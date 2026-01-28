Работа с США над соглашением о послевоенном восстановлении идет активно, - Зеленский

Работа с американской стороной по подготовке к соглашению с США о послевоенном восстановлении идет активно.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Определили с нашей переговорной командой и правительственными чиновниками вещи, которые нужно более глубоко проработать в соглашении с США о послевоенном восстановлении. Работа с американской стороной идет активно, и с украинской стороны - максимальная оперативность. Спасибо представителям Президента Соединенных Штатов за конструктив в переговорах. Должны выйти на результат как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Издание Politico сообщало, что в США считают свои гарантии безопасности более важными, чем европейские.

Президент Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности от США готов на 100%.

