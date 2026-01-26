Зеленський заслухав доповідь делегації після перемовин в ОАЕ: Говорили про складні політичні питання

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах із представниками США та РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни.

Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні. Слава Україні!" - зазначив він.















Також читайте: Зеленський: До компромісу мають бути готові всі сторони, і американська також

Мирні перемовини в ОАЕ

Також читайте: Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%, - Зеленський