Під час перемовин в ОАЕ обговорювали можливу американську миротворчу місію на Донеччині, - NYT

Під час дводенних перемовин в Абу-Дабі представники України та США обговорювали розміщення миротворчих сил США в Донецькій області або створення демілітаризованої зони.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, обізнані з перебігом консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ відкидає деякі пункти

Видання зазначає, що РФ перебуває під тиском економічних проблем, що ускладнює подальше фінансування війни, тому глава Кремля Володимир Путін демонструє готовність розглядати мирні ініціативи.

NYT пише, що Путін хоче скористатися перевагами відновлених відносин із Вашингтоном в особі президента США Дональда Трампа, якого у статті називають "найбільш дружнім до Кремля американським лідером за останні роки".

Водночас Росія не погоджується на деякі пункти, які Україна вважає ключовими для післявоєнних гарантій безпеки. Зокрема, російська сторона не приймає можливість розміщення на території України військових контингентів країн НАТО. Україна, зі свого боку, не погоджується на передачу Росії контролю над усією Донеччиною.

Миротворці або демілітаризована зона

Зазначається, що під час перемовин американські й українські делегації обговорювали розміщення нейтральних сил миротворців на частині Донецької області або створення демілітаризованої зони.

"Але Росія відхиляє будь-які врегулювання в питання територій, які відрізняються від домовленостей, досягнутих між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на саміті на Алясці. Йдеться, зокрема, про вимогу відмови України від тимчасово окупованих територій Донбасу", - сказано у статті.

Мирні перемовини в ОАЕ

