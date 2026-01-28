Работа с США над соглашением о послевоенном восстановлении идет активно, - Зеленский

Работа с американской стороной по подготовке к соглашению с США о послевоенном восстановлении идет активно.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Определили с нашей переговорной командой и правительственными чиновниками вещи, которые нужно более глубоко проработать в соглашении с США о послевоенном восстановлении. Работа с американской стороной идет активно, и с украинской стороны - максимальная оперативность. Спасибо представителям Президента Соединенных Штатов за конструктив в переговорах. Должны выйти на результат как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Зеленський Владимир (24147) переговоры (5750) США (29338)
+15
Так активно, що Трамп у Білому домі повісив фото з головним прорабом відбудови...
28.01.2026 10:59 Ответить
Хто б сумнвався. Дерибан- понад усе!
Що з "миною угодою"?

28.01.2026 10:58 Ответить
Нахєра той діалог, якщо пуйло не думає зупинятися, в зелена шобла з головним квартал це цьому тільки сприяє.
28.01.2026 10:58 Ответить
28.01.2026 10:58 Ответить
28.01.2026 10:58 Ответить
повоєнна відбудова України це добре
натомість наразі нагальна потреба зупинити війну, без чого ніякої відбудови не буде
а от із рудим зупинити війну ***** проти нас виглядає анреал
складається враження, шо проти нас не тіко ***** і *****стан, а ще й рудий
прикро....
28.01.2026 11:03 Ответить
что значит остановить войну? треть Украины под оккупацией. Украина по конституции должна вести войну, пока вся территория Украине не будет освобождена. За такие призывы - остановить войну или за мир, как Медведчук пел - за такие призывы нужно давать гос измену и 15 лет тюрьмы.
28.01.2026 11:10 Ответить
зупинка усіх бойових дій з обох боків задля подальшого врегулювання дипломатичним шляхом
28.01.2026 11:13 Ответить
тебя посадят за нарушение конституции - по которой нужно воевать до освобождения всех земель. И тебя можно привлекать за призывы к нарушению территориальной целостности Украины и суверенитета Украины. Будешь сидеть падла.
28.01.2026 11:23 Ответить
пустопорожнє базікання
28.01.2026 11:25 Ответить
Слід читати: розпил ще не виділеного бабла(адже війна поки що не закінчена)на відбудову, вже йде повним ходом.
28.01.2026 11:07 Ответить
В розумінні спочатку мир,потім відбудова.Вже не раз всі були свідками,що тільки відбудували,відремонтували і нові прильоти,знову руйнації.
28.01.2026 11:10 Ответить
Так це ж "велике будівництво" у всій красі. Яких вам ще "зробили разом" не вистачає?
28.01.2026 11:17 Ответить
ше телятко в сраці - а вони вже ділять
28.01.2026 11:15 Ответить
Повоєнна побудова? А що,вже мир?
28.01.2026 11:15 Ответить
Трек рамки! Адженда драфта! Кластер, саміт, сісфає!

(с) Володимир Зеленський
28.01.2026 11:16 Ответить
А цей навалює потужності...
На виході нуль але це нічого - сидимо, ******* добре.
28.01.2026 11:16 Ответить
Уже "фламінгу" побудували, тепер на часі відбудова.
28.01.2026 11:18 Ответить
Украина должна вести войну до победы и любой урон должен делать Украину сильнее. Разрушили централизованную энергетику - делаем децентрализованную, Атакуют дронами и ракетами, нужно усиливать защиту и усиливать нападение - и разносить производства в России. Плохие времена - делают сильных людей. Украина будет развиваться в сто раз быстрее, потому что вынуждена это делать. Чем капитулировать позорно проиграв треть Украины и люди там в оккупации сидят - их бросить? и земли бросить? и потом РФ накопит сил и нападет с новой силой и никто не будет вступаться за Украину - это Будапештский Меморандум показал. Никто не будет отправлять своих людей за чужие страны воевать. Они даже в НАТО не будут друг за друга воевать. Потому Украина будет воевать и становиться сильнее. И РФ развалится, как СССР. И угроза спадет, а Украина будет сильной страной. Украина вынуждена защищать все свои земли и сколько бы времени и сил не потребовалось. Потому ни о каком мире(капитуляции речи и быть не может). А кто это продвигает и во власти и в народе - это люди под статейные и срок вам всем грозит. Вы нарушаете и конституцию по которой до освобождения всех земель воевать и это гос измена и призывы к изменению территориальной целостности Украины. Будет вся эта шаршка сидеть!
28.01.2026 11:20 Ответить
чого у тебе Основний закон України з маленької літери? не поважаєш?
28.01.2026 11:27 Ответить
Куда йде робота?
28.01.2026 11:21 Ответить
з 2019 року вся "зелено- грабіжницька" політика(брехня) прихована за загальними фразами від "зелених" без ніякої конкретики.термінів і т.д...
28.01.2026 11:26 Ответить
Ще під час гри "Форт Буаяр", Зеленський продемонстрував, що заради грошей 💰, він готовий брати в рот.
А коли мова йде про мільярди доларів!, Вова готовий прийняття з будь-якої сторони, без попередніх ласк і смазки.

Війна ще не закінчилася.
К@ц@пи обстрілюють Україну шахедами і ракетами кожен день.
А цей довбаний 🤡 вже думає про дороги і бруківку.
28.01.2026 11:26 Ответить
Обговорювати з зелебобіком мирний план це все рівно що обговорювати з паблом ескобаром знищення плантацій коки, коли той став королем наркобізнесу.
28.01.2026 11:40 Ответить
зільона шобла ******** пустопорожні діалоги...особливо з такими самими дебілами як самі!
28.01.2026 11:33 Ответить
И тут вкрасти хоче
28.01.2026 11:33 Ответить
28.01.2026 11:36 Ответить
Яке воно дурнувата, який нахер договір, із Путіном треба рішити, корчить жоббаний клоун із себе ділового, вже скільки тих договорів, скажу зєлі віддай на крадене б або воно тобі вже всерівно не пригодиться
28.01.2026 11:39 Ответить
Хто б сумнівався. Трампушка для отримання "премії Миру" готовий віддати Україну пуйлу. Дід старенький і не розуміє, що Україна то суверенна держава. Йому пуйло втовкло в голову, що то частина росії. А Голоборордько в цей час втовкував українцям по марафону, що він, Голобородько - Лідор світу. В розумінні Трампа то буде мир і не будуть стріляти. Не будуть битися за ігрушку в пісочниці діти. Він її відбере і віддасть сильнішому. Але й в концаборі не стріляють. Голобородько, якого ********** назвала Вождьом племені 73% отримає від Трапмпушки запевнення, що його переслідувати не будуть, а навіть дадуть укриття від злих "бандьор". Пуйло підспівує Трампушці, що він діє правильно і таким чином зупинить чергову війну і премія миру буде в його кишені...
Щоб відвернути увагу українців від ганебної капітуляції пуйло допоможе Голобородьку викрутитися і виб'є спочатку всю енергетику. Для цього йому із самого початку сприяв Вождь, оточивши себе мародерами, які викрали сотні мільярдів, виділених на укриття на ці об'єкти. Зануривши в темноту, пуйло методично почне вибивати газ... Люди будуть пригнічені і частина готова на що завгодно... А щоб добити їх сміливість і боротьбу за волю вже Голобородько, той що Вождь 73% вирубить на декілька днів інтернет. Скаже, що немає світла і щось інше, придумає як в черговий раз наьбрехати племені 73%. А коли вмикнуть інтернет, то люди дізнаються про підписані акти капутуляції. Ніхто їм не дасть можливості розбиратися в текстах, скажуть, що це "мир". А хто щось буде коментувати - звинуватять в небажанні миру для України. Десь так я особисто бачу цю трагедію. Дуже хочеться щоб цього не сталося. Краще хай я буду брехуном, але не отримати цей "мир". Бо в Україну повернеться пропаганда "русского мира", їх культури, російської церкви, мови, памятники пушкіних, потьомкіних і шлюх кать..., нейтральний статус і все по порядку, чого вони вимагали від нас, але не змогли добитися військовим шляхом.
28.01.2026 11:40 Ответить
Не буде він нічого підписувати поки тільки з одної митниці капає 2 млн доларів на місяць- як недавно злапали набу волинських митників. А цих джерел в нього сотні - з країни щомісяця вивозяться сотні мільйонів корупційної ренти. Скуповується найдорожча нерухомістьі коштовності по всьому світу. Звичайний шлях диктатора- країна на останньому подиху, а а він і його наближені купаються в розкоші. Європейська африка- як казав сорос про україну бананова республіка без бананів.І як закінчиться війна то все це йому теж закінчиться: приватний літак, охорона ,безкінечний потік мільйонів. Так що не переживайте хтохто а зелебобік буде воювати до останнього українця.
28.01.2026 11:57 Ответить
Здається газодобування вони дуже бомбили 2025 рік.
В цілому вірно. Наталка / Борщовий набір/ мосейсук буде верещати " ви що проти миру" і показувати моторошні кадри обстрілів
28.01.2026 14:52 Ответить
Дебіл війна навіть не думає зупинятися а ти вже щось повоєнне плануєш!
28.01.2026 11:42 Ответить
ну що, ст. 111 вже маячить, чи ще ні?
28.01.2026 12:57 Ответить
Хто відбудовувати буде? Чегевара з Сігізмундом?
28.01.2026 13:09 Ответить
Черчєгавел !!!!
28.01.2026 14:48 Ответить
Крошка Цахес про що взагалі там підписує?
Відбудову на ТОТ, по яким заборонять стріляти згідно "мирної негоди угоди"?
28.01.2026 14:42 Ответить
Ми ж " ніколи-ніколи не визнаваймо і не визнаємо ТОТ як не-українські території", еге ж ?? Ото й впишуть туди "відбудову українських територій" : і ОП в долі, не даремно Партнерам двушки слало і наріду з екрану Потужно є що заспівати - бо_нездав, бо_невизнав, бо_невтік ...
28.01.2026 14:47 Ответить
 
 