В Абу-Дабі Україна та Росія мали зустріч без американців, - Axios

Під час перемовин України, США та Росії в Абу-Дабі українська делегація зустрічалася з російською і в двосторонньому форматі – без американців.

Про це пише Axios з посиланням на неназваних українських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч без американців

Видання пише, що під час перемовин 23-24 січня українська та російська делегація зустрілися за посередництва американців, а також і напряму — присутності представників США.

Крім цього, переговірні команди мали зустріч з очільником ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом. ОАЕ раніше виступали посередником між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими.

Що передувало?

