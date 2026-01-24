Новости Мирные переговоры
В Абу-Даби Украина и Россия провели встречу без американцев, - Axios

Трехсторонние переговоры в ОАЭ

Во время переговоров Украины, США и России в Абу-Даби украинская делегация встречалась с российской и в двустороннем формате – без американцев. 

Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча без американцев

Издание пишет, что во время переговоров 23-24 января украинская и российская делегации встретились при посредничестве американцев, а также напрямую – в присутствии представителей США. 

Кроме этого, переговорные команды провели встречу с главой ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом. ОАЭ ранее выступали посредником между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

Что предшествовало?

+23
Тихенько під шумок треба було пару двушечок закинути, нічого зайвого просто бізнес..
24.01.2026 20:56 Ответить
а дарма напряму.
Рівень представництва різний. Навіть рівень Гнатова (начальника Генштабу ЗСУ) на два порядки перевищує рівень командира касапської делегації.
Це було приниження нашої делегації.
24.01.2026 20:53 Ответить
А Зельоні про це мовчать. Зеля тільки конструктивом хвалиться, а решта співають про тристоронню зустріч.
24.01.2026 20:54 Ответить
Дрочунів не було )
24.01.2026 20:50 Ответить
А саме яких, ти маєш на увазі?
24.01.2026 21:35 Ответить
Американців.
24.01.2026 21:36 Ответить
а дарма напряму.
Рівень представництва різний. Навіть рівень Гнатова (начальника Генштабу ЗСУ) на два порядки перевищує рівень командира касапської делегації.
Це було приниження нашої делегації.
24.01.2026 20:53 Ответить
Фу, яке ти кончене. Ти можеш як людина спілкуватись? Чи ти поосто знажш, що в неті тобі ніхто не виб'є зуби за гнилий язик і робить тебе таким борзим?
24.01.2026 21:09 Ответить
то типовий 73/43%зебіл з мого кондуїту.
Його щастя, що його адміни захрести, а то би пішов шукати мокшу біля Зміїного.
ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ.
24.01.2026 21:22 Ответить
"про НА ДВА ПОРЯДКИ первищувала українська делегація , я би посперечалася , знаючи про Умєрова та Аброхамію ... Й НЕ ФАХІВЦЯ В ДИПЛОМАТІЇ генерала -розвідника в статусі ниньошнього Єрмака з ОПи .

"Російська делегація складалася з трьох осіб.

Найвищий за рангом - начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) Ігор Костюков, про участь якого раніше офіційно повідомляв Кремль,якого західні ЗМІ пов'язують із вербуванням сирійців для "ПВК Вагнера".

Ще один високопоставлений представник - перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін. Його участь публічно не анонсувалася.Людина Путіна для складних місій Олександр Зорін - генерал-лейтенант ГРУ, уродженець Харкова 1968 року. Він двічі обіймав посаду військового аташе РФ у Японії, а у 2016-2017 роках був спецпредставником Міноборони Росії в Женеві на переговорах щодо припинення вогню в Сирії.

Третім учасником делегації був перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.
24.01.2026 21:46 Ответить
https://renews.com.ua/politika/peregovori-v-aby-dabi-24-sichnia-pro-sho-********-domovilas-z-rf/

.....

що по політичній секції значного прогресу досягнуто не було: Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, ************** щонайменше від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення Україною своїх військ з неокупованої частини Донецької області.

"Проте на військовій підгрупі сторонам вдалось просунутись. Обговорювались питання, чи потрібне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій та припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені", - уточнило джерело.

