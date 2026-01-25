УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Територіальні поступки
4 414 54

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі сторони, і американська також

Зеленський наголосив на важливості готовності США до компромісів

Президент Володимир Зеленський заявив, що США намагаються знайти компроміс під час переговорів щодо припинення війни в Україні, але для компромісу потрібно, щоб всі три сторони були готові до нього.

Про це глава держави сказав під час пресконференції у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Теритоіальне питання 

Зеленський розповів, що під час тристоронніх переговорів в ОАЕ обговорювався "20-пунктний план і проблемні питання", яких, за його словами, стало менше.

Президент зазначив, що тривалий час РФ хоче зробити все, "щоб України не було на сході нашої держави".

"Вони (росіяни, – ред.) ставили це за ціль і абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї цілі. Наша позиція щодо територіальної цілісності України, яку потрібно поважати, повторювати не буду. Всі знають нашу позицію. Ми воюємо за свою державу, за своє. Ми не воюємо за територію чужої країни, тому я думаю, які можуть бути питання до нас. Так, це дві різні принципові позиції, українська і російська",- сказав глава держави.

До компромісу мають бути готові всі сторони

"Американці пробують знайти компроміс. Ми йдемо на те, що ми спілкуємось в трьосторонньому форматі. Це такі перші кроки для того, щоб знайти той самий компроміс. Але для компромісу потрібно, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона", - додав Зеленський.

Мирні перемовини в ОАЕ

Автор: 

Зеленський Володимир перемовини росія США
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Сьогодні день народження в вожака племені 🐑🐏🐑 (за версією Наталі Мосейчук).

З усіх куточків України та з різних країн світу, в адресу іменинника летять щирі...прокльони.
В своїх "привітаннях" люди також згадують батьків та родичів іменинника, аж до сьомого коліна.

Сирський заявив, що Володимир Зеленський-це найкращий президент України якого він бачив, за весь час свого перебування на посаді головнокомандувача ЗСУ.

ЛГБТ спільнота (до якої часто відносять іменинника його опоненти), як і в минулі роки, виступила з заявою, що вони ніколи не мали нічого спільного з цим під#р@сом.

В цей святковий день, всі прихильники гаранта, можуть поставити собі та запалити ректальну свічку "За здоров'я Володимира Олександровича!".
"Справжніх фанатів Зе!", запрошуємо відвідати магазин дружини Дмитра Кулеби та придбати для себе спеціальну пробку з характерним логотипом " Зе!"

І особисте привітання:
"Щоб ти і твої рідні прожили все своє життя так, як українці за твого президентства!"
Амінь.
показати весь коментар
25.01.2026 19:15 Відповісти
+14
Как ты уже задолбал всех
показати весь коментар
25.01.2026 19:16 Відповісти
+13
А де згадується міжнародне право? Де повага до міжнародно визнаних кордонів і підписаних договорів? Де покарання злочинців? Які до біса компроміси? В якому законі Європи чи Україні є пункт про компроміси де злочинцю дозволяють забрати вкрадене чи добити свою жертву якщо він пообіцяє більше такого не робити? Давайте тоді введемо в Конституцію це право сильного, і випустимо всіх вбивць із в'язниць і запропонуємо це зробити в Європі і сша
показати весь коментар
25.01.2026 19:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кордони 1991?
показати весь коментар
25.01.2026 19:00 Відповісти
Які компроміси, пане президенте, Ви підпишите від імені України???!!!
показати весь коментар
25.01.2026 19:14 Відповісти
Ніхто нічого підписувати не буде - "компроміси" будуть "де факто"
показати весь коментар
25.01.2026 19:32 Відповісти
Зеленського дожимають. Ось результати останнього договорняка в Емыратах Ідемо на капітуляцію.

