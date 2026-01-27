Дмитрієв посварився із журналістом FT: "Виведення ЗСУ з Донбасу - це шлях до миру"

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв влаштував суперечку із журналістом Financial Times.

Журналіст Крістофер Міллер опублікував матеріал, в якому видання FT пише, що США пов'язують гарантії безпеки для України з виведенням ЗСУ з Донбасу.

На допис відреагував спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв. За його словами, "виведення військ з Донбасу – це шлях до миру для України".

Міллер відповів: "Насправді, виведення Росії з Донбасу – і повне виведення її з України – це шлях до миру".

"Ми з тобою обоє знаємо, що доки російські війська залишаються на українській землі, миру не буде. Окупація - це не мир", - додав журналіст.

Водночас Дмитрієв відповів: "Ми обидва знаємо, що ти підбурювач війни, який поширює фейкові британські наративи, що затримують мир".

+26
"війна - це мир
мир - це війна"

Русский мир - это всегда война
показати весь коментар
27.01.2026 12:34 Відповісти
+20
Виведення військ РФ з Кенінсберга - це шлях до миру. Так само як із

Чечні
Бурятії
Якутії
Хакасії
Петербурга(Швеція)
Кубані
Татарстана
і тд

.....на рахунок Московської області спірне питання бо Москву заснував наш князь і щось і не бачив документ де він би дарував це МОКШАМ. А значить як каже Путін - воно ІСКОННО НАШЕ
показати весь коментар
27.01.2026 12:41 Відповісти
+17
Ще один комік. Він з пісковим змагається у гуморі.
показати весь коментар
27.01.2026 12:30 Відповісти
Ще один комік. Він з пісковим змагається у гуморі.
показати весь коментар
27.01.2026 12:30 Відповісти
Виведення ВСУ з Донбасу-- це завершальний етап "полностью успєшной сво".
показати весь коментар
27.01.2026 12:33 Відповісти
"війна - це мир
мир - це війна"

Русский мир - это всегда война
показати весь коментар
27.01.2026 12:34 Відповісти
Головна новина. - Здох д. а. мєдвєдєв!
https://youtu.be/9LREM3N6-zg?si=AF17tKAVFInG7xsU
Срочно! Скончался Дмитрий Медведев. Военный переворот в Китае. Новости-утро. 27/01/2026
Чекаємо, може і )(уйло ратицею стукне в календар.
показати весь коментар
27.01.2026 12:36 Відповісти
Я не вірю!!!!!
Невже!!!!!
показати весь коментар
27.01.2026 12:38 Відповісти
Не знаю точно, але на очі попалася новина каналу "Ітон" про цю подію. Можливо підібрали п'яного в сраку і на завтра проспиться. Хз.
показати весь коментар
27.01.2026 12:42 Відповісти
Цей канал завжди брехав завзятіше ніж манька заХЕРова.
показати весь коментар
27.01.2026 13:00 Відповісти
Може бути, я ж не сперечаюся. Тому і скинув посилання на відео.
показати весь коментар
27.01.2026 13:03 Відповісти
Надибав і таку інфу.
СМИ: Бывший президент России Дмитрий Медведев пытался совершить самоубийство. Вчера вечером была предотвращена попытка суицида бывшего президента России Дмитрия Медведева. Во время уборки кабинета Дмитрия Медведева женщина из прислуги обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу, видимо, её заинтересовало содержание.

Обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком, прислуга сразу сообщила охране. Дмитрия Медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров Медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами. При Медведеве была обнаружена ещё одна записка, видимо, шестой окончательный вариант.

Обо всем было немедленно доложено президенту России Владимиру Путину. Путин распорядился не давать Медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения. Инциденту решено не придавать огласки.

"В записках Дмитрий Медведев написал, что не может переносить унижений и душевных переживаний, чувствует себя ничтожеством ни на что не способным, ненавидит войну и тех кто её развязал, и в своей смерти винит президента России Владимира Путина, Юрия Ковальчука, Николая Патрушева, Александра Бортникова и Игоря Сечина.

В одном из вариантов записки Медведев пишет, что ему надоело быть куклой.

Практически всё написанное носит сумбурный и эмоциональный характер и, видимо, было написало в состоянии алкогольного опьянения.
показати весь коментар
27.01.2026 13:09 Відповісти
Верьте, верте. Ссылка на Ютуб, а он всегда самые горячие новости подаёт. Ютуб зуб даёт и врать не будет
показати весь коментар
27.01.2026 13:52 Відповісти
Кирюха, що ти верзеш? Ти ж виб.ядок у Києві народився, а не разу не логічний!
показати весь коментар
27.01.2026 12:37 Відповісти
з кацапами жить, по кацапськи вить.
показати весь коментар
27.01.2026 12:43 Відповісти
Нечисть кацапська,хоче щоб Україна вивела війська з своєї території,а потім втягнутись у ще одні переговори перегрупуватись,і піти далі на дніпро і Харків маючи укріпленні оборонні міста в себе в тилу,і ніякі гарантії безпеки не запрацюють,трам скаже що треба подивитись що станеться за два тижні,ніякі війська європи ніде не будуть розміщені а куйло скаже що новоросія не повністю звільнена тому остаточний 100% мир настане коли віддасьте херсонську і запорізьку область,а далі Миколаїв і Одеса.Москаль завжди наібе особливо якщо в тебе немає ядерної бомби!
показати весь коментар
27.01.2026 12:37 Відповісти
яке кончене! і там усі такі!
показати весь коментар
27.01.2026 12:38 Відповісти
Виведення військ РФ з Кенінсберга - це шлях до миру. Так само як із

