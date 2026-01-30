Украине не передавали данные о "формуле Анкориджа" Трампа и Путина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что официальной информации о содержании переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Украина не получала, но в Киеве есть представление о темах обсуждения.

По словам Зеленского, речь идет прежде всего о ключевых вопросах, касающихся территорий Донбасса и временно оккупированных территорий, которые, по его убеждению, затрудняют нынешнее отстаивание позиций Украины.

Президент отметил, что сигналы свидетельствуют об обсуждении во время встречи замороженных российских активов и статуса оккупированных территорий. Он добавил, что такие переговоры, даже если состоялась только одна встреча, негативно повлияли на украинские интересы.

"Я считаю, что те сложные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, являются очень сложными именно потому, что они были в каком-то формате обсуждены ранее. Если встреча у них была только одна, то несложно понять, что во время встречи на Аляске говорили наверняка о Донбассе, а также о том, что вообще делать с временно оккупированными территориями, и, думаю, о замороженных российских активах", - подчеркнул Зеленский.