Українська делегація відкинула рашистський проект вирішення територіального питання виходом ЗСУ з території Донецької області. Підтверджена згода української сторони на створення на території Донецької та Луганської областей спецекономічної зони з двох частин, контрольованих,

https://x.com/StaVlb/status/2015473077509886320
відповідно, рф та Україною.

https://x.com/StaVlb/status/2015473124976812410
Підтверджена згода трьох сторін створити тристоронній консорціум під загальним управлінням США по експлуатації ЗАЕС. Камінь спотикання залишається старим - юридична приналежність станції. Як компроміс американці пропонують взагалі продаж станції США з тим, щоби вона працювала під юрисдикцією США. Сторони Сторони істотно просунулися у питаннях контролю за режимом припинення вогню, контролю та моніторингу за переміщенням військ та систем озброєнь уздовж Лінії розмежування та загальним скороченням їх чисельності, у питанні участі іноземних держав у системах такого контролю.

https://x.com/StaVlb/status/2015474792539771115
Сторони істотно просунулися у питаннях контролю за режимом припинення вогню, контролю та моніторингу за переміщенням військ та систем озброєнь уздовж Лінії розмежування та загальним скороченням їх чисельності, у питанні участі іноземних держав у системах такого контролю.

https://x.com/StaVlb/status/2015474792539771115
Українська делегація погодилася з запровадженням на території України верховенства європейського законодавства, яке забезпечує відсутність дискримінації за мовною чи релігійною ознакою.

