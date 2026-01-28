Рубіо про питання Донбасу на мирних переговорах: "Це міст, який ще не перейшли"

Рубіо, Трамп

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що територіальні претензії Росії на Донецьку область є ключовим питанням, яке залишається невирішеним у переговорах про припинення війни в Україні. 

Про це він сказав під час виступу перед Сенатом, цитує CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Питання Донбасу потребує узгодження позицій на перемовинах

За словами Рубіо, зараз намагаються знайти точки дотику між позиціями Києва та Москви, однак питання майбутнього статусу Донбасу є одним із найскладнішим етапом перемовин.

"Я знаю, що ведеться активна робота, щоб спробувати з'ясувати, чи можна примирити погляди обох сторін з цього питання. Це все ще міст, який ми не перейшли. Це все ще розбіжність, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це, ймовірно, буде дуже складним питанням, проте над ним триває робота", - заявив він.

Україні складно розглядати ідею про зміну кордонів

Крім того, Рубіо визнав політичну складність для України навіть обмірковувати "ідею про можливість зміни кордонів".

"У випадку з Росією, вони вже два з половиною роки розповідають своїм громадянам, що вони перемагають у цій війні з величезною перевагою. Тож люди будуть дивуватися, чому ми віддаємо землю, якщо ми так впевнено перемагаємо?" - зауважив держсекретар.

Він описав темпи розвитку подій як мінливі та швидкі. Рубіо також сказав, що він контактує зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером "мабуть, 10 разів на день".

Він також зазначив, що в наступних перемовинах щодо миру в Україні може бути присутність США, але Віткофф і Кушнер, які були на попередніх раундах, цього разу не братимуть участь.

Рубіо зазначив, що американська сторона погодилася на гарантії безпеки, але наголосив, що вони набудуть чинності лише після закінчення війни.

США стали на бік РФії - весь Світ зараз це бачить .
28.01.2026 20:56
https://spektrnews.in.ua/news/ce-yakas-hitka-konstrukc-ya-dlya-peregovor-v---valer-y-chaliy/183651#gsc.tab=0 Валерій Чалий:
Отримати «гарантії» безпеки й територіальної цілісності, щоб потім гаранти «в чотири руки» змушували тебе відмовитися від твоєї територіальної цілісності, і отримати «ще надійніші гарантії твоєї територіальної цілісності»… Це явно хитка конструкція для переговорів!
Навіщо ворогам тримати таку фактично безпрограшну для них позицію можна пояснити, а от навіщо Україні будувати переговори на такій основі - не зрозуміло.
Якщо ведете переговори на основі підходів і категоричних вимог лише однієї сторони, то такі переговори - фейкові!
Україні потрібні переговори? Так. А якщо вони фейкові, імітаційні, для затягування війни? Тоді треба про це чітко заявити і не підігрувати, начеб-то все йде добре. Треба не виходячі з загального процесу переговорів заявити чітко й недвозначно: ми за переговори, але точно не за їх імітацію! Спочатку перемирʼя, а потім все інше!!!
Ви міст перейшли коли рудого довбня вибрали призедентом.
Їм допомагає Китай грошима та технологіями. КНДР військами. Угорщина та Словакія голосами в раді Європи. Тепер ще й трамп на їх боці. Не забагато ворогів ми собі нажили криворізькою школою дипломатії?
28.01.2026 22:14
Якщо хтось забув - війна почалася в 2014 - до чого там "криворізька школа" ?
28.01.2026 22:21
В 14 році навіть Білорусь не визнавала Крим російським. Не були такі напружені стосунки з Угорщиною. Про Словаччину як ворога ми взагалі і гадки не мали. Порошенко хоч був колишній дипломат і не рвав зі всіма зв'язки і не забороняв сам собі вести переговори. Як прийшла та сама дипломатія з кривого рогу все кардинально змінилося і ми в оточені ворогів + США більше не на нашому боці.
28.01.2026 23:08
у 2019 році називалася сума близько 108 мільярдів гривень (станом на кінець 2019 року) виплачених пенсій мешканцям ОРДЛО
29.01.2026 00:19
Порівняйте це з тими грошима що вкрали хоча б, наприклад ТимурМіндіч та його команда сцукерманів.А ще є детективні менеджери...Хуже нє стало?
29.01.2026 07:13
Мав на увазі д'ефективних, перепрошую за помилку.
29.01.2026 07:15
Але мовчить й робить вигляд що не бачить. Тільки президент Португалії мав сміливість сказати що думає - " Дональд Трамп поводиться як агент росії" (чи щось подібне).
29.01.2026 01:15
Мабуть договір вже підписаний. Тепер за традицією молоді мости об'їжджають.
28.01.2026 21:15
Рубио - пи@й переходить мост Майями-Гавана.
28.01.2026 20:57
"...обох сторін...". Йди на хер,рубіо..
28.01.2026 20:59
- а чому ж не зараз ? Чим майбутня агресія Рашки буде відрізнятися від агресії теперішньої ..?!
28.01.2026 21:00
Бо руда потвора пообіцла ***** донбас.
28.01.2026 21:10
тим що після папірця вони забють на всі обіцянки - АМЕРИ ЗАВЖДИ ЗРАДЖУЮТЬ
28.01.2026 21:32
Не сподівайтесь ,що ті гарантії безпеки будуть для країни.Торг іде як підписати капітуляцію та залишитись недоторканим десь на розкішній віллі при баблі з усім сімейством Тому такі труднощі, бо поки нема країни яка готова взяти на себе таке відверте лайно, в ті що згодні не кошерні.
29.01.2026 07:21
Є там ше тих ключів - Херсон Запоріжжя "Новоросія"
28.01.2026 21:03
Щось подібне, казала свого часу кучмі і Мегі Олбрайт, усіляко примушуючи його здати ядерну зброю з України, отим московитам!!!
28.01.2026 21:28
23 роки тому, у цей день

