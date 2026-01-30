РФ за ночь не атаковала энергетику, зато сейчас бьет по логистике, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание по состоянию энергетики в регионах Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике.



Также продолжаются удары дронов по обычной застройке в городах. Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины – повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания", – отметил президент.

Так, россияне нанесли удары "шахедами" по одному из районов Запорожья. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепровщины, и больше всего по Никополю. Сложная ситуация в приграничных районах Черниговщины, Сумщины, Харьковщины.

"Был доклад по Донецкой области. Отдельно рассмотрели ситуацию в Черкасской области: нужно сделать значительно больше, чтобы гарантировать людям базовые потребности, и особенно для домов с электроотоплением.



Дополнительные силы привлекаются для Киева: по состоянию на это утро было 378 многоэтажных домов без отопления. Отчитывались также по ситуации в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях", - добавил Зеленский.

Президент поставил задачу министру обороны и командующему Воздушными силами ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем.

"В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!" - подытожил он.

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

