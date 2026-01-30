Україні не передавали дані про "формулу Анкориджа" Трампа та Путіна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що офіційної інформації про зміст переговорів між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці Україна не отримувала, але у Києві є уявлення про теми обговорення.

За словами Зеленського, йдеться передусім про ключові питання щодо територій Донбасу та тимчасово окупованих територій, які, на його переконання, ускладнюють нинішнє відстоювання позицій України.

Президент зазначив, що сигнали свідчать про обговорення під час зустрічі заморожених російських активів і статусу окупованих територій. Він додав, що такі переговори, навіть якщо відбулася лише одна зустріч, негативно вплинули на українські інтереси.

"Я вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, є дуже складними саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше. Якщо зустріч у них була тільки одна, то не складно зрозуміти, що під час зустрічі на Алясці говорили напевно про Донбас, і також про те, що взагалі робити з тимчасово окупованими територіями, і, думаю, про заморожені російські активи", - підкреслив Зеленський.

