Москва предлагает разделить электричество Запорожской АЭС между Украиной и РФ, - Politico
Переговоры между делегациями Украины и РФ в Абу-Даби в основном были сосредоточены на экономических вопросах.
Об этом заявили американские чиновники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Как отмечается, украинские и российские чиновники встретятся на следующей неделе в Абу-Даби для нового раунда мирных переговоров. Также утверждается, что "два дня встреч на этой неделе не дали конкретных результатов".
"Значительная часть переговоров на этой неделе была сосредоточена на экономике, а также на вопросе, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию, которую оккупировали российские войска. Соглашение не было достигнуто, но стремление, которое поддерживает Москва, заключается в том, чтобы Украина и Россия распределили производство электроэнергии с этой станции, которая является крупнейшей в Европе.
Официальной информации по обсуждению вопроса ЗАЭС пока нет.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
