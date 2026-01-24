В Абу-Дабі Україна та Росія мали зустріч без американців, - Axios
Під час перемовин України, США та Росії в Абу-Дабі українська делегація зустрічалася з російською і в двосторонньому форматі – без американців.
Про це пише Axios з посиланням на неназваних українських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч без американців
Видання пише, що під час перемовин 23-24 січня українська та російська делегація зустрілися за посередництва американців, а також і напряму — присутності представників США.
Крім цього, переговірні команди мали зустріч з очільником ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом. ОАЕ раніше виступали посередником між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
Рівень представництва різний. Навіть рівень Гнатова (начальника Генштабу ЗСУ) на два порядки перевищує рівень командира касапської делегації.
Це було приниження нашої делегації.
Його щастя, що його адміни захрести, а то би пішов шукати мокшу біля Зміїного.
"Російська делегація складалася з трьох осіб.
Найвищий за рангом - начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) Ігор Костюков, про участь якого раніше офіційно повідомляв Кремль,якого західні ЗМІ пов'язують із вербуванням сирійців для "ПВК Вагнера".
Ще один високопоставлений представник - перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін. Його участь публічно не анонсувалася.Людина Путіна для складних місій Олександр Зорін - генерал-лейтенант ГРУ, уродженець Харкова 1968 року. Він двічі обіймав посаду військового аташе РФ у Японії, а у 2016-2017 роках був спецпредставником Міноборони Росії в Женеві на переговорах щодо припинення вогню в Сирії.
Третім учасником делегації був перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.
що по політичній секції значного прогресу досягнуто не було: Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, щонайменше від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення Україною своїх військ з неокупованої частини Донецької області.
"Проте на військовій підгрупі сторонам вдалось просунутись. Обговорювались питання, чи потрібне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій та припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені", - уточнило джерело.
За його словами, військова підгрупа домовилась за тиждень - до наступної зустрічі, підготувати визначення термінів - того, що буде трактуватись як режим припинення бойових дій, режим припинення вогню, що вважати їх порушенням тощо. На наступній зустрічі переговірники мають обмінятись цими дефініціями.
Зєля юрист, чому він не пояснить це власному народові (і усьому світові)?