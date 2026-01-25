Москва пропонує розділити електрику Запорізької АЕС між Україною та РФ, - Politico
Переговори між делегаціями України та РФ в Абу-Дабі переважно були сконцентровані на економічних питаннях.
Про це заявили американські чиновники, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Як зазначається, українські та російські посадовці зустрінуться наступного тижня в Абу-Дабі для нового раунду мирних переговорів. Також стверджується, що "два дні зустрічей цього тижня не дали конкретних результатів".
"Значна частина переговорів цього тижня була зосереджена на економіці, а також на питанні, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію, яку окупували російські війська. Угоди не було досягнуто, але прагнення, яке підтримує Москва, полягає в тому, щоб Україна та Росія розподілили виробництво електроенергії з цієї станції, яка є найбільшою в Європі.
Офіційної інформації щодо обговорення питання ЗАЕС наразі немає.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
