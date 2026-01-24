В Абу-Даби Украина и Россия провели встречу без американцев, - Axios
Во время переговоров Украины, США и России в Абу-Даби украинская делегация встречалась с российской и в двустороннем формате – без американцев.
Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча без американцев
Издание пишет, что во время переговоров 23-24 января украинская и российская делегации встретились при посредничестве американцев, а также напрямую – в присутствии представителей США.
Кроме этого, переговорные команды провели встречу с главой ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом. ОАЭ ранее выступали посредником между Украиной и Россией по обмену военнопленными.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рівень представництва різний. Навіть рівень Гнатова (начальника Генштабу ЗСУ) на два порядки перевищує рівень командира касапської делегації.
Це було приниження нашої делегації.
Його щастя, що його адміни захрести, а то би пішов шукати мокшу біля Зміїного.
ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ.
"Російська делегація складалася з трьох осіб.
Найвищий за рангом - начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) Ігор Костюков, про участь якого раніше офіційно повідомляв Кремль,якого західні ЗМІ пов'язують із вербуванням сирійців для "ПВК Вагнера".
Ще один високопоставлений представник - перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін. Його участь публічно не анонсувалася.Людина Путіна для складних місій Олександр Зорін - генерал-лейтенант ГРУ, уродженець Харкова 1968 року. Він двічі обіймав посаду військового аташе РФ у Японії, а у 2016-2017 роках був спецпредставником Міноборони Росії в Женеві на переговорах щодо припинення вогню в Сирії.
Третім учасником делегації був перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.
що по політичній секції значного прогресу досягнуто не було: Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, ************** щонайменше від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення Україною своїх військ з неокупованої частини Донецької області.
"Проте на військовій підгрупі сторонам вдалось просунутись. Обговорювались питання, чи потрібне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій та припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені", - уточнило джерело.
За його словами, військова підгрупа домовилась за тиждень - до наступної зустрічі, підготувати визначення термінів - того, що буде трактуватись як режим припинення бойових дій, режим припинення вогню, що вважати їх порушенням тощо. На наступній зустрічі переговірники мають обмінятись цими дефініціями.
Зєля юрист, чому він не пояснить це власному народові (і усьому світові)?