ответить
Переводжу на нормальну мову:
НІ ХУ.... до чого не домовилися!
показать весь комментарий
24.01.2026 16:28 Ответить
🖕🖕🖕🖕🖕 гнида бл
показать весь комментарий
24.01.2026 16:30 Ответить
це вже якій раз розмови з кацапами були конструктивними ?

Зеля скажи про що домовились ?
показать весь комментарий
24.01.2026 16:32 Ответить
Який конструктив з кацапами може бути, тварюка ? Знов Оман договірняк
показать весь комментарий
24.01.2026 16:33 Ответить
Переговори це погано? Можливо... Але чомусь такі як ви не спішать долучатися до альтернативи переговорам. Чому?
показать весь комментарий
24.01.2026 16:48 Ответить
Що це за альтернативні переговори?
Де вони відбуваються?
ЗЄ не допустить ніяких альтернатив
них переговорів
Воно ж як Трамп вважає що він один достойний премії миру, він же нелох
показать весь комментарий
25.01.2026 01:55 Ответить
Не альтернативні переговори, а альтернатива переговорам. Ви не уважно прочитали.
показать весь комментарий
25.01.2026 12:13 Ответить
Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними", - зазначив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3597092
Здається йому написали цю маячню зараніше, бо як можна таке зморозии після ночі в Києві? ( Клініку та лицемірство не виключаю)
показать весь комментарий
24.01.2026 16:37 Ответить
чєбурєк з агрохламідією конструктивно відстоювали інтереси русні.
показать весь комментарий
24.01.2026 16:42 Ответить
Конструктивні по оцінці Зелі, це коли він виторгував для себе особисту вигоду.
показать весь комментарий
24.01.2026 16:46 Ответить
Во все времена были рабы и рабовладельцы и их свита. Ничего никогда не менялось и не изменится! Меняются лишь названия и лица.
показать весь комментарий
24.01.2026 16:46 Ответить
Ройтарс каже трохи інше, але ж ми знаємо, що вони гірші за рашатудей
показать весь комментарий
24.01.2026 16:50 Ответить
Що конкретно констуктивного - секрет.
Бо це, як завжди, ******* ні про що.
показать весь комментарий
24.01.2026 16:51 Ответить
Брехло і балабол. Де фламінги? Де КАБи? Де сапсани?
показать весь комментарий
24.01.2026 16:53 Ответить
Бреше **** як дише...мафіозі грьобаний
показать весь комментарий
24.01.2026 16:54 Ответить
зепростроченому до мафіозі серти як до місяца
показать весь комментарий
24.01.2026 17:25 Ответить
⚡️«Діскомбобулятор» - саме таку назву має секретна зброя США, яка виключила радари та ракети Венесуели і допомогла спецназу викрасти Мадуро, розказав Трамп для New York Post.
показать весь комментарий
24.01.2026 16:56 Ответить
буль буль ,нам би таку
показать весь комментарий
24.01.2026 16:57 Ответить
Нахіба, щоб піськограй патріоти глушив? Бо чогось іншого від цих цукерманів нєкуй чекати.
показать весь комментарий
24.01.2026 17:24 Ответить
"перемовини були конструктивними"
Солодка брехня. Кому вона потрібна, Зеленський?
показать весь комментарий
24.01.2026 16:57 Ответить
"все хорошо прекрасная маркиза"
показать весь комментарий
24.01.2026 16:59 Ответить
Шашлычник
показать весь комментарий
24.01.2026 17:09 Ответить
Треба тебе уконтропупити щоб були дуже контрпродуктивні розмови, скільки він за три роки наїздив казенних харчів, страшно уявити.
показать весь комментарий
24.01.2026 17:10 Ответить
США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters

Для ЗЄ конструктивність у тому, що він може зливати Україну, і перекладати відповідальність на США.
показать весь комментарий
24.01.2026 17:13 Ответить
Киздун
показать весь комментарий
24.01.2026 17:20 Ответить
,Революция, о необходимости которой говорили большевики---СОВЕРШИЛАСЬ! членин.
показать весь комментарий
24.01.2026 17:20 Ответить
Як ти вже осточортів українському народу єврей проросійський клоун,брехнею і своєю нікчемністю .
показать весь комментарий
24.01.2026 17:24 Ответить
Якщо розмови були конструктивними, то для чого наступні зустрічі?
показать весь комментарий
24.01.2026 17:26 Ответить
Якраз наступного тижня рашисти ракет підсобирають да знову влуплять по нашій підлатаній енергетиці
показать весь комментарий
24.01.2026 17:29 Ответить
Поэтому надо не выкаблучиваться, а поскорее договариваться.
показать весь комментарий
24.01.2026 18:05 Ответить
З ким і про що?
показать весь комментарий
24.01.2026 18:16 Ответить
А що ви пропонуєте? Кордони 91 року буде брати?
показать весь комментарий
24.01.2026 21:14 Ответить
А які ще кордони є в України крім кордонів 1991 року?
показать весь комментарий
25.01.2026 12:01 Ответить
Від того що ви б'єтесь головою об стіну мір скоріше не настане. Мір настане коли ви будете бити по моцкві, по рашистських ТЕС і аеропортах. Поки що Україна нічого з цього не зробила а чекає що їй на переговорах принесуть мір Xy й ло і Тромб
показать весь комментарий
24.01.2026 17:40 Ответить
Є нюанс ми не маємо чим зробити, фламінго це фікція для відмивання грошей, та і взагалі необхідна балістика із змінною траекторією
показать весь комментарий
24.01.2026 17:52 Ответить
А по нам ответят ЯО. И объявят полную мобилизацию, после чего введут уже несколько миллионов солдат одним махом. Ты, дурик, реально не понимаешь, что возможностей у РФ значительно больше, чем у нас? Или просто провокатор?
показать весь комментарий
24.01.2026 18:06 Ответить
Про тріліони солдат Вам не смішно?
Адже навіть донбас "за три чотири роки" не вийшло??
показать весь комментарий
24.01.2026 20:30 Ответить
Вони не розуміють...це так звані диванні нафронтники нафронтниці, чи заброньовані вагітні хворі інвалідні пенсіонери, вони постійно закликають на кордони 91 року.
показать весь комментарий
24.01.2026 21:16 Ответить
"Кибуца - наворуют и *******". - так я написал про них в 22-м.
Кибуца - сдадут Украину и ******* - теперь.
показать весь комментарий
24.01.2026 17:46 Ответить
Сам то як в Італії?
показать весь комментарий
24.01.2026 18:55 Ответить
випадково, ковід "допоміг".
показать весь комментарий
24.01.2026 19:35 Ответить
Кібуц для міндіча і мамарімо .
Вони в шоколаді. А наша країна в боргах майже 200 Потужл'ярдів та без дипломатії та без ракет
показать весь комментарий
24.01.2026 20:31 Ответить
Останнім часом розмови були й продуктивними.)
Нині лише конструктивними. Що продукти вже протухли, чи з'їли? Через тиждень вже можуть стати просто розмовами,.. а далі наша пісня гарна й нова- почнемо її ми знову..
показать весь комментарий
24.01.2026 17:57 Ответить
Поки в того рудого американського лайна в залишках мізків щось не просвітлішає, і він нарешті не почне дійсно допомагати демократичному Світу боротись проти автократій, ті "перемовини" будуть тривати вічно і закінчиться це все врешті-решт дуже погано і для України, і для Європи, і для самих Штатів.
показать весь комментарий
24.01.2026 18:06 Ответить
А колись він бажав подивитись в очі *****...
показать весь комментарий
24.01.2026 18:11 Ответить
Зелена мерзота які переговори коли нас так бомбить гнида
показать весь комментарий
24.01.2026 18:12 Ответить
Ще з 1000 шахедів і ракет на Київ за пару днів і Зе скаже шо х*йло пішло на поступки і що Україна в шоколаді коли її Піндоси і Кацапи ї*уть в два ствола на так званих "переговорах" а його переговорникі Умеров і ко. виступають в ролі "актрис німецьких фільмів" ну в принципі все так як Зе і ********
показать весь комментарий
24.01.2026 18:21 Ответить
переговори?? Примус до миру..це..
показать весь комментарий
24.01.2026 19:05 Ответить
Брехун зелений, створюй уряд національного порятунку й вали у відставку, до своїх друзів - мородерів!!!
П. С. Домовились домовлятися.... в черговий раз.... "потужно"....
показать весь комментарий
24.01.2026 19:27 Ответить
Діод. Просто діод. Без інтегральних схем та напівпровідників
показать весь комментарий
24.01.2026 20:28 Ответить
Скільки будеш втирати про конструктивність переговорів.Переговори про капітуляцію це не переговори.Про який мир можна розмовляти коли під час переговорів масований обстріл.
показать весь комментарий
24.01.2026 21:22 Ответить
Чергове бла-бла Локшина на вуха баранам і лохам.
показать весь комментарий
24.01.2026 22:24 Ответить
Чому цей москальсько-сіоністський агент й досі дихає??
показать весь комментарий
24.01.2026 22:45 Ответить
Вийти з донбасу як передумова - це початок капітуляції.
пу чітко чесно сказав, що доки не усуне першопричини = демілітаризація+ денаціфікація, то не зупинеться.
Можна скільки завгодно говорити і на догоду тр деталізувати деталі... що буде потім... але коли пу зазихає на ще не окуповані території + Хер і Зап в расєйській канстритуції... то про що домовлятись: це ж ясно, що пу посуне далі і звинувать Україну, що щось там порушила, а тр це проглотить і скаже, що пу недовго бомбив і не суттєво продвинувся... і так крок за кроком пу буде відкусувати все нові і нові шматки території... як це було під час минську...
Де зброя містер 47й?
показать весь комментарий
25.01.2026 09:29 Ответить
Конструктивними для організації втечи команди зелі після здачі інтересів народу України ?
показать весь комментарий
25.01.2026 10:26 Ответить
 
 