За його словами, військова підгрупа домовилась за тиждень - до наступної зустрічі, підготувати визначення термінів - того, що буде трактуватись як режим припинення бойових дій, режим припинення вогню, що вважати їх порушенням тощо. На наступній зустрічі переговірники мають обмінятись цими дефініціями.
24.01.2026 21:54 Ответить
Перемовний процес переходить на «фінішну пряму», - радник Офісу Президента Лещенко.
24.01.2026 20:55 Ответить
У кацапських гарячих голів наказ від путлєра - заплітати ******* - ніяких подвижок
24.01.2026 20:59 Ответить
Жму руку, обнимаю.
24.01.2026 21:09 Ответить
вл вл , заберите меня , ну хоть за долги ,
24.01.2026 23:44 Ответить
Нам нужны личные гарантии, чтобы нас потом не судили за воровство и предательство.
25.01.2026 09:00 Ответить
Ага ,здивував.Вони й діють разом по знищенню держави Україна, спільно,,за одним планом, два *****, плішиве і зелене.Зелене *****, максимально,наскільки зуміло,ослабило можливості України для захисту, плішиве ***** й напало.Зелене ***** в своїх фортецях,плацдармах винищило добровольців, найбільш вмотивованих громадян та випестувало для решти репресивну машину ,як сталін часів чисток та голодоморів, і вже готове надати плішивому ***** все те за чим воно сюди прийшов, вважаючи що спротиву від решти українців не буде, або каральні загони його придушать.І так, руде ***** також з ними в долі.
24.01.2026 21:09 Ответить
Ну воно ще з самого початку війни було видно, навмисно розмінували чонгар , віддали заєс, пів року до вторгення нічого не робили нікого не слухали, Оман 19-20 роки, все сходиться, і як воно вилітає в чергове шоу турне починаються як по команді найбільші обстріли, ну і вишенька на торті - у сирка родичі в рашці і топлять за пукіна - це як уявити що у Жукова родичі живуть в Німеччині і топлять за Гітлера ви таке можете уявити? Я ні, але зараз це в порядку речей.
24.01.2026 23:21 Ответить
- Где *** наша двушечка,клоуны?
- А а а,мы,мы,мы,отправили,может,может в дороге затерялась,мы,мы,все исправим,вот подняли опять лохам тариф на электрику, неплохо наваримся.
- С вас уже четыре,ваш господин Дергач оооччееень вами недоволен.
- Мы,мы,мы исправимся, передайте пусть не волнуется.
- Ладно,а теперь бегом принесите нам кофе по ялтински.
- Уже,уже бежим.
24.01.2026 21:17 Ответить
Ось і прямі перемовини між нами і рашкою без посередників з єс і америки.Тепер америка може вмити руки і запропонувати нам свмим "домовлятися".
24.01.2026 21:24 Ответить
Та ясно. Навіщо їм свідки здачі України. Та й получені від ***** гроші вже поділили між подєльніками)))
24.01.2026 21:33 Ответить
Найкращим миротворчим внеском Трампа була б передача Україні сотні 'томагавків' в ядерному оснащенні. Після чого Доні міг би спокійно вмити руки, сказавши: 'Ну а тепер все інше вирішуйте на двосторонній основі; хочете, домовляйтеся про щось, ні, то можете знищити один одного...' В такій парадигмі двосторонні переговори зразу б стали конструктивними, а російським генералам, які там брали участь, можно було б запропонувати просто позбутися х...ла за те, що 'забудуть' про їх участь в усьому цьому.
24.01.2026 21:59 Ответить
Доні - гандоні, він за кацапів топить і чекає коли Україна капітулює.
24.01.2026 22:09 Ответить
Взагалі-то Доні самозакоханий ідіот. Можливо, варто виготовити по три дублікати (для колекції, а також для парадного і повсякденного носіння) медалей кожної Нобелівської номінації та подарувати йому, щоб зробити прихильником України.
24.01.2026 22:45 Ответить
Делегації України, рф та США сьогодні обідали, як друзі (!). У мене зʼявилося почуття надії. Переговори пройшли настільки класно, наскільки ми могли очікувати, - «Axios» цитують чиновників Америки.
24.01.2026 22:01 Ответить
А колись після минулорічної інавгурації хтось з американських посадовців казав щось інше? А взагалі-то на подібних зустрічах з представниками російської еліти та військових кіл, не надто наближених до Путлера, варто почати промацувати питання відсторонення ввх від влади в будь-який насильницький спосіб (добровільно він точно не піде) та гарантії для учасників змови.
24.01.2026 22:51 Ответить
Україна та роіся мали зустріч в Оманському форматі. Напевно кацапи нового Єрмака напарили.
24.01.2026 22:02 Ответить
А на закритій зустрічі був арахамія - цеж саме той поц, котрий привіз договір капітуляції з Стамбулу і на котрий рашисти завжди спираються - вже все домовленно - то виконуйте.
24.01.2026 22:51 Ответить
Маячня: до їх повного практичного втілення жодні домовленості ніколи нічого не варті (в будь-яких сферах).
24.01.2026 22:54 Ответить
Маячня це коли люди зовсім далеки від діпломатії, по волі трижди уклоніста їдуть вести складніши перемовини, це коли люди, по волі геніального конструктора, далекі від ракетобудування будують на кіношних площадках ракети, це люди, по волі все ж того ж зеленского, делекі від військової справи, призначаються міністрами оборни - це вже 5 чи 6-тий. Послухайте шо каже бувший міністр мзс Огризко про цих пройдисвитів зелених.
25.01.2026 06:18 Ответить
Виходить так, що американські партнери тільки заважали ворогам України домовлятися.
24.01.2026 23:13 Ответить
Яким міжнародно-правовим документом регулюються ці так звані "перемовини"?

Зєля юрист, чому він не пояснить це власному народові (і усьому світові)?
25.01.2026 01:37 Ответить
А якими міжнародно-правовими документами регулюються будь-які переговори?
25.01.2026 08:31 Ответить
 
 