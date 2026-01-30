Восстановление электроснабжения замедлили морозы. Раньше на это уходил день, а сейчас - 2-3, - энергетики
Морозы повлияли на сроки восстановления энергетических объектов после российских ударов.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам энергетиков, с которыми общался Цензор.НЕТ в предыдущие недели, морозы существенно замедлили сам темп восстановления там, где это возможно. Потому что на то, на что раньше уходил день, сейчас нужно два или три.
Экс-глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что враг будет использовать мороз для того, чтобы атаковать энергетическую систему.
"Для него это золотое время для таких атак. Потому что потребление на максимуме. Эффект этих атак огромен. А на бытовых потребителях больше всего. И он (Путин. - ред.) будет пытаться использовать это время", - добавил Кудрицкий.
В то же время, отметил он, весной изменится баланс энергосистемы, потому что начнут работать солнечные электростанции и больше будут давать гидроэлектростанции.
"Солнечные электростанции позволят в дневные часы разгрузить нашу гидрогенерацию, которая сможет накапливать воду днем, чтобы к вечеру сливать эту воду и покрывать больше потребления. То есть, грубо говоря, у нас добавится пара очередей, как минимум, неотключенных потребителей", - сказал Кудрицкий.
Директор Yasno Сергей Коваленко объяснил, что большую роль в том, что Киев сейчас выживает, играет то, что бизнес – малый и крупный – перешел на альтернативные источники энергии.
По их собственным подсчетам, около 26% киевлян имеют дома зарядные станции. И это тоже помогает переживать трудные времена. Но, в то же время, Коваленко сказал, что в столице почти ничего не реализовано в отношении более масштабных проектов, которые позволили бы домам функционировать лучше.
Я гадаю що за 4 роки можна було все це ( все що коїться зараз з енергетикою країни ) передбачити , і побудувати не лише надійний захист для підстанцій , побудувати і налаштувати не лише автономну модульну електро і теплогенерацію в містах , а і мабуть взагалі - побудувати з нуля резервну енергосистему країни .