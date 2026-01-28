Рубіо про питання Донбасу на мирних переговорах: "Це міст, який ще не перейшли"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що територіальні претензії Росії на Донецьку область є ключовим питанням, яке залишається невирішеним у переговорах про припинення війни в Україні.

Про це він сказав під час виступу перед Сенатом, цитує CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Питання Донбасу потребує узгодження позицій на перемовинах

За словами Рубіо, зараз намагаються знайти точки дотику між позиціями Києва та Москви, однак питання майбутнього статусу Донбасу є одним із найскладнішим етапом перемовин.

"Я знаю, що ведеться активна робота, щоб спробувати з'ясувати, чи можна примирити погляди обох сторін з цього питання. Це все ще міст, який ми не перейшли. Це все ще розбіжність, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це, ймовірно, буде дуже складним питанням, проте над ним триває робота", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реальна гарантія безпеки для України – підтримка з боку США, - Рубіо

Україні складно розглядати ідею про зміну кордонів

Крім того, Рубіо визнав політичну складність для України навіть обмірковувати "ідею про можливість зміни кордонів".

"У випадку з Росією, вони вже два з половиною роки розповідають своїм громадянам, що вони перемагають у цій війні з величезною перевагою. Тож люди будуть дивуватися, чому ми віддаємо землю, якщо ми так впевнено перемагаємо?" - зауважив держсекретар.

Він описав темпи розвитку подій як мінливі та швидкі. Рубіо також сказав, що він контактує зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером "мабуть, 10 разів на день".

Читайте також: Під час перемовин в ОАЕ обговорювали можливу американську миротворчу місію на Донеччині, - NYT

Він також зазначив, що в наступних перемовинах щодо миру в Україні може бути присутність США, але Віткофф і Кушнер, які були на попередніх раундах, цього разу не братимуть участь.

Рубіо зазначив, що американська сторона погодилася на гарантії безпеки, але наголосив, що вони набудуть чинності лише після закінчення війни.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на виведення військ із неокупованих Росією території Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дмитрієв посварився із журналістом FT: "Виведення ЗСУ з Донбасу - це шлях до миру"