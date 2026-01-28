Робота зі США над угодою щодо повоєнної відбудови йде активно, - Зеленський

Робота з американською стороною щодо підготовки до угоди з США щодо повоєнної відбудови йде активно.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Визначили з нашою переговорною командою та урядовцями речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови. Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку - максимальна оперативність. Дякую представникам Президента Сполучених Штатів за конструктив у перемовинах. Маємо вийти на результат якомога швидше", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Видання Politico повідомляло, що у США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські.

Президент Володимир Зеленський заявив, що документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%.

