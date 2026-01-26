Во время переговоров в ОАЭ обсуждали возможную американскую миротворческую миссию в Донецкой области, - NYT

Во время двухдневных переговоров в Абу-Даби представители Украины и США обсуждали размещение миротворческих сил США в Донецкой области или создание демилитаризованной зоны.

Об этом пишетThe New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ отвергает некоторые пункты 

Издание отмечает, что РФ находится под давлением экономических проблем, что затрудняет дальнейшее финансирование войны, поэтому глава Кремля Владимир Путин демонстрирует готовность рассматривать мирные инициативы.

NYT пишет, что Путин хочет воспользоваться преимуществами восстановленных отношений с Вашингтоном в лице президента США Дональда Трампа, которого в статье называют "наиболее дружелюбным к Кремлю американским лидером за последние годы".

В то же время Россия не соглашается на некоторые пункты, которые Украина считает ключевыми для послевоенных гарантий безопасности. В частности, российская сторона не принимает возможность размещения на территории Украины военных контингентов стран НАТО. Украина, со своей стороны, не соглашается на передачу России контроля над всей Донецкой областью.

Миротворцы или демилитаризованная зона 

Отмечается, что во время переговоров американская и украинская делегации обсуждали размещение нейтральных сил миротворцев на части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны.

"Но Россия отвергает любые урегулирования в вопросах территорий, которые отличаются от договоренностей, достигнутых между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на саммите на Аляске. Речь идет, в частности, о требовании отказа Украины от временно оккупированных территорий Донбасса", - говорится в статье.

Ага і ще кожному українцю виплатити по $10000
Сша мали повернути нам крим своїми військами ще в 2014 році за будапештським меморандумом.
На Донбасі Кацапія, США і Зеля узгодили створити Офшор - "Вільна економічна зона". Зелі запропоновано 800 лярдів "На відбудову України", і підписати безмитну зону з США - "Прощай ЄС". Кацапія дістає можливість через Офшор, яким буде володіти, купувати і продавати що забажає не попадаючи під санкції. Вибори вже побоку. Зелі вони теж вже не потрібні.
Не відмовлюсь. За війну вони винні набагато більше.
Ні, не мали.
Ти хочеш сказати що сша нас просто обманули і вкрали ядерну зброю задарма?
Так то була радянська ЯЗ на території Україна ,яка не підпорядковувалась Україні ,а якщо б Україна спробувала її забрати ( а ким вона могла її забрати ? ) ,то отримала санкції від Заходу ,або навть війну з рашкою ще тоді ,а не в 2014. І незалежність України закінчилась ,ще б на початку 90-х років.
Нас ніхто не обманював. В ніяку зброю в нас не крали
Піздіти - не мішки тягати.
Та вони можуть хоч ельфійський десант обговорювати, толку з цього нуль
Шо там обговорювати? Відро червоної ікри і двадцять рулонів туалетного паперу.
…на одного Вітька.
Цього не буде. Донні хоче бути весь в білому - він точно не ввяжеться в найбільшу війну проти РФ, де втрати в сторін ідуть на сотні тисяч
Ніхто через Україну не починатиме Третю Світову війну ,тим більше багато людей на Заході до цих пір вважають Україну і рашку однією державою -СССР ,і кажуть прямим текстом - що " це ваші розбірки ,ви жили разом в одній державі,так і живіть і далі і не морочіть нам голови " Ось такі от реалії ,про які гівномарафонівські пропагандисти ніколи не скажуть .
Яка може бути "миротворча місія" коли один гарант територіальної цілісності України є спільником агресора - другого гаранта територіальної цільності України? Це штучна ситуація в якій два мародери на брудершафт грабують корисні копалини Донбасу. Один багатіє, а інший накопичує на третій тур війни...
Це все марення, яке будуть справляти десятиліттями.
Перемовини це по плану
Водевіль чи Резинка
(потрібне підкреслити)
