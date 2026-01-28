Рубіо про питання Донбасу на мирних переговорах: "Це міст, який ще не перейшли"
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що територіальні претензії Росії на Донецьку область є ключовим питанням, яке залишається невирішеним у переговорах про припинення війни в Україні.
Про це він сказав під час виступу перед Сенатом, цитує CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Питання Донбасу потребує узгодження позицій на перемовинах
За словами Рубіо, зараз намагаються знайти точки дотику між позиціями Києва та Москви, однак питання майбутнього статусу Донбасу є одним із найскладнішим етапом перемовин.
"Я знаю, що ведеться активна робота, щоб спробувати з'ясувати, чи можна примирити погляди обох сторін з цього питання. Це все ще міст, який ми не перейшли. Це все ще розбіжність, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це, ймовірно, буде дуже складним питанням, проте над ним триває робота", - заявив він.
Україні складно розглядати ідею про зміну кордонів
Крім того, Рубіо визнав політичну складність для України навіть обмірковувати "ідею про можливість зміни кордонів".
"У випадку з Росією, вони вже два з половиною роки розповідають своїм громадянам, що вони перемагають у цій війні з величезною перевагою. Тож люди будуть дивуватися, чому ми віддаємо землю, якщо ми так впевнено перемагаємо?" - зауважив держсекретар.
Він описав темпи розвитку подій як мінливі та швидкі. Рубіо також сказав, що він контактує зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером "мабуть, 10 разів на день".
Він також зазначив, що в наступних перемовинах щодо миру в Україні може бути присутність США, але Віткофф і Кушнер, які були на попередніх раундах, цього разу не братимуть участь.
Рубіо зазначив, що американська сторона погодилася на гарантії безпеки, але наголосив, що вони набудуть чинності лише після закінчення війни.
- Нагадаємо, за даними ЗМІ, гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на виведення військ із неокупованих Росією території Донбасу.
Якщо хтось забув - війна почалася в 2014 - до чого там "криворізька школа" ?
- а чому ж не зараз ? Чим майбутня агресія Рашки буде відрізнятися від агресії теперішньої ..?!
Отримати «гарантії» безпеки й територіальної цілісності, щоб потім гаранти «в чотири руки» змушували тебе відмовитися від твоєї територіальної цілісності, і отримати «ще надійніші гарантії твоєї територіальної цілісності»… Це явно хитка конструкція для переговорів!
Навіщо ворогам тримати таку фактично безпрограшну для них позицію можна пояснити, а от навіщо Україні будувати переговори на такій основі - не зрозуміло.
Якщо ведете переговори на основі підходів і категоричних вимог лише однієї сторони, то такі переговори - фейкові!
Україні потрібні переговори? Так. А якщо вони фейкові, імітаційні, для затягування війни? Тоді треба про це чітко заявити і не підігрувати, начеб-то все йде добре. Треба не виходячі з загального процесу переговорів заявити чітко й недвозначно: ми за переговори, але точно не за їх імітацію! Спочатку перемирʼя, а потім все інше!!!
Навіщо автор повторює рашиські наративи?!
Є питання окупації рашистами частини України.