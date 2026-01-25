Москва предлагает разделить электричество Запорожской АЭС между Украиной и РФ, - Politico

Переговоры между делегациями Украины и РФ в Абу-Даби в основном были сосредоточены на экономических вопросах.

Об этом заявили американские чиновники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, украинские и российские чиновники встретятся на следующей неделе в Абу-Даби для нового раунда мирных переговоров. Также утверждается, что "два дня встреч на этой неделе не дали конкретных результатов".

"Значительная часть переговоров на этой неделе была сосредоточена на экономике, а также на вопросе, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию, которую оккупировали российские войска. Соглашение не было достигнуто, но стремление, которое поддерживает Москва, заключается в том, чтобы Украина и Россия распределили производство электроэнергии с этой станции, которая является крупнейшей в Европе.

Официальной информации по обсуждению вопроса ЗАЭС пока нет.

Топ комментарии
+47
москва іде нах з України
25.01.2026 10:25 Ответить
+27
Безпечно накопичувати біля ЗАЕС війська для подальшого наступу? "Хитрий" план в кацапів 🤔
25.01.2026 10:27 Ответить
+26
Так уже москва делила ЧФ(83% себе, 17% Украине).
25.01.2026 10:26 Ответить
55 дюймів в шапці? Тобто, десь 132 см без неї.
Тепер зрозуміло, навіщо йому такі каблуки 😂
25.01.2026 12:28 Ответить
Бооожжже... Вони вже не соромляться хоч щось вигрісти з сусіда
25.01.2026 12:10 Ответить
У 2025 рашисти про "розподіл" навіть чути не бажали.
І навіщо іі (ЗАЕС) зєля подарував рашистам у 2022?!
25.01.2026 12:13 Ответить
Моє-то моє, а твоє - то наше.
25.01.2026 14:31 Ответить
Гандони
25.01.2026 12:19 Ответить
Пропоную кацапам розділити їхнього путіна.
Я б з задоволенням повісив його макітру на стіну, поряд з кабанячою головою
25.01.2026 12:21 Ответить
Або під контроль Україні, або буде стояти мертвим балластом на бюджеті росії - все інше ЗРАДА.
25.01.2026 12:35 Ответить
Розділення Запорізької АЕС між Україною та кацапами є автоматичне визнання окупованих територій за московією . Кацапи ідуть-нах !
25.01.2026 12:58 Ответить
Хібашо пустити половину напруги прямо всраку х*йлу...
25.01.2026 13:11 Ответить
це підтверджує нездатність москалів самостійно запустити ЗАЕС. Вона модернізована українським і західним обладнанням. Жодних поступок і угод москалям.
Але після всіх останніх корупційних зашкварів від міндічтварин можна очікувати все що завгодно.
25.01.2026 13:16 Ответить
- Палавіна мая, палавіна наша.
25.01.2026 13:18 Ответить
В нас не повинно бути нічого загального з цім генетичним інкубатором більшовиків.
Назавжди.
25.01.2026 13:56 Ответить
Ага. Давайте узаконимо окупацію.
25.01.2026 14:01 Ответить
ЧТО вы обсуждаете?
"розподілили виробництво електроенергії" - это что и как???
25.01.2026 15:01 Ответить
поділимо по-братськи
25.01.2026 15:17 Ответить
А як щодо поділу електроенергії Курської АЕС на двох? Слабо?
25.01.2026 15:27 Ответить
переговори про УСЕ - лише після відповзання Московії взад, на міжнародновизнані кордони 2013го року... навіть блдське ООН не заперечуватиме.. ну, хіба що ідіоти-мародери Трумпа зі своїм примітивним вошьдьом-баригою....
25.01.2026 16:12 Ответить
Окупанти хочуть щоб Україна на це погодилася сама. Потім в суді скажуть що не було ніякої окупації а навпаки Україна сама винна.
25.01.2026 17:36 Ответить
какой такой Украиной? ведь никакой Украины не существует))))
25.01.2026 18:00 Ответить
Усi касаби повиннi бути вирiзанi до 5-го колiна. ☝
25.01.2026 18:08 Ответить
Охирели не иначе!
25.01.2026 20:07 Ответить
зря ми тоді не захопили Курську АЕС. За крок були. Побоялися....
26.01.2026 01:57 Ответить
