Україні не передавали дані про "формулу Анкориджа" Трампа та Путіна, - Зеленський

Ушаков розкрив подробиці тривалої розмови Трампа з Путіним

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що офіційної інформації про зміст переговорів між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці Україна не отримувала, але у Києві є уявлення про теми обговорення.

За словами Зеленського, йдеться передусім про ключові питання щодо територій Донбасу та тимчасово окупованих територій, які, на його переконання, ускладнюють нинішнє відстоювання позицій України.

Президент зазначив, що сигнали свідчать про обговорення під час зустрічі заморожених російських активів і статусу окупованих територій. Він додав, що такі переговори, навіть якщо відбулася лише одна зустріч, негативно вплинули на українські інтереси.

"Я вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, є дуже складними саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше. Якщо зустріч у них була тільки одна, то не складно зрозуміти, що під час зустрічі на Алясці говорили напевно про Донбас, і також про те, що взагалі робити з тимчасово окупованими територіями, і, думаю, про заморожені російські активи", - підкреслив Зеленський.

Тут і буйної фантазії не потрібно - інтереси кацапів Трампові важливіші чим Україна
30.01.2026 11:18 Відповісти
Формула закодована у фото , яке вісить у білому дурдомі.
30.01.2026 11:18 Відповісти
Безтолкове чмо, яке корчить із себе "президента" - у ролі коментатора новин.
30.01.2026 11:22 Відповісти
У шпани є "уявлення" про закулісні політичні перемовини. У нього хіба може бути уявлення про суму, яку він ще зможе вкрасти поки грає роль пересидента.

30.01.2026 11:23 Відповісти
активізація в масмедіа - свіжак в носі
30.01.2026 11:24 Відповісти
тому що ти ніхто, Оманська ZеГнида
30.01.2026 11:28 Відповісти
Можу уявити діалог, ***** тобіхай буде літієве родовище на кордоні Дніпропетровщини а тобі Донні тоді залищаеться родовище на Кіровоградщині.
30.01.2026 11:28 Відповісти
Ну дик Рубіо же каже, віддай Донбасс, отримай собачій хер у вигляді гарантій та йди в дупу до нового повномасштабного нападу. Далі перемовини, віддаси весь лівий берег, Запоріжжя з Херсоном (вони ж в Конституції РФ лишились) отримаєшь потужних гарантій у вигляді люстерок та бусиків.
30.01.2026 11:31 Відповісти
На тебе вже зважають уваги, великі дяді самі вирішують, на тебе плюють
30.01.2026 11:34 Відповісти
Хто з них тупіший,Трамп і його адміністрація чи українська влада.За пуйла взагалі мовчу бо там дурака включили і сунуть під ніс Трампу папір,конституцію паРаши в якій Крим,Луганська,Донецька,Херсонська,Запоріжська області в складі Мордора,бо так визначив так званий фейковий референдум.Чому нашу Конституцію наші можновладці не сунули під ніс американській стороні,доказуючи свою правоту.Тільки це повинен був робити Голова МЗС,посли,потім ЗЕленський,а не потужний переговорник і менеджер Єрмак
30.01.2026 11:35 Відповісти
Мало хто вже памятає що на початку 2000 ще й 2010р в України був ріст ввп в двозначних числах саме завдяки унікальному положенюю між росією китаєм і європою. Навіть реально було за декілька років перегнати по ввп францію, а румунія і болгарія взагалі виглядал тоді відсталими країнами проти України. Домовленості дуже прості- США тепер замість України будуть користатися географічним положенням України взамін пообіцявши, що Україна буде нейтральною країною і там не буде військ сша і західної європи. Таким чином геополітичне значення нашої країни множиться на 0 .
30.01.2026 11:40 Відповісти
Міжнародна політика України через команду Голобородька' на нулі. Хто хоче бруднитися з корупціонерами і мародерами?
30.01.2026 11:49 Відповісти
Найкращий спосіб нейтралізації підкилимних Ігор це скидання фігур із шахівниці (а ще краще -- взагалі перекидання шахового столика). І нехай тоді хтось спробує пограти згідно домовленостей (але скоріш за все почнеться загальна бійка).
30.01.2026 12:21 Відповісти
Формула Анкориджа - 2 мразоти(путлер+ трамп)=кохання. Просто та ясно всім.
30.01.2026 12:24 Відповісти
❗️ пєсков підтвердив, що трамп особисто звернувся до путіна з проханням утриматися до 1 лютого від нанесення ударів по енергетиці

За словами кремлівської унітазної щітки, прохання було пов'язане зі створенням сприятливих умов для проведення переговорів.

🥶До речі, на вихідних температура, за прогнозами синоптиків, впаде до -30 °C
30.01.2026 12:43 Відповісти
значит ты ноль
30.01.2026 13:17 Відповісти
 
 