https://x.com/StaVlb/status/2015476117172314601
домовилися домовлятися і надалі.
показати весь коментар
25.01.2026 21:57 Відповісти
Так у чому капітуляція, вояко диванний?
показати весь коментар
26.01.2026 06:22 Відповісти
988 року.
показати весь коментар
25.01.2026 19:38 Відповісти
...і запропонуй путіну, скасувати Оманські домовленості, Акела...
показати весь коментар
25.01.2026 19:01 Відповісти
Ну ти ж не пішов на фронт воювати, от і нікому було покарати злочинців та змусити ворога поважати кордони і право. Тому задовільняйся тим, що є.
показати весь коментар
25.01.2026 19:39 Відповісти
А що обов'язково всі на фронті повинні бути і сидіти в окопі з гранатою і ружжом? Я вже стільки задонатив на дрони і допоміг Україні, що точно в тилу зробив більше ніж я сидів би на фронті
показати весь коментар
26.01.2026 00:02 Відповісти
Тобто типу відкупився, а воюють до кордонів 1991 хай інші?
показати весь коментар
26.01.2026 06:24 Відповісти
Тобто, вмирають хай інші
показати весь коментар
26.01.2026 06:50 Відповісти
Він класичний приклад інфантилів, які в соцопитуванням верещать "ні переговорам! Жодних компросів" та паралельно шукають способи не йти на фронт захищати свій вибір.
показати весь коментар
26.01.2026 08:56 Відповісти
У тебе логіка ухилянта, який проти компромісів, але воювати не хоче, бо він "народжений донатити на дрони". Усі воїни могли б робити те саме що й ти, донатити і допомогати, якби ти хоч одного змінив. Бо злочинці не покарані, в ворог не дуже поважає кордони, отже твоєї допомоги вже недостатньо.
показати весь коментар
26.01.2026 08:55 Відповісти
ти цю маланську хуцпу перестань гонити-Україна її наслухалася за 5 років пі саме нехочу,а по українськи по суті,тиж ніби "презедент України" ?
показати весь коментар
25.01.2026 19:04 Відповісти
Компроміс - мати - я завтра покидаю курити -- тато - я покидаю пити - а ти дочка шо можеш зробити? - я можу покинути школу
показати весь коментар
25.01.2026 19:07 Відповісти
А що за компроміс? Зійтися посередині Дніпра?
показати весь коментар
25.01.2026 19:08 Відповісти
А про Україну не каже, до чого вона взагалі готова?
показати весь коментар
25.01.2026 19:09 Відповісти
ЗЄля, в свою чергу, має бути готовий до переїзду в Ростов чи Тель-Авів.
показати весь коментар
25.01.2026 19:09 Відповісти
Вова сьогодні з Лєнкою звалили з України, щоб могорич за день народження не ставити.😂😂😂
показати весь коментар
25.01.2026 19:24 Відповісти
По оману все здається як по годиннику...тут і дурному буде зрозуміло.
показати весь коментар
25.01.2026 19:10 Відповісти
Вождь плємєні, прєдводітєль команчєй ср"ний...
показати весь коментар
25.01.2026 19:12 Відповісти
...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
показати весь коментар
25.01.2026 20:00 Відповісти
Так теж непогано.
показати весь коментар
25.01.2026 19:16 Відповісти
Черчель-гавел? Черчегавел Потужний !!
Скумбрієрождений
показати весь коментар
25.01.2026 20:29 Відповісти
Как ты уже задолбал всех
показати весь коментар
25.01.2026 19:16 Відповісти
******* про компроміси, про домовленності з трумпом - але все-одно підводить зраду.
показати весь коментар
25.01.2026 19:16 Відповісти
А що план перемоги вже в туалетах офіса висить? А так все малював,так малював.
показати весь коментар
25.01.2026 19:17 Відповісти
Збирайтеся люди в кучу - вова чучу знов х*ючить!
показати весь коментар
25.01.2026 19:19 Відповісти
Які компроміси??? Україна не продається.
показати весь коментар
25.01.2026 19:20 Відповісти
Повертайся з Америки в тцк, там тобі дадуть відповідь 🙂
показати весь коментар
25.01.2026 19:41 Відповісти
Я живу в США вже більше 30 років і вік не дозволяє. Був би молодим, обов'язково б повернувся. Зрозумів ухилянт?
показати весь коментар
25.01.2026 20:21 Відповісти
Ну звичайно ж, типовий незламник він такий - за 60 або інвалід, проживає за кордоном або в тихому західному регіоні України, "задонатив" на ЗСУ сто тищ мільонів)))
показати весь коментар
26.01.2026 07:08 Відповісти
Відмазка ухилянта, якби ти не сцяв захищати країну - досі б підписав контракт 60+. А то лише верещати в коментах гасла гаразд, ясно?
показати весь коментар
26.01.2026 08:58 Відповісти
Американська сторона також?😳
Америка з кимось воює?🤨
Трамп вже всі війни припинив 🥸, які йому компроміси і навіщо?🙄
показати весь коментар
25.01.2026 19:29 Відповісти
А де потужне і безкомпромісне - "стоїмо там, де стоїмо"...вже ні ?
показати весь коментар
25.01.2026 19:38 Відповісти
Страшно даже спросить на какие компромиссы пойдут США... Техасу, Аляске и Гавайям мб смена флага предстоит.
показати весь коментар
25.01.2026 20:05 Відповісти
Балакун ні про що
показати весь коментар
25.01.2026 20:08 Відповісти
А від Америки який компроміс? Закрити очі на результат виборів в "Дії", та плюс дати Зеленскому пожиттєву амністію?
показати весь коментар
25.01.2026 20:35 Відповісти
А цікаво було б порахувати, скільки днів у році президент країни перебуває власне у країні. Бо останній рік, як мінімум, я бачу лише новини, як наш віслюк апокаліпсису гастролює по світу.
показати весь коментар
25.01.2026 20:41 Відповісти
Ну і чим Голобородько не лідер світу? Вказівки роздає всім і на повному серйозі. Хай тільки спробують не виконати.
показати весь коментар
25.01.2026 21:05 Відповісти
Компроміс- фсьо для чорчіля- гавела.
показати весь коментар
25.01.2026 21:27 Відповісти
Кто говорит виновному: "Ты прав", того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена;
Притчи Соломона.24.24
показати весь коментар
25.01.2026 22:54 Відповісти
Натякаєте на "лізу"? там вже природа прокляла відсутністю мізків
показати весь коментар
26.01.2026 01:02 Відповісти
 
 