https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 28 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року під час візиту президента РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна до Києва був підписаний Договір про державний кордон між двома країнами, що зафіксував його сухопутну частину
28.01.2026 22:52
Ми вже вам раз повірили віддавши саму надійну свою гарантію безпеки,тепер ви уроди вимагаєте від нас ще й територію віддати з людьми, щоб потім поговорити про ваші гарантії-тільки поговорити,рубіо ****..й накуй до своєї рижої паклі і соси його бамбулу!!!
28.01.2026 21:42
У 1944 році ніхто з Гітлером переговори не вів і міст не переходив, навіть Кушнера до нього не посилали. А висадили десант на узбережжі Франції. І наявність ядерки у Гітлера не означає, що треба поступатися Чехословаччиною або Україну - вже тому, що він ніколи, ніколи не зупиниться!
28.01.2026 21:57
Бо це все робили союзники по антигітлірівській коаліції . В України жодного союзника нема .
28.01.2026 22:23
а союзників немає, тому що світ морально деградував
28.01.2026 22:34
морально деградували гниди що шлють з допомоги душку на москву
29.01.2026 05:41
А до 2019 року були, але тож було при " баризі", прийшли " простіпарні" і союзників не стало.Случайность?
29.01.2026 07:26
Ще один ідіот
28.01.2026 22:29
Ну міст не міст, а хоча б доріжка- думав вовка потираючи носа
28.01.2026 22:37
Украина побеждает и Россия истощается. Украина переломит в один момент ситуацию и Россия будет рушится, а Украина вернет свои земли! Иного быть не может, тот кто говорит, что Украина не вернет свои земли и завершит войну - это агенты России - осознанные или не осознанные, но они подпадают под статью нарушение Конституции Украины по которой Украина должна воевать до освобождения своих земель, и также это уголовный кодекс - призывы к изменение территориальной целостности Украины и гос измена. И таких уродов просто надо гасить, ибо они работают на интересы россии. Убивать просто надо таких. Потому что Украина зря прошла ад, чтобы потом капитулировать? вы издеваетесь. Украина победит и история будет сильная!
28.01.2026 22:40
Ще один воїн ДШВ (диванно-штурмових військ)?
29.01.2026 07:08
Чуєш, аміго, а правда, що твій ідіот-шеф у себе в кабінеті портрет Ху...ла повісив?
28.01.2026 22:51
Краще б оригінал.
29.01.2026 06:42
Безпека України теж ще не вирішине питтання а їм *****м ДоНбАсС к обеду подавай. Сукі п*ндоські разом з кацапами давно знюхались і цю війну розпочали обоє з наміром поділити між собою Україну
28.01.2026 22:54
Тобто кримську область навіть не згадують )) як і передбачалося
28.01.2026 23:33
Немає НІЯКОГО "ПИТАННЯ ДОНБАСУ"!!!
Навіщо автор повторює рашиські наративи?!
Є питання окупації рашистами частини України.
29.01.2026 01:11
Зараз оманський придумає як підписати черговий будапештський папірець туалетний
29.01.2026 05:40
Навіть не маскуються,що тиск здійснюється виключно на Україну, питання тиску на рашу через декокупацію ,навіть не розглядалося...
29.01.2026 08:46
 
 