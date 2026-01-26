УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6850 відвідувачів онлайн
Новини Тристоронні перемовини в ОАЕ
3 430 30

Зеленський заслухав доповідь делегації після перемовин в ОАЕ: Говорили про складні політичні питання

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах із представниками США та РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни.

Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні. Слава Україні!" - зазначив він.

Перемовини в ОАЕ: Зеленський заслухав доповідь делегації
Перемовини в ОАЕ: Зеленський заслухав доповідь делегації
Перемовини в ОАЕ: Зеленський заслухав доповідь делегації
Перемовини в ОАЕ: Зеленський заслухав доповідь делегації
Перемовини в ОАЕ: Зеленський заслухав доповідь делегації
Перемовини в ОАЕ: Зеленський заслухав доповідь делегації
Перемовини в ОАЕ: Зеленський заслухав доповідь делегації

Також читайте: Зеленський: До компромісу мають бути готові всі сторони, і американська також

Мирні перемовини в ОАЕ

Також читайте: Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27634) перемовини (3734)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Зібрались якось еврей, татарин, рузкій, абхаз і грузин говорити про долю України.

Анекдот? - ні реальність за яку проголосували
показати весь коментар
26.01.2026 15:26 Відповісти
+22
Говорили, як вивід військ з Донбасу подати, як Потужну перемогу.
показати весь коментар
26.01.2026 15:23 Відповісти
+20
Зміг здати Південь України та ЗАЕС без бою - зможе здати і всю Донецьку область.
показати весь коментар
26.01.2026 15:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Говорили, як вивід військ з Донбасу подати, як Потужну перемогу.
показати весь коментар
26.01.2026 15:23 Відповісти
Так вже пройшла інфа, що українська сторона, представлена головою Умеровим, який досі не повертається в Україну, про згоду на створення вільної економічної зони типу Приднітров'я на окупованих територіях. Тобто українці ще будуть торгувати і виділяти дотації на окуповані території. Повний треш
показати весь коментар
26.01.2026 15:48 Відповісти
Щось вираз морд у потужних "переговірників" вказує на те,що їх десь у туза гатили (як мінімум)...
показати весь коментар
26.01.2026 16:37 Відповісти
Так він РЯТУВАТИ і РЕМОНТУВАТИ пішов, з батальйоном охорони з УДО, чи заслуховує ????
показати весь коментар
26.01.2026 15:24 Відповісти
Зібрались якось еврей, татарин, рузкій, абхаз і грузин говорити про долю України.

Анекдот? - ні реальність за яку проголосували
показати весь коментар
26.01.2026 15:26 Відповісти
Глянув на світлини - я раніше не думав , що НачГенШтабу Гнатов такий вгодований ... вже як Умєров став.

Але є до нього таке питання - коли на фронті мацковити постійно пруть , то нащо він вже два місяці вештається по теплим краям ( Флорида, Емірати ... ) , бо я не чув, щоб мацковитський НачГенШтабу Гєрасімов швендався по іншим країнам?

І нащо ЗСУ такий НачГенШтабу, що при першій можливості їде подалі від фронту?
показати весь коментар
26.01.2026 17:46 Відповісти
Говорили балакали а ше стільки говорити балакати
показати весь коментар
26.01.2026 15:26 Відповісти
На фото переговорна делегація України в АОЄ була веселіша ніж на цих світлинах 😸. Доречі думки в голос на зустрічі один на один з росіянами Умєров користувався перекладачем? Цікаво, чисто для себе, поржати як він белькоче українською і його перекладають на російську 😸
показати весь коментар
26.01.2026 15:27 Відповісти
Зміг здати Південь України та ЗАЕС без бою - зможе здати і всю Донецьку область.
показати весь коментар
26.01.2026 15:34 Відповісти
... без бою за тиждень.
показати весь коментар
26.01.2026 15:46 Відповісти
як можна таке писати про ..лідора всєго прагресівнаго чєловєчєства ..
показати весь коментар
26.01.2026 15:43 Відповісти
Він вже не лідор, він тепер міравой фєнамєн.
показати весь коментар
26.01.2026 15:47 Відповісти
У нього ще святковий олівьє не встиг переваритися..Може той во...заворот трапитися...
показати весь коментар
26.01.2026 16:39 Відповісти
перекрити наглухо вентиль дружби, а ще краще - підірвати нахрін ту трубу - тоді не буде складних політичних питань
показати весь коментар
26.01.2026 15:41 Відповісти
Прикольні фотки..... Це виглядає так, як коту намагаються пояснити правила дорожнього руху. Коту цікаво, але результату нуль.....
показати весь коментар
26.01.2026 15:43 Відповісти
Фото та відео фіксаціє є. Щоб потім довго не шукали доказів державної зради.
показати весь коментар
26.01.2026 15:44 Відповісти
СВІТОВІ ВОРОГИ УКРАЇНИ НІЯК НЕ МОЖУТЬ ДОГОВОРИТИСЯ ПРО МИР В УКРАЇНІ.ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ
показати весь коментар
26.01.2026 16:21 Відповісти
Три дня как приехали,а сегодня заслушал,покушал,пописял,фху мерзость.
показати весь коментар
26.01.2026 16:23 Відповісти
- як здати території ***** і впарити це вкраїнчикам як перемогу?
- як втекти з награбованим і не відповідати за те що натворили?
- скільки потрібно відсипати трампону-*****, щоб не сісти в гуантанамо за розкрадання американської допомоги?

