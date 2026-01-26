Зеленський заслухав доповідь делегації після перемовин в ОАЕ: Говорили про складні політичні питання
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах із представниками США та РФ.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни.
Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні. Слава Україні!" - зазначив він.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
Михайло Иляш
26.01.2026 15:26
CrossFirenko
26.01.2026 15:23
Олександр Дніпро
26.01.2026 15:34
Анекдот? - ні реальність за яку проголосували
Але є до нього таке питання - коли на фронті мацковити постійно пруть , то нащо він вже два місяці вештається по теплим краям ( Флорида, Емірати ... ) , бо я не чув, щоб мацковитський НачГенШтабу Гєрасімов швендався по іншим країнам?
І нащо ЗСУ такий НачГенШтабу, що при першій можливості їде подалі від фронту?
- як втекти з награбованим і не відповідати за те що натворили?
- скільки потрібно відсипати трампону-*****, щоб не сісти в гуантанамо за розкрадання американської допомоги?
яке блд, важке політичне питання?
"Те, що я чую і читаю сьогодні, зокрема про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах, - це лише вперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні", - сказав Вадефуль у Ризі.
"І якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть тривати ще довго або не бути успішними на цьому етапі", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3597335
