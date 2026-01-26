Німеччина критикує Росію за "вперте наполягання" на максималістських територіальних вимогах

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив "уперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні" після перемовин між російськими, українськими та американськими сторонами в Абу-Дабі.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє The Guardian.

Засудження Росії

Свою заяву Вадефуль зробив після переговорів між російськими, українськими та американськими посланцями в Абу-Дабі, що відбулися у вихідні.

"Те, що я чую і читаю сьогодні, зокрема про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах, – це лише вперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні", - сказав Вадефуль у Ризі.

"І якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть тривати ще довго або не бути успішними на цьому етапі", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час перемовин в ОАЕ обговорювали можливу американську миротворчу місію на Донеччині, - NYT

Мирні перемовини в ОАЕ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь делегації після перемовин в ОАЕ: Говорили про складні політичні питання

Топ коментарі
+5
Проснись ,вже в Світі давно існує право сили ,в 1945 році коли США і СССР ділили Європу на сфери впливу теж було право сили.
26.01.2026 17:20 Відповісти
+3
А за те, що вже загарбано, не критикує. Тобто можна вбити сотні тисяч людей, загарбати територію і максімум, що отримуєш - ай-я-яй за ще більші хотілки. Вже немає ніякого міжнародного права, а тупо є право сили. Я думаю, Європа - наступна на столі Путіна. Він її з Трампом буде ділити
26.01.2026 16:50 Відповісти
+2
Так укр. делегація вже готова де-факто віддати все, що загарбано. Просто Путін хоче ще більше. Зеленський і Єрмак профукали всі свої найпотужніші плани перемоги. миру і вже мова йде про капітуляцію. Якщо Зелю дожмуть, то готуйтеся до відновлення війни через півроку. Росія на цей рік заклала 40% бюджету на армію і 400 тис. мобілізованих. Це для чого? Для миру?
26.01.2026 16:54 Відповісти
26.01.2026 16:50 Відповісти
26.01.2026 17:20 Відповісти
Зеленский вчера снова сказал что никаких территориальных уступок не будет.
26.01.2026 16:51 Відповісти
26.01.2026 16:54 Відповісти
Потому ей ни кто и не даст вылезти из Украины. Война будет продолжаться в Украине и после Трампа
26.01.2026 17:00 Відповісти
Це ти в Овальному кабінеті почув?
26.01.2026 17:33 Відповісти
Кацапы требуют Донбасс потому что знают что Зеленский никогда на это не согласится. Этим воспользуются все его враги чтобы лишить его власти.
26.01.2026 17:04 Відповісти
Так в рашці немає мобілізованих ,їм контрактників і найманців вистачає ,ти краще подивись на нашу бусифікацію .
26.01.2026 17:27 Відповісти
А ти хтів щоб на лімузінах приїджали за сциклями,які самі не здатні дійти,і оновити свої облікові?
26.01.2026 17:35 Відповісти
Так не потрібно було ділити українців на багатих ,які забронювалися і на бідних ,яких бусифікують .так що маємо те що маємо.
26.01.2026 18:38 Відповісти
А що заважає "бідному" добровільно оновити свої облікові данні??
26.01.2026 20:47 Відповісти
Там він же сам просрав і просирає території ,а кацапи вже їх ніколи не повернуть ,так що питання вірішиться саме собою ,,ну а Слов'янськ і Краматорськ - то вже питання переговорів.
26.01.2026 17:24 Відповісти
Херсон чому повернули? А Куп'янськ ? А багато іншого?
26.01.2026 17:36 Відповісти
А Куп'янськ тут до чого ,він же не в Донецькій області ? Ну а з Херсона кацапи самі відійшли на лівий берег.
26.01.2026 18:36 Відповісти
Ну да ..ну да.."самі відійшли".."жесть добройи воли"..)) У вас кацапчиків методичка не міняється зовсім..
26.01.2026 20:45 Відповісти
А в тебе чия методичка - гівномарафонівська ? Думай логічно , кацапи відійшли і слідом за собою підірвали Антонівський міст ,щоб в ЗСУ не було змоги перейти по мосту на лівий берег , а лінія фронту по річці дуже зручна для оборони.
26.01.2026 20:56 Відповісти
Тільки мені,херсонцю,не треба втирати хто і що підірвав..Цікаво дивитися як ти крутишся як вуж на пательні..Ще раз запитаю-кацапи "самі відійшли"??
26.01.2026 21:28 Відповісти
А хто ж тоді міст підірвав ?
26.01.2026 21:41 Відповісти
Відповідь таки буде на моє питання ,чи знову кацапчику зільєшся? Та и про міст ти поняття немаєш...
26.01.2026 23:11 Відповісти
Все на що ви здатні - жити минулими перемогами.
28.01.2026 08:32 Відповісти
Він про корупцію,вторгнення ,сватів/друзів\одноплемінників теж саме казав....
26.01.2026 17:31 Відповісти
,Германия критикует россию,---вот же лавров поржал и захихикала машка бухая! Правы по своему!
26.01.2026 17:01 Відповісти
Німеччині пора вже готуватись до війни за виживання
26.01.2026 17:06 Відповісти
Якісь такі у них формулювання, як у старого, немічного діда. Зламали їх рускі…
26.01.2026 17:13 Відповісти
А що кацапам від того? Помалу свої вимоги протискують. Головне, щоб Європу до перемовин не допустити.
26.01.2026 17:23 Відповісти
как будто вы против
26.01.2026 18:05 Відповісти
те що каже цей хер так само аморальна позиція.
26.01.2026 18:30 Відповісти
 
 