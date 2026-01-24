В Абу-Дабі Україна та Росія мали зустріч без американців, - Axios

Тристоронні переговори в ОАЕ

Під час перемовин України, США та Росії в Абу-Дабі українська делегація зустрічалася з російською і в двосторонньому форматі – без американців. 

Про це пише Axios з посиланням на неназваних українських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч без американців

Видання пише, що під час перемовин 23-24 січня українська та російська делегація зустрілися за посередництва американців, а також і напряму — присутності представників США. 

Крім цього, переговірні команди мали зустріч з очільником ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом. ОАЕ раніше виступали посередником між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими.

Що передувало?

Тихенько під шумок треба було пару двушечок закинути, нічого зайвого просто бізнес..
24.01.2026 20:56
24.01.2026 20:56 Відповісти
а дарма напряму.
Рівень представництва різний. Навіть рівень Гнатова (начальника Генштабу ЗСУ) на два порядки перевищує рівень командира касапської делегації.
Це було приниження нашої делегації.
24.01.2026 20:53 Відповісти
А Зельоні про це мовчать. Зеля тільки конструктивом хвалиться, а решта співають про тристоронню зустріч.
24.01.2026 20:54
24.01.2026 20:54 Відповісти
Дрочунів не було )
показати весь коментар
24.01.2026 20:50 Відповісти
А саме яких, ти маєш на увазі?
показати весь коментар
24.01.2026 21:35 Відповісти
Американців.
показати весь коментар
24.01.2026 21:36 Відповісти
"про НА ДВА ПОРЯДКИ первищувала українська делегація , я би посперечалася , знаючи про Умєрова та Аброхамію ... Й НЕ ФАХІВЦЯ В ДИПЛОМАТІЇ генерала -розвідника в статусі ниньошнього Єрмака з ОПи .

"Російська делегація складалася з трьох осіб.

Найвищий за рангом - начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) Ігор Костюков, про участь якого раніше офіційно повідомляв Кремль,якого західні ЗМІ пов'язують із вербуванням сирійців для "ПВК Вагнера".

Ще один високопоставлений представник - перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін. Його участь публічно не анонсувалася.Людина Путіна для складних місій Олександр Зорін - генерал-лейтенант ГРУ, уродженець Харкова 1968 року. Він двічі обіймав посаду військового аташе РФ у Японії, а у 2016-2017 роках був спецпредставником Міноборони Росії в Женеві на переговорах щодо припинення вогню в Сирії.

Третім учасником делегації був перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.
показати весь коментар
24.01.2026 21:46 Відповісти
https://renews.com.ua/politika/peregovori-v-aby-dabi-24-sichnia-pro-sho-********-domovilas-z-rf/

.....

що по політичній секції значного прогресу досягнуто не було: Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, ************** щонайменше від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення Україною своїх військ з неокупованої частини Донецької області.

"Проте на військовій підгрупі сторонам вдалось просунутись. Обговорювались питання, чи потрібне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій та припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені", - уточнило джерело.

За його словами, військова підгрупа домовилась за тиждень - до наступної зустрічі, підготувати визначення термінів - того, що буде трактуватись як режим припинення бойових дій, режим припинення вогню, що вважати їх порушенням тощо. На наступній зустрічі переговірники мають обмінятись цими дефініціями.
показати весь коментар
24.01.2026 21:54 Відповісти
Перемовний процес переходить на «фінішну пряму», - радник Офісу Президента Лещенко.
показати весь коментар
24.01.2026 20:55 Відповісти