яке блд, важке політичне питання?
показати весь коментар
26.01.2026 16:27 Відповісти
Свою заяву Вадефуль зробив після переговорів між російськими, українськими та американськими посланцями в Абу-Дабі, що відбулися у вихідні.

"Те, що я чую і читаю сьогодні, зокрема про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах, - це лише вперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні", - сказав Вадефуль у Ризі.

"І якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть тривати ще довго або не бути успішними на цьому етапі", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3597335
показати весь коментар
26.01.2026 16:45 Відповісти
заголовки - наче дебільній дитині шось кажуть щоб відїбалась....
показати весь коментар
26.01.2026 17:08 Відповісти
Якщо би людина із медичною освітою проаналізувала фото під час вищевказаної зустрічі - поставила би попередній діагноз половині присутніх:
Ожиріння 3 ступеня (морбідне ожиріння)
Мівіна дається взнаки!
показати весь коментар
26.01.2026 17:56 Відповісти
Обзор от ИИ

Часте вживання «Мівіни» (локшини швидкого приготування) може призвести до ожиріння через високу калорійність, велику кількість швидких вуглеводів та шкідливих жирів при низькій поживній цінності
. Регулярне споживання (2+ рази на тиждень) підвищує ризик метаболічного синдрому, що включає збільшення вісцерального жиру, високий тиск та діабет.
Основні причини зв'язку «Мівіни» з ожирінням:
Висока калорійність та жири: Локшину часто обсмажують на пальмовій олії, що збільшує кількість насичених жирів.Рафіновані вуглеводи: Виготовлена з білого борошна вищого гатунку, яке швидко засвоюється, викликаючи різкі стрибки цукру в крові та відкладення жиру.Відсутність поживних речовин: Продукт майже не містить клітковини, білка, вітамінів та мінералів, що призводить до швидкого повернення почуття голоду і переїдання.Глутамат натрію (MSG): Посилює смак, стимулюючи апетит та споживання
показати весь коментар
26.01.2026 19:09 Відповісти
в бункері про це не знають....
показати весь коментар
26.01.2026 19:11 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2026 20:41 Відповісти
Насправді Трамп мав можливість закінчити війну ще влітку минулого року в Анкориджі на Алясці. Коли посадив Путлера в свій лімузин, де без свідків цілком міг сказати наступне: 'Вова, зараз у тебе головним завданням є повернутися додому. Поки що шансів на це в тебе 50 на 50: або ти прямо сьогодні віддаєш наказ припинити бойові дії та почати відвід військ на лінію 24-го лютого, після чого ми на кілька днів (поки наказ виконуватимуть їдемо грати в гольф у Флориди; або ж тебе звідси відвезуть в Гаагу чи в Київ (я з Зеленським пораджусь). Охорона? Ти її даремно взяв із собою, бо якщо вони почнуть рипатися, то їх покладуть всіх за кілька хвилин - ну ти ж розумієш. Да, радіозв'язок блоковано перешкодами, так що нічого ти звідси без мого дозволу не передасиш'. Думаю, що путлер в такому випадку не став би мужньо ковтати ампулу з цианідом, зашиту у вузол краватки. Ймовірним був би варіант його 'зустрічі з Кіндратом' (як колись у болгарського царя Бориса під час розмови з Гітлером), але це також вирішило б усі проблеми. (Ну стало раптом ВВП зле. Що з цим поробиш?)
показати весь коментар
26.01.2026 18:22 Відповісти
Невже Умеров повернувся в Україну???? Чому тоді НАБУ спить і не арештовує цю суку бо після фотосесії як чкурне на нову батьківщину що хрен його потім повернеш в рідні тенета.
показати весь коментар
26.01.2026 19:25 Відповісти
Переговори з російськими терористами: чи такий уже й хороший кошик Трампа для наших яєць?
https://www.youtube.com/watch?v=q8Yi_f7Z4Jc
показати весь коментар
26.01.2026 21:13 Відповісти
 
 