Во время переговоров в ОАЭ обсуждали возможную американскую миротворческую миссию в Донецкой области, - NYT
Во время двухдневных переговоров в Абу-Даби представители Украины и США обсуждали размещение миротворческих сил США в Донецкой области или создание демилитаризованной зоны.
Об этом пишетThe New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ отвергает некоторые пункты
Издание отмечает, что РФ находится под давлением экономических проблем, что затрудняет дальнейшее финансирование войны, поэтому глава Кремля Владимир Путин демонстрирует готовность рассматривать мирные инициативы.
NYT пишет, что Путин хочет воспользоваться преимуществами восстановленных отношений с Вашингтоном в лице президента США Дональда Трампа, которого в статье называют "наиболее дружелюбным к Кремлю американским лидером за последние годы".
В то же время Россия не соглашается на некоторые пункты, которые Украина считает ключевыми для послевоенных гарантий безопасности. В частности, российская сторона не принимает возможность размещения на территории Украины военных контингентов стран НАТО. Украина, со своей стороны, не соглашается на передачу России контроля над всей Донецкой областью.
Миротворцы или демилитаризованная зона
Отмечается, что во время переговоров американская и украинская делегации обсуждали размещение нейтральных сил миротворцев на части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны.
"Но Россия отвергает любые урегулирования в вопросах территорий, которые отличаются от договоренностей, достигнутых между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на саммите на Аляске. Речь идет, в частности, о требовании отказа Украины от временно оккупированных территорий Донбасса", - говорится в статье.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
