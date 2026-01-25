Зеленський: До компромісу мають бути готові всі сторони, і американська також
Президент Володимир Зеленський заявив, що США намагаються знайти компроміс під час переговорів щодо припинення війни в Україні, але для компромісу потрібно, щоб всі три сторони були готові до нього.
Про це глава держави сказав під час пресконференції у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ.
Теритоіальне питання
Зеленський розповів, що під час тристоронніх переговорів в ОАЕ обговорювався "20-пунктний план і проблемні питання", яких, за його словами, стало менше.
Президент зазначив, що тривалий час РФ хоче зробити все, "щоб України не було на сході нашої держави".
"Вони (росіяни, – ред.) ставили це за ціль і абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї цілі. Наша позиція щодо територіальної цілісності України, яку потрібно поважати, повторювати не буду. Всі знають нашу позицію. Ми воюємо за свою державу, за своє. Ми не воюємо за територію чужої країни, тому я думаю, які можуть бути питання до нас. Так, це дві різні принципові позиції, українська і російська",- сказав глава держави.
До компромісу мають бути готові всі сторони
"Американці пробують знайти компроміс. Ми йдемо на те, що ми спілкуємось в трьосторонньому форматі. Це такі перші кроки для того, щоб знайти той самий компроміс. Але для компромісу потрібно, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона", - додав Зеленський.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українська делегація відкинула рашистський проект вирішення територіального питання виходом ЗСУ з території Донецької області. Підтверджена згода української сторони на створення на території Донецької та Луганської областей спецекономічної зони з двох частин, контрольованих,
відповідно, рф та Україною.
Підтверджена згода трьох сторін створити тристоронній консорціум під загальним управлінням США по експлуатації ЗАЕС. Камінь спотикання залишається старим - юридична приналежність станції. Як компроміс американці пропонують взагалі продаж станції США з тим, щоби вона працювала під юрисдикцією США. Сторони Сторони істотно просунулися у питаннях контролю за режимом припинення вогню, контролю та моніторингу за переміщенням військ та систем озброєнь уздовж Лінії розмежування та загальним скороченням їх чисельності, у питанні участі іноземних держав у системах такого контролю.
Сторони істотно просунулися у питаннях контролю за режимом припинення вогню, контролю та моніторингу за переміщенням військ та систем озброєнь уздовж Лінії розмежування та загальним скороченням їх чисельності, у питанні участі іноземних держав у системах такого контролю.
Українська делегація погодилася з запровадженням на території України верховенства європейського законодавства, яке забезпечує відсутність дискримінації за мовною чи релігійною ознакою.
домовилися домовлятися і надалі.
Америка з кимось воює?🤨
Трамп вже всі війни припинив 🥸, які йому компроміси і навіщо?🙄
