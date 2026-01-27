Дмитрієв посварився із журналістом FT: "Виведення ЗСУ з Донбасу - це шлях до миру"

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв влаштував суперечку із журналістом Financial Times.

Журналіст Крістофер Міллер опублікував матеріал, в якому видання FT пише, що США пов'язують гарантії безпеки для України з виведенням ЗСУ з Донбасу.

На допис відреагував спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв. За його словами, "виведення військ з Донбасу – це шлях до миру для України".

Міллер відповів: "Насправді, виведення Росії з Донбасу – і повне виведення її з України – це шлях до миру".

"Ми з тобою обоє знаємо, що доки російські війська залишаються на українській землі, миру не буде. Окупація - це не мир", - додав журналіст.





Водночас Дмитрієв відповів: "Ми обидва знаємо, що ти підбурювач війни, який поширює фейкові британські наративи, що затримують мир".

