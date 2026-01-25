Зеленський: До компромісу мають бути готові всі сторони, і американська також

Президент Володимир Зеленський заявив, що США намагаються знайти компроміс під час переговорів щодо припинення війни в Україні, але для компромісу потрібно, щоб всі три сторони були готові до нього.

Про це глава держави сказав під час пресконференції у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ.

Теритоіальне питання

Зеленський розповів, що під час тристоронніх переговорів в ОАЕ обговорювався "20-пунктний план і проблемні питання", яких, за його словами, стало менше.

Президент зазначив, що тривалий час РФ хоче зробити все, "щоб України не було на сході нашої держави".

"Вони (росіяни, – ред.) ставили це за ціль і абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї цілі. Наша позиція щодо територіальної цілісності України, яку потрібно поважати, повторювати не буду. Всі знають нашу позицію. Ми воюємо за свою державу, за своє. Ми не воюємо за територію чужої країни, тому я думаю, які можуть бути питання до нас. Так, це дві різні принципові позиції, українська і російська",- сказав глава держави.

До компромісу мають бути готові всі сторони

"Американці пробують знайти компроміс. Ми йдемо на те, що ми спілкуємось в трьосторонньому форматі. Це такі перші кроки для того, щоб знайти той самий компроміс. Але для компромісу потрібно, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона", - додав Зеленський.

Мирні перемовини в ОАЕ

