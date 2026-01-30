РФ за ночь не атаковала энергетику, зато сейчас бьет по логистике, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание по состоянию энергетики в регионах Украины.

"За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике.

Также продолжаются удары дронов по обычной застройке в городах. Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины – повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания", – отметил президент.

Так, россияне нанесли удары "шахедами" по одному из районов Запорожья. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепровщины, и больше всего по Никополю. Сложная ситуация в приграничных районах Черниговщины, Сумщины, Харьковщины.

"Был доклад по Донецкой области. Отдельно рассмотрели ситуацию в Черкасской области: нужно сделать значительно больше, чтобы гарантировать людям базовые потребности, и особенно для домов с электроотоплением.

Дополнительные силы привлекаются для Киева: по состоянию на это утро было 378 многоэтажных домов без отопления. Отчитывались также по ситуации в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях", - добавил Зеленский.

Президент поставил задачу министру обороны и командующему Воздушными силами ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем.

"В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!" - подытожил он.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

Тупий нарк.Єпонуть при -20 морозу,криворагульний *****
@ "До 1 февраля россия не будет бить по Украине по просьбе Трампа для создания благоприятных условий для переговоров", - Пєсков.

От вам і «перемир'я», людоїди просто чекають кілька днів коли вдарять морози до -25°.
...а ви що собі надумали?
Нелоха розводять всі
Так мабуть війна, чи чому лідор дивується?
Не в те око заглянув
Ніхто його не розводе.Тупе хоче показати,що воно щось може,день без ударів це його заслуга!!!
Він фактично як весільний генерал,
А трамп же казав шо по містам бити не будуть ?)
А що у відповідь асфальт закінчився, мпа8ота зелена?
у відповідь балаболістичні ракети.
Попроси дядю трампа щоб подзвонив путіну.
Всім подякував 🤝
Можна уявити як він полегшено видихнув. Тепер відповідальність, за нібито "тижневе перемир'я" лягла на Трампа, як ініціатора. А йому залишилося тільки моніторити. )
А чому ми не б'ємо по рашистській логістиці, по рашистських аеропортах, чому не вбиваємо рашистів в містах як вони вбивають наших людей? Про це ж не домовлялись, Все рівно так я говорив два місяці назад, що рашисти знищать нашу енергетику а потім запросять енергетичного перемир'я щоб вони могли переключитись на удари по іншим об'єктам а ми посідаємо на пляшки і будемо спостерігати тому що крім НПЗ ми по рашистах біль ніпочому і не б'ємо
Вы мабуть із тих хто вважає що хліб росте на деревах, а ракети можна висадити на грядці.
гадаю пан ALEX просто уважно слухає https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-blackout-u-moskvi/33542623.html заяви зеленського , й ставить питання виходячи з озвученого. що не так?
крім того, згідно з заявами того ж зеленського до кінця 2025-ого мало бути виконане держзамовлення на https://suspilne.media/1148892-derzzamovlenna-na-dalekobijni-raketi-flamingo-bude-vikonane-do-kinca-2025-roku-zelenskij/ виготовлення фламінго.
а ви, схоже, якийсь провокатор, який не вірить президенту. першому серед перших, вождю, так би мовити, племені.
Ну міліард дерев висадив ! Так чому не відкнути в український чорнозем (країні дураків) парочку хвламінгів, праізнєсті трі валшебних слова «Крекс, фекс, пекс» і вуаля !
так розбомбили Firepoint- директорка 25 грудня інтервю давала...І ще подумала про себе -на всі два мільярди доларів розбомбили.
А мы куда и чем бьём?
Хто пам'ятає як у 2019 році зняли з прокату в Україні мультфілм " король віслюк" і з якою метою?
зєля найближчим часом готовий вдарити трьошечкой на мацкву!
кремляді нас ракетами, а я їх зеленими закидаю!
Хай їх видавить!
Ну не будуть бити по енергетиці до 1 лютого - і шо? Це нас врятує? А потім вдарять і доб'ють все, що до цього відремонтували.
квартальна зєлупа підпрацьовує речником у хйла.
Тиждень морозів -20.
Не переживаї за кацапів, ще встигнуть 2-3 рази.
Ішак безтолковий - є ішак безтолковий. Мудака водять за ніс, а воно жаліється та виправдовується. Чмо бездарне...
А нахіба їм бити по енергетиці зараз? Ясно що вони чекають поки вдарить мороз -20. І це якраз буде після 1 лютого. Совпадєніє?
так розумію, бульше немає кому озвучувати статистику?

чи це - єдине, що Зе може робити більш-менш норм?
не б'ють бо немає ракет, через декілька днів будуть - тоді і прилетить
