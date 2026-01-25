УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9347 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Окупація Росією ЗАЕС
12 386 125

Москва пропонує розділити електрику Запорізької АЕС між Україною та РФ, - Politico

Переговори між делегаціями України та РФ в Абу-Дабі переважно були сконцентровані на економічних питаннях.

Про це заявили американські чиновники, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, українські та російські посадовці зустрінуться наступного тижня в Абу-Дабі для нового раунду мирних переговорів. Також стверджується, що "два дні зустрічей цього тижня не дали конкретних результатів".

"Значна частина переговорів цього тижня була зосереджена на економіці, а також на питанні, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію, яку окупували російські війська. Угоди не було досягнуто, але прагнення, яке підтримує Москва, полягає в тому, щоб Україна та Росія розподілили виробництво електроенергії з цієї станції, яка є найбільшою в Європі.

Офіційної інформації щодо обговорення питання ЗАЕС наразі немає.

Мирні перемовини в ОАЕ

Автор: 

ОАЕ (423) перемовини (3731) ЗАЕС (1520)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
москва іде нах з України
показати весь коментар
25.01.2026 10:25 Відповісти
+27
Безпечно накопичувати біля ЗАЕС війська для подальшого наступу? "Хитрий" план в кацапів 🤔
показати весь коментар
25.01.2026 10:27 Відповісти
+26
Так уже москва делила ЧФ(83% себе, 17% Украине).
показати весь коментар
25.01.2026 10:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
55 дюймів в шапці? Тобто, десь 132 см без неї.
Тепер зрозуміло, навіщо йому такі каблуки 😂
показати весь коментар
25.01.2026 12:28 Відповісти
Бооожжже... Вони вже не соромляться хоч щось вигрісти з сусіда
показати весь коментар
25.01.2026 12:10 Відповісти
У 2025 рашисти про "розподіл" навіть чути не бажали.
І навіщо іі (ЗАЕС) зєля подарував рашистам у 2022?!
показати весь коментар
25.01.2026 12:13 Відповісти
Моє-то моє, а твоє - то наше.
показати весь коментар
25.01.2026 14:31 Відповісти
Гандони
показати весь коментар
25.01.2026 12:19 Відповісти
Пропоную кацапам розділити їхнього путіна.
Я б з задоволенням повісив його макітру на стіну, поряд з кабанячою головою
показати весь коментар
25.01.2026 12:21 Відповісти
Або під контроль Україні, або буде стояти мертвим балластом на бюджеті росії - все інше ЗРАДА.
показати весь коментар
25.01.2026 12:35 Відповісти
Розділення Запорізької АЕС між Україною та кацапами є автоматичне визнання окупованих територій за московією . Кацапи ідуть-нах !
показати весь коментар
25.01.2026 12:58 Відповісти
Хібашо пустити половину напруги прямо всраку х*йлу...
показати весь коментар
25.01.2026 13:11 Відповісти
це підтверджує нездатність москалів самостійно запустити ЗАЕС. Вона модернізована українським і західним обладнанням. Жодних поступок і угод москалям.
Але після всіх останніх корупційних зашкварів від міндічтварин можна очікувати все що завгодно.
показати весь коментар
25.01.2026 13:16 Відповісти
- Палавіна мая, палавіна наша.
показати весь коментар
25.01.2026 13:18 Відповісти
В нас не повинно бути нічого загального з цім генетичним інкубатором більшовиків.
Назавжди.
показати весь коментар
25.01.2026 13:56 Відповісти
Ага. Давайте узаконимо окупацію.
показати весь коментар
25.01.2026 14:01 Відповісти
ЧТО вы обсуждаете?
"розподілили виробництво електроенергії" - это что и как???
показати весь коментар
25.01.2026 15:01 Відповісти
поділимо по-братськи
показати весь коментар
25.01.2026 15:17 Відповісти
А як щодо поділу електроенергії Курської АЕС на двох? Слабо?
показати весь коментар
25.01.2026 15:27 Відповісти
переговори про УСЕ - лише після відповзання Московії взад, на міжнародновизнані кордони 2013го року... навіть блдське ООН не заперечуватиме.. ну, хіба що ідіоти-мародери Трумпа зі своїм примітивним вошьдьом-баригою....
показати весь коментар
25.01.2026 16:12 Відповісти
Окупанти хочуть щоб Україна на це погодилася сама. Потім в суді скажуть що не було ніякої окупації а навпаки Україна сама винна.
показати весь коментар
25.01.2026 17:36 Відповісти
какой такой Украиной? ведь никакой Украины не существует))))
показати весь коментар
25.01.2026 18:00 Відповісти
Усi касаби повиннi бути вирiзанi до 5-го колiна. ☝
показати весь коментар
25.01.2026 18:08 Відповісти
Охирели не иначе!
показати весь коментар
25.01.2026 20:07 Відповісти
зря ми тоді не захопили Курську АЕС. За крок були. Побоялися....
показати весь коментар
26.01.2026 01:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 