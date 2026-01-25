Під час перемовин в ОАЕ обговорювали можливу американську миротворчу місію на Донеччині, - NYT

Під час дводенних перемовин в Абу-Дабі представники України та США обговорювали розміщення миротворчих сил США в Донецькій області або створення демілітаризованої зони.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, обізнані з перебігом консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ відкидає деякі пункти 

Видання зазначає, що РФ перебуває під тиском економічних проблем, що ускладнює подальше фінансування війни, тому глава Кремля Володимир Путін демонструє готовність розглядати мирні ініціативи.

NYT пише, що Путін хоче скористатися перевагами відновлених відносин із Вашингтоном в особі президента США Дональда Трампа, якого у статті називають "найбільш дружнім до Кремля американським лідером за останні роки".

Водночас Росія не погоджується на деякі пункти, які Україна вважає ключовими для післявоєнних гарантій безпеки. Зокрема, російська сторона не приймає можливість розміщення на території України військових контингентів країн НАТО. Україна, зі свого боку, не погоджується на передачу Росії контролю над усією Донеччиною.

Миротворці або демілітаризована зона 

Зазначається, що під час перемовин американські й українські делегації обговорювали розміщення нейтральних сил миротворців на частині Донецької області або створення демілітаризованої зони.

"Але Росія відхиляє будь-які врегулювання в питання територій, які відрізняються від домовленостей, досягнутих між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на саміті на Алясці. Йдеться, зокрема, про вимогу відмови України від тимчасово окупованих територій Донбасу", - сказано у статті.

Топ коментарі
Ага і ще кожному українцю виплатити по $10000
26.01.2026 00:14
Сша мали повернути нам крим своїми військами ще в 2014 році за будапештським меморандумом.
26.01.2026 00:03
На Донбасі Кацапія, США і Зеля узгодили створити Офшор - "Вільна економічна зона". Зелі запропоновано 800 лярдів "На відбудову України", і підписати безмитну зону з США - "Прощай ЄС". Кацапія дістає можливість через Офшор, яким буде володіти, купувати і продавати що забажає не попадаючи під санкції. Вибори вже побоку. Зелі вони теж вже не потрібні.
26.01.2026 00:13
26.01.2026 00:02
Не відмовлюсь. За війну вони винні набагато більше.
26.01.2026 01:40
Так то була радянська ЯЗ на території Україна ,яка не підпорядковувалась Україні ,а якщо б Україна спробувала її забрати ( а ким вона могла її забрати ? ) ,то отримала санкції від Заходу ,або навть війну з рашкою ще тоді ,а не в 2014. І незалежність України закінчилась ,ще б на початку 90-х років.
26.01.2026 03:35
26.01.2026 03:35 Відповісти
Та вони можуть хоч ельфійський десант обговорювати, толку з цього нуль
26.01.2026 00:04
Шо там обговорювати? Відро червоної ікри і двадцять рулонів туалетного паперу.
26.01.2026 00:10
…на одного Вітька.
26.01.2026 00:13
26.01.2026 01:05
Ніхто через Україну не починатиме Третю Світову війну ,тим більше багато людей на Заході до цих пір вважають Україну і рашку однією державою -СССР ,і кажуть прямим текстом - що " це ваші розбірки ,ви жили разом в одній державі,так і живіть і далі і не морочіть нам голови " Ось такі от реалії ,про які гівномарафонівські пропагандисти ніколи не скажуть .
26.01.2026 03:29
26.01.2026 03:29
Яка може бути "миротворча місія" коли один гарант територіальної цілісності України є спільником агресора - другого гаранта територіальної цільності України? Це штучна ситуація в якій два мародери на брудершафт грабують корисні копалини Донбасу. Один багатіє, а інший накопичує на третій тур війни...
26.01.2026 05:21
26.01.2026 05:21
Це все марення, яке будуть справляти десятиліттями.
26.01.2026 08:58
26.01.2026 08:58
Перемовини це по плану
Водевіль чи Резинка
(потрібне підкреслити)
26.01.2026 09:29
 
 