Німеччина критикує Росію за "вперте наполягання" на максималістських територіальних вимогах

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив "уперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні" після перемовин між російськими, українськими та американськими сторонами в Абу-Дабі.

The Guardian.

Засудження Росії

Свою заяву Вадефуль зробив після переговорів між російськими, українськими та американськими посланцями в Абу-Дабі, що відбулися у вихідні.

"Те, що я чую і читаю сьогодні, зокрема про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах, – це лише вперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні", - сказав Вадефуль у Ризі.

"І якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть тривати ще довго або не бути успішними на цьому етапі", - додав він.

Мирні перемовини в ОАЕ

