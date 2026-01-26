Німеччина критикує Росію за "вперте наполягання" на максималістських територіальних вимогах
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив "уперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні" після перемовин між російськими, українськими та американськими сторонами в Абу-Дабі.
Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє The Guardian.
Засудження Росії
Свою заяву Вадефуль зробив після переговорів між російськими, українськими та американськими посланцями в Абу-Дабі, що відбулися у вихідні.
"Те, що я чую і читаю сьогодні, зокрема про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах, – це лише вперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні", - сказав Вадефуль у Ризі.
"І якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть тривати ще довго або не бути успішними на цьому етапі", - додав він.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
