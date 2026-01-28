Робота зі США над угодою щодо повоєнної відбудови йде активно, - Зеленський
Робота з американською стороною щодо підготовки до угоди з США щодо повоєнної відбудови йде активно.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Визначили з нашою переговорною командою та урядовцями речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови. Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку - максимальна оперативність. Дякую представникам Президента Сполучених Штатів за конструктив у перемовинах. Маємо вийти на результат якомога швидше", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Видання Politico повідомляло, що у США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що з "миною угодою"?
натомість наразі нагальна потреба зупинити війну, без чого ніякої відбудови не буде
а от із рудим зупинити війну ***** проти нас виглядає анреал
складається враження, шо проти нас не тіко ***** і *****стан, а ще й рудий
прикро....
(с) Володимир Зеленський
На виході нуль але це нічого - сидимо, ******* добре.
А коли мова йде про мільярди доларів!, Вова готовий прийняття з будь-якої сторони, без попередніх ласк і смазки.
Війна ще не закінчилася.
К@ц@пи обстрілюють Україну шахедами і ракетами кожен день.
А цей довбаний 🤡 вже думає про дороги і бруківку.
Щоб відвернути увагу українців від ганебної капітуляції пуйло допоможе Голобородьку викрутитися і виб'є спочатку всю енергетику. Для цього йому із самого початку сприяв Вождь, оточивши себе мародерами, які викрали сотні мільярдів, виділених на укриття на ці об'єкти. Зануривши в темноту, пуйло методично почне вибивати газ... Люди будуть пригнічені і частина готова на що завгодно... А щоб добити їх сміливість і боротьбу за волю вже Голобородько, той що Вождь 73% вирубить на декілька днів інтернет. Скаже, що немає світла і щось інше, придумає як в черговий раз наьбрехати племені 73%. А коли вмикнуть інтернет, то люди дізнаються про підписані акти капутуляції. Ніхто їм не дасть можливості розбиратися в текстах, скажуть, що це "мир". А хто щось буде коментувати - звинуватять в небажанні миру для України. Десь так я особисто бачу цю трагедію. Дуже хочеться щоб цього не сталося. Краще хай я буду брехуном, але не отримати цей "мир". Бо в Україну повернеться пропаганда "русского мира", їх культури, російської церкви, мови, памятники пушкіних, потьомкіних і шлюх кать..., нейтральний статус і все по порядку, чого вони вимагали від нас, але не змогли добитися військовим шляхом.
В цілому вірно. Наталка / Борщовий набір/ мосейсук буде верещати " ви що проти миру" і показувати моторошні кадри обстрілів
Відбудову на ТОТ, по яким заборонять стріляти згідно "мирної
негодиугоди"?