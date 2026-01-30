Новости Встреча Трампа и Путина
Украине не передавали данные о "формуле Анкориджа" Трампа и Путина, - Зеленский

Ушаков раскрыл подробности длительного разговора Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что официальной информации о содержании переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Украина не получала, но в Киеве есть представление о темах обсуждения.

По словам Зеленского, речь идет прежде всего о ключевых вопросах, касающихся территорий Донбасса и временно оккупированных территорий, которые, по его убеждению, затрудняют нынешнее отстаивание позиций Украины.

Президент отметил, что сигналы свидетельствуют об обсуждении во время встречи замороженных российских активов и статуса оккупированных территорий. Он добавил, что такие переговоры, даже если состоялась только одна встреча, негативно повлияли на украинские интересы.

"Я считаю, что те сложные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, являются очень сложными именно потому, что они были в каком-то формате обсуждены ранее. Если встреча у них была только одна, то несложно понять, что во время встречи на Аляске говорили наверняка о Донбассе, а также о том, что вообще делать с временно оккупированными территориями, и, думаю, о замороженных российских активах", - подчеркнул Зеленский.

Топ комментарии
Формула закодована у фото , яке вісить у білому дурдомі.
30.01.2026 11:18 Ответить
Безтолкове чмо, яке корчить із себе "президента" - у ролі коментатора новин.
30.01.2026 11:22 Ответить
У шпани є "уявлення" про закулісні політичні перемовини. У нього хіба може бути уявлення про суму, яку він ще зможе вкрасти поки грає роль пересидента.

30.01.2026 11:23 Ответить
Тут і буйної фантазії не потрібно - інтереси кацапів Трампові важливіші чим Україна
30.01.2026 11:18 Ответить
активізація в масмедіа - свіжак в носі
30.01.2026 11:24 Ответить
тому що ти ніхто, Оманська ZеГнида
30.01.2026 11:28 Ответить
Можу уявити діалог, ***** тобіхай буде літієве родовище на кордоні Дніпропетровщини а тобі Донні тоді залищаеться родовище на Кіровоградщині.
30.01.2026 11:28 Ответить
Ну дик Рубіо же каже, віддай Донбасс, отримай собачій хер у вигляді гарантій та йди в дупу до нового повномасштабного нападу. Далі перемовини, віддаси весь лівий берег, Запоріжжя з Херсоном (вони ж в Конституції РФ лишились) отримаєшь потужних гарантій у вигляді люстерок та бусиків.
30.01.2026 11:31 Ответить
На тебе вже зважають уваги, великі дяді самі вирішують, на тебе плюють
30.01.2026 11:34 Ответить
Хто з них тупіший,Трамп і його адміністрація чи українська влада.За пуйла взагалі мовчу бо там дурака включили і сунуть під ніс Трампу папір,конституцію паРаши в якій Крим,Луганська,Донецька,Херсонська,Запоріжська області в складі Мордора,бо так визначив так званий фейковий референдум.Чому нашу Конституцію наші можновладці не сунули під ніс американській стороні,доказуючи свою правоту.Тільки це повинен був робити Голова МЗС,посли,потім ЗЕленський,а не потужний переговорник і менеджер Єрмак
30.01.2026 11:35 Ответить
Мало хто вже памятає що на початку 2000 ще й 2010р в України був ріст ввп в двозначних числах саме завдяки унікальному положенюю між росією китаєм і європою. Навіть реально було за декілька років перегнати по ввп францію, а румунія і болгарія взагалі виглядал тоді відсталими країнами проти України. Домовленості дуже прості- США тепер замість України будуть користатися географічним положенням України взамін пообіцявши, що Україна буде нейтральною країною і там не буде військ сша і західної європи. Таким чином геополітичне значення нашої країни множиться на 0 .
30.01.2026 11:40 Ответить
Міжнародна політика України через команду Голобородька' на нулі. Хто хоче бруднитися з корупціонерами і мародерами?
30.01.2026 11:49 Ответить
Найкращий спосіб нейтралізації підкилимних Ігор це скидання фігур із шахівниці (а ще краще -- взагалі перекидання шахового столика). І нехай тоді хтось спробує пограти згідно домовленостей (але скоріш за все почнеться загальна бійка).
30.01.2026 12:21 Ответить
Формула Анкориджа - 2 мразоти(путлер+ трамп)=кохання. Просто та ясно всім.
30.01.2026 12:24 Ответить
❗️ пєсков підтвердив, що трамп особисто звернувся до путіна з проханням утриматися до 1 лютого від нанесення ударів по енергетиці

За словами кремлівської унітазної щітки, прохання було пов'язане зі створенням сприятливих умов для проведення переговорів.

🥶До речі, на вихідних температура, за прогнозами синоптиків, впаде до -30 °C
30.01.2026 12:43 Ответить
значит ты ноль
30.01.2026 13:17 Ответить
 
 