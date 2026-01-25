Москва предлагает разделить электричество Запорожской АЭС между Украиной и РФ, - Politico

Переговоры между делегациями Украины и РФ в Абу-Даби в основном были сосредоточены на экономических вопросах.

Об этом заявили американские чиновники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, украинские и российские чиновники встретятся на следующей неделе в Абу-Даби для нового раунда мирных переговоров. Также утверждается, что "два дня встреч на этой неделе не дали конкретных результатов".

"Значительная часть переговоров на этой неделе была сосредоточена на экономике, а также на вопросе, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию, которую оккупировали российские войска. Соглашение не было достигнуто, но стремление, которое поддерживает Москва, заключается в том, чтобы Украина и Россия распределили производство электроэнергии с этой станции, которая является крупнейшей в Европе.

Официальной информации по обсуждению вопроса ЗАЭС пока нет.