Чечні
Бурятії
Якутії
Хакасії
Петербурга(Швеція)
Кубані
Татарстана
і тд

.....на рахунок Московської області спірне питання бо Москву заснував наш князь і щось і не бачив документ де він би дарував це МОКШАМ. А значить як каже Путін - воно ІСКОННО НАШЕ
показати весь коментар
27.01.2026 12:41 Відповісти
Петербург - це Фінляндія... Бо Швеція, стосовно Петербурга - окупант... Укріплення Нієнштадт побудоване було, шведами, на ФІНСЬКИХ землях...
показати весь коментар
27.01.2026 13:23 Відповісти
Тому опудалу ввести треба в дупу кактус і буде мир
показати весь коментар
27.01.2026 12:50 Відповісти
Так само казали Геббельс і Ко про виведення чехословацьких військ із Судетів.
показати весь коментар
27.01.2026 12:56 Відповісти
шляпа поганая, как же бесит что с этим ру скамом цацкаются вместо того чтобы поставить на место эту быдлоту которая всех за идиотов держит))
показати весь коментар
27.01.2026 12:58 Відповісти
Мало того. Так вважає і Трамп, і Зеленскій. Проти ЄС, тому і виключений з переговорів, і українці, яким шукають причину оголосити це перемогою.
показати весь коментар
27.01.2026 13:02 Відповісти
Вірно журналіст сказав,що окупація це не мир!
показати весь коментар
27.01.2026 13:28 Відповісти
На ні ми не маньяки,"ми просто вас вбиваємо з любові,просто любов не однозначна нас треба зрозуміти".Більшого уйобіща ніж рашка і її недонародец в світі немає!!!
показати весь коментар
27.01.2026 13:42 Відповісти
Сперечатись з такою курвою, як цей дмітрієв - марна справа. Тільки куля може прочистити мізки цьому манкурту.
показати весь коментар
27.01.2026 13:47 Відповісти
таких членов кремлевской террористической группировки, как дмитриев , лавров, медведев и прочих реальных помощников пуйла, нужно было давно нейтрализовать.
показати весь коментар
27.01.2026 14:45 Відповісти
Єдиною залізобетонною гарантією безпеки і миру для України є передача їй Штатами принаймні сотні термоядерних боєголовок з носіями та засобами запуску. Все інше фігня включно з 5 ст. статуту НАТО (бо ніщо нікому не заважає відмовитися її виконувати, якщо запахне смаженим). Лише після такої гарантії можна обговорювати якісь взаємні поступки ( хоча при наявності в нас 100 водневих бомб ще невідомо хто і звідки виводитиме свої війська ).
показати весь коментар
27.01.2026 13:52 Відповісти
и поэтому пуйло держит его в качестве переговорщика с американцами ? )))

все что ты здесь написал -- все наоборот. Такие как дмитриев , лавров, и прочие "серые лошадки", к сожалению преуспели в переговорах с Западом.
показати весь коментар
27.01.2026 14:41 Відповісти
Знову чуємо те саме...Гусак облізлий, дмитрієв, нормативи назвав британськими...іч як роздумливо..не НАТІвські і не ЄСоюзу а британські..Ну а Міллер це красень...файно врізав про те коли мир буде в Україні.
показати весь коментар
27.01.2026 13:56 Відповісти
Розпалювачем війни...ммм, наче знову молодий і тримаю в руках свіженький "Перець", який пахне друкарською фарбою. І на звороті...
показати весь коментар
27.01.2026 14:13 Відповісти

Интересно - а вот если к Дмитриеву в дом придут бандиты
С желанием ********* его
****.....жену и детей
То для него самым справедливым решением этой ситуации будет - утереться?
И просто свалить ?
Ну это его выбор
А нам выбор Дмитриева - не подходит .....
показати весь коментар
27.01.2026 15:05 Відповісти
Що робиш те отримуєш
показати весь коментар
27.01.2026 15:54 Відповісти
Може тоді рашинські фашисти з масками на "чесних" обличчях вийдуть з Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Харківської областей і Криму ??? Згадають території Фінляндії, Японії ???
показати весь коментар
27.01.2026 16:27 Відповісти
і де тут сварка?
показати весь коментар
28.01.2026 02:03 Відповісти
